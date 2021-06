Avant l'examen en septembre d'un projet de loi promis par le garde des Sceaux, deux députés mandatés par la commission des lois se sont penchés sur la question de l'irresponsabilité pénale. Ils ont dévoilé leurs conclusions ce mercredi.

Un projet de loi portant sur les contours de l'irresponsabilité pénale doit être examiné en septembre à l'Assemblée © AFP / QUENTIN DE GROEVE / HANS LUCAS

Après l'émoi suscité par l'affaire Sarah Halimi - dont le meurtrier ne sera pas jugé en raison de l'abolition de son discernement au moment des faits-, deux députés ont apporté ce mercredi leur contribution au débat sur l'irresponsabilité pénale, un sujet aussi sensible que technique.

Le 14 avril dernier, la cour de cassation confirmait l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, prononcée quatre mois plus tôt par la chambre de l'instruction. En criant "Allah Akbar", il avait roué de coups la sexagénaire de confession juive avant de la défenestrer. Les experts avaient conclu qu'au moment des faits, il était en proie à "une bouffée délirante aiguë", possiblement aggravée par la prise de cannabis. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti avait alors annoncé un projet de loi visant à combler "un vide juridique". Le texte doit être présenté courant juillet en conseil des ministres, pour un examen prévu en septembre.

On ne touche pas à l'article sur l'irresponsabilité pénale…

Mais les parlementaires n'ont pas attendu cette échéance pour s'emparer de la question. Dans le cadre d'une "mission flash" pour la commission des lois, les députés Naïma Moutchou (LREM) et Antoine Savignat (LR), ont procédé à 23 auditions : médecins, magistrats, avocats, associations de victimes. Pour en arriver à cette conclusion : plutôt que de toucher à l'article 122-1 du code pénal sur l'irresponsabilité pénale, mieux vaudrait créer des exceptions.

"L'un des principes fondamentaux de notre droit est qu'on ne juge pas les fous", explique Antoine Savignat, joint par France Inter. "À partir du moment où un crime ou un délit n'a pas été commis de manière intentionnelle, on ne peut pas procéder au jugement de la personne." Pour autant, la loi actuelle comporte "des trous dans la raquette" auxquels il s'agit de remédier.

…mais on créé une nouvelle infraction

D'abord en inscrivant dans la loi le principe selon lequel on ne peut conclure à l'abolition du discernement d'une personne ayant consommé des produits afin de faciliter son passage à l'acte. Une distinction déjà effectuée, dans la pratique, par les experts. Les deux parlementaires préconisent également la création d'une "infraction autonome d'intoxication délibérée". Elle réprimerait le fait "de s’intoxiquer délibérément et de commettre, dans un état de trouble mental ayant aboli temporairement le discernement du fait de l’intoxication, une atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne".

La peine encourue serait alors moins lourde que pour quelqu'un pleinement responsable de ses actes au moment de commettre des violences ou un meurtre. Les auteurs du rapport préconisent une peine correctionnelle dans le cas de violences, et une peine relevant de la cour criminelle (et non pas des assises) lors d'une atteinte à la vie.

"On ne dit pas qu'il s'agit là de l'alpha et de l'oméga, mais c'est une solution qui nous semble cohérente", insiste Antoine Savignat, tout en précisant que ce changement législatif n'aurait pas forcément changé l'issue de l'affaire Sarah Halimi.