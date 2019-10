Une plainte pour des faits non prescrits de "harcèlement sexuel" a été déposée contre Jean-Luc Brunel, ex-agent français de mannequins et proche de Jeffrey Epstein. Il s'agit de la huitième femme à signaler avoir été harcelée ou agressée par cet homme, mais la première à décrire des faits non prescrits.

L'agent de mannequins Jean-Luc Brunel visé par une plainte pour harcèlement sexuel © Getty / Hill Street Studios

Une jeune Française d'une vingtaine d'années a déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre Jean-Luc Brunel, ex-agent de mannequins de 74 ans. Les faits décrits ont moins de quatre ans et ne sont donc pas prescrits. Le parquet a confirmé l'information à France Inter, dévoilée dans un premier temps par nos confrères de LCI. La jeune femme sera entendue prochainement par l'Office central pour la répression des violences aux personnes, chargé du dossier depuis cet été.

Au total à ce jour, huit femmes ont témoigné à l'encontre de Jean-Luc Brunel. Sur ces huit témoignages, seul celui de cette semaine concerne donc des faits récents. Jean-Luc Brunel était déjà soupçonné d'avoir été l'un des principaux complices de Jeffrey Epstein. Il pourrait être convoqué cette fois pour être entendu dans le cadre de cette plainte récente.

Brunel-Epstein : des liens amicaux et financiers

Comme la cellule investigation de Radio France a pu le démontrer lors de son enquête diffusée le 5 octobre, l’ancien patron de l'agence de mannequins Karin Models entretenait des liens amicaux et financiers avec l'Américain accusé de trafic sexuel et d'agressions sexuelles sur mineures. Jean-Luc Brunel est soupçonné d'avoir "procuré" des jeunes filles à Jeffrey Epstein. Ce dernier s'est suicidé en détention à New York le 10 août dernier. Depuis sa mort, le nom de Jean-Luc Brunel a régulièrement été évoqué par des victimes présumées et par les médias.

Virginia Giuffre, première victime d'Epstein à évoquer Brunel

Le nom de Jean-Luc Brunel était déjà dans l'enquête sur Jeffrey Epstein aux Etats-Unis. Une jeune femme, Virginia Giuffre, avait porté plainte contre Epstein en 2015. Elle affirmait avoir été sous l'emprise d'Epstein et avoir eu de nombreuses relations sexuelles avec lui alors qu'elle était mineure. Elle déclarait également avoir eu plusieurs relations sexuelles avec Jean-Luc Brunel à la demande d'Epstein. Elle décrit l'agent français comme le pourvoyeur de mineures de l'Américain.

Une victime présumée écrit au procureur de Paris en août

Dans une lettre au procureur de la République de Paris Rémy Heitz et révélée par Mediapart, une Néerlandaise de 46 ans affirme avoir été droguée et violée par Jean-Luc Brunel dans un appartement parisien en 1991, alors qu’elle était tout juste majeure.

Deux autres témoignages auprès des enquêteurs français

Une autre femme, le mannequin néo-zélandais Zoe Brock, affirme avoir subi une agression sexuelle de la part de Brunel, et avoir été punie professionnellement pour être parvenue à s'enfuir. Une canadienne a également témoigné auprès des policiers. Les trois victimes présumées ont été entendues les 27 août, 3 et 9 septembre.

Le témoignage d'une ex-mannequin américaine

Une ancienne mannequin de Karin Models, Courtney Soerensen, a accordé une interview à France Inter. Elle raconte qu'après des semaines de harcèlement sexuel, Jean-Luc Brunel l'a agressée sexuellement chez lui, lors d’une fête avenue Hoche, dans le VIIIe arrondissement de Paris en 1988, alors qu’elle n’avait que 19 ans. Sous prétexte de vouloir lui montrer des tableaux, il avait parvenu à l'emmener jusqu'à sa chambre. Elle raconte :

"Il tente de me pousser sur son lit, je résiste, il persiste. Il essaie alors violemment de défaire ma chemise. Je parviens à m'enfuir de la chambre"

Après cette soirée, les castings et les shootings photos se font rares pour Courtney Soerensen. Elle est contrainte de changer d’agence. Jeune et loin de chez elle, elle n'a jamais déposé plainte.

Perquisitions chez Karin Models

Des perquisitions ont été menées le 17 septembre dernier au sein de l’ex-agence de mannequins Karin Models de Jean-Luc Brunel, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Sa responsable, Ruth Malka, bras droit de Brunel pendant de nombreuses années avant de reprendre l'agence, affirme ne jamais avoir rien su de l'attitude de Jean-Luc Brunel envers les jeunes femmes.

