Alors que la situation est tendue en Corse après l'agression en détention d'Yvan Colonna le 2 mars, le directeur de d'administration pénitentiaire Laurent Ridel a été auditionné ce mercredi par les députés de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Deux enquêtes sont par ailleurs en cours.

Laurent Ridel a été auditionné pendant trois heures à l'Assemblée nationale © Capture d'écran LCP

Les députés de la commission des lois se sont emparés à leur tour de l'affaire Yvan Colonna ce mercredi 16 mars. Alors que le ministre de l'Intérieur se rend en Corse, le directeur de d'administration pénitentiaire Laurent Ridel a été auditionné ce mercredi matin suite à l'agression d'Yvan Colonna le 2 mars dernier à la maison centrale d'Arles. Deux enquêtes ont été ouvertes : une enquête judiciaire pour tentative d'assassinat terroriste à l’encontre de Franck Along Abé, et une enquête administrative. Et cette audition avait pour but d'éclaircir les faits mais aussi les conditions de détention d'Yvan Colonna et de Franck Elong Abé.

Pour faire la lumière sur ce "cas extrêmement rare" d'agression, Laurent Ridel, 37 années de carrière dans l'administration pénitentiaire, n'a écarté aucune question pendant les près de trois heures d’audition. Il rappelle le cadre d'abord : pas de surpopulation (130 détenus pour 145 places), ni de pénurie de personnel dans la maison centrale d'Arles, l’une des 13 maisons centrales de France qui accueillent des condamnés définitifs avec des peines longues. Dans cet établissement, 15 détenus sont classés "DPS", dont Yvan Colonna et Franck Elong Abé. "Les deux hommes pratiquaient parfois le sport ensemble en zone d'activités mais il n'y a aucune trace de dispute antérieure", précise Laurent Ridel.

La salle de sport est ouverte durant l'agression d'Yvan Colonna

Sur le déroulement de l’agression le 2 mars, le directeur de l’administration pénitentiaire explique : "Ce jour-là à 10 h 30, Yvan Colonna est dans une salle de sport fermée à clé, un surveillant ouvre la porte pour laisser le détenu Franck Elong Abé entrer et nettoyer la salle – c’est sa tâche en tant qu’auxiliaire de nettoyage dans l’établissement - la porte est restée ouverte et le surveillant est allé mettre en place d’autres activités". Il existe en effet au rez-de-chaussée de la maison centrale d’Arles une quinzaine de salles d’activités, et l’agent est seul : "C’est normal" pour surveiller, selon Laurent Ridel.

Deux caméras à l'intérieur de la salle où l'agression a eu lieu

La députée Marie-George Buffet questionne le directeur de l'administration pénitentiaire : "On s'étonne que deux détenus DPS peuvent se retrouver ensemble pendant de très longues minutes dans un lieu où il y a des caméras, puisque l'agression aurait duré 8 minutes !". Sur un éventuel défaut de surveillance, Laurent Ridel précise ce mercredi qu'il y a bien des caméras : 54 au total rien qu'à l'intérieur de la maison centrale d'Arles, dont deux caméras dans la salle d'activités. Et un agent pour visionner les images. "Je ne peux pas vous garantir qu'il y ait une surveillance constante, il est matériellement très compliqué pour l'agent de faire son travail à la fois d'ouverture, de régulation, de contrôle des accès et dans le même temps de visionner de façon parfaite 54 caméras", souligne Laurent Ridel. Les images de vidéosurveillance sont par ailleurs aux mains des enquêteurs.

Les questions des députés se font plus insistantes sur le statut de Franck Elong Abé, qui a reçu l'autorisation de travailler à la maison centrale d'Arles en tant qu'auxiliaire de nettoyage en septembre 2021. "Comment ce détenu, qui a fait plusieurs changements de prisons, qui est classé détenu particulièrement signalé et "TIS" terroriste islamiste, a pu obtenir un emploi ?", a interrogé le député corse Jean-Felix Acquaviva qui a visité la maison centrale d'Arles. Malgré un parcours "chaotique" en prison, des troubles psychiatriques, Franck Elong Abé est arrivé en 2019 à Arles, d'abord placé à l'isolement pendant 6 mois. Après une période de transition, il a été jugé apte à rejoindre la détention classique en 2021 selon le directeur de l'administration pénitentiaire.

"Les demandes pour travailler ou participer à des activités s'étudient en commission pluridisciplinaire et il n'y a pas d'exclusion en droit d'une catégorie de détenus, y compris les islamistes terroristes", explique Laurent Ridel. Pressé de questions il insiste : "La règlementation nous interdit de motiver un refus de classement à un travail au seul motif qu'un détenu est islamiste radical, c'est d'une donnée de droit. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de défaillance et je l'assumerai, mais nous respectons le droit".

Deux autres auditions prévues le 23 mars

A leur tour, l’ancien directeur et le nouveau chef d’établissement de la maison centrale d’Arles seront auditionnés le mercredi 23 mars par la Commission des lois de l’Assemblée nationale. Ce n'est pas une commission d'enquête parlementaire, mais un cycle d’auditions décidé par la Commission des lois. Impossible à mettre en place alors que les élections législatives de juin se profilent et qu'une telle commission -6 mois minimum- impliquerait donc des changements de députés en cours de route. Mais certains députés estiment qu’une commission d’enquête parlementaire n’est pas à exclure après juin 2022.