Après huit années de rebondissements dans l'affaire Air Cocaïne, les deux pilotes Bruno Odos et Pascal Fauret viennent d'être acquittés en appel par la Cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône. France Inter revient sur les étapes clés de cette histoire étonnante.

Ouverture du procès en appel Air Cocaïne en juin 2021, arrivée des accusés en compagnie de leurs avocats. © Maxppp / Frank Muller

Ils ont toujours clamé leur innocence : Bruno Odos et Pascal Fauret, deux pilotes de jet privé poursuivis dans l'affaire Air Cocaïne, ont finalement été acquittés en appel par la Cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône. Une décision qui intervient huit ans après le début de cette saga judiciaire. De leur interpellation en 2013, à leur fuite de République Dominicaine en 2015 : retour sur les dates clés de cette affaire tumultueuse.

20 mars 2013 : la nuit où tout commence

Bruno Odos et Pascal Fauret, deux anciens militaires décorés, reconvertis en pilotes de jet privé, sont arrêtés sur le tarmac de Punta Cana, en République Dominicaine, avec deux passagers : l'homme d'affaires Alain Castany et Nicolas Pisapia. 26 valises, 700 kilos de cocaïne retrouvés à bord du Falcon 50. Appartenant au lunetier Alain Afflelou, loué par la compagnie d'aviation d'affaires lyonnaise SN THS, plusieurs fois affrété pour les voyages privés de Nicolas Sarkozy, le tri-réacteur s'apprêtait à décoller en direction de Saint-Tropez.

Les quatre hommes sont incarcérés, ils restent quinze mois en détention provisoire dans les geôles dominicaines. Quelques jours plus tard, un personnage clé de l'affaire est interpellé à Paris : l'homme d'affaires Franck Colin. En garde à vue, il admet être un maillon de l'opération Air Cocaïne, mais dit travailler sous les ordres d'un commanditaire. Il dira plus tard que les deux pilotes se sont "fait bananer".

14 Août 2015 : première condamnation en République Dominicaine

La justice dominicaine condamne les quatre Français à 20 ans de prison pour trafic de drogue. Ils sont relâchés, mais ont interdiction de quitter la République Dominicaine dans l'attente du procès en appel.

26 octobre 2015 : la fuite en avant

Le 26 octobre, la fuite des deux pilotes est organisée par bateau par un comité de soutien. L'eurodéputé du FN Aymeric Chauprade et l'assistant parlementaire Pierre Malinowski reconnaissent dans les médias avoir participé à l'exfiltration avec un troisième complice présumé, l'expert en sureté aérienne Christophe Naudin.

Le 2 novembre, Bruno Odos et Pascal Fauret sont placés en détention provisoire à la prison des Baumettes, à Marseille. Ils sont entendus par une juge d'instruction de Marseille, en charge du volet français de l'affaire.

2016 : nouvelles avancées dans l'enquête

Le 4 février, Christophe Naudin, soupçonné d'avoir participé à l'évasion des deux pilotes, est interpellé en Égypte et extradé le mois suivant vers la République dominicaine. La justice du pays confirme en appel la condamnation à 20 ans de prison des deux pilotes.

Le 24 mars, les deux pilotes sont remis en liberté, sous contrôle judiciaire en attente de leur procès.

En mai, le commanditaire présumé du trafic, Ali Bouchareb, est interpellé en Espagne. Il a déjà été condamné auparavant pour trafic de drogue.

Le 28 juin, le Français Nicolas Pisapia, condamné en première instance par la justice dominicaine à 20 ans de prison pour trafic de drogue, voit sa peine confirmée en appel. Il ne cesse de clamer son innocence. Il finit par être placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire dominicain.

Le 3 novembre, l'homme d'affaires Alain Castany, deuxième passager du Falcon 50 interpellé, est également condamné à 20 ans de prison en appel par la justice de République dominicaine. Il est transféré en France huit mois plus tard, pour des raisons de santé.

26 octobre 2017 : Christophe Naudin condamné

Christophe Naudin est condamné à cinq ans de prison en République Dominicaine. Il est, lui aussi, transféré en France trois mois et demi plus tard.

2019 : le premier procès en France

Le 18 février s'ouvre en première instance le procès Air Cocaïne au tribunal d'Aix-en-Provence, devant une cour d'assises spéciale, sans jury. Neuf accusés sont jugés pendant sept semaines de procès. Nicolas Pisapia est le seul protagoniste de cette affaire encore en République Dominicaine.

Le 5 avril, le verdict tombe. Sept des neuf accusés sont condamnés par la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône. Dix-huit ans de prison sont prononcés à l'encontre d'Ali Bouchareb, six ans pour les pilotes Bruno Odos et Pascal Fauret, qui continuent de clamer leur innocence. Franck Colin, personnage central du dossier, écope d'une peine de douze ans de réclusion, il ne fait pas appel.

7 juin 2021 : de lourdes réquisitions en appel

Ouverture du procès en appel à Aix-en-Provence. Il doit juger six hommes : Bruno Odos, Pascal Fauret, Ali Bouchareb, le seul qui comparaît détenu ainsi que son ex-chauffeur Michel Ristic, acquitté en première instance, et enfin Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alcaud, les deux dirigeants de la compagnie d'aviation. L'avocat général requiert six ans de prison contre les deux pilotes, qu'il qualifie "d'exécutants". Ils avaient "le droit, voire le devoir, de se poser des questions", a-t-il déclaré pendant ses réquisitions.

8 juin 2021 : la fin de "huit ans d'enfer"

Ultime rebondissement : les deux pilotes Bruno Odos et Pascal Fauret sont acquittés en appel après douze heures de délibéré. "Une décision de justice, ça fait du bien quand ça dit la vérité mais cela ne peut pas non plus effacer les huit années qu'ils viennent de traverser d'un coup de baguette magique", a réagi Maître Antoine Vey, leur avocat. "Cela a été huit ans d'enfer pour eux. Ils ont eu leur famille détruite, leur vie de pilote aussi détruite, cette décision est certes une forme de soulagement mais n'efface pas la dureté de l'épreuve qu'ils viennent de traverser."

Les deux responsables de la société de jet privé, eux, sont bien condamnés, à six ans de prison. La cour confirme les 18 ans de prison à l'encontre d'Ali Bouchareb, le commanditaire du trafic.