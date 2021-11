Devant la cour d'appel de Paris, l'épouse de l'ancien Premier ministre a été interrogée pendant plus de six heures mardi et mercredi sur ses emplois d'assistante parlementaire et à la Revue des deux mondes.

Penelope et François Fillon à la cour d'appel de Paris, le 16 novembre 2021 © Maxppp / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Son interrogatoire en première instance avait été pour Penelope Fillon un chemin de croix, sous le feu roulant des questions de la présidente du tribunal. Cette fois, à son procès en appel, l'épouse de l'ancien Premier ministre, jugée pour complicité de détournement de fonds publics, s'est montrée plus assurée dans ses réponses. Sans pour autant apporter d'élément nouveau pour sa défense.

Ce mardi 16 novembre, alors que le président de la cour d'appel de Paris s'apprête à faire venir la prévenue à la barre, François Fillon lève la main pour prendre la parole. Il avait annoncé la veille qu'il souhaitait faire une déclaration liminaire. "Je voulais vous dire la vérité que je ne suis pas parvenu à dire au premier procès", commence-t-il. "En 1981, quand j'ai été élu à l'Assemblée nationale, la moitié des députés employaient un membre de leur famille. Mon épouse m'a assisté dans le cadre de mon engagement politique. Elle a été rémunérée comme des centaines d'autres conjoints l'ont été, pour un travail semblable."

L'ancien candidat de la droite à la présidentielle en 2017, éliminé au premier tour, fait ensuite part de ses "regrets". Pour "sa famille politique", pour le pays, privé par cette affaire d'un "débat démocratique". Regrets de ne pas avoir compris assez tôt la "suspicion" que pouvait faire naitre au sein de l'opinion l'embauche de ses proches. Surtout, regrets pour son épouse, "moquée, "marquée à vie par cette affaire". "Rien ne pourra effacer la violence de ce qu'elle a subi, alors qu'elle a été exemplaire", conclut-il en se tournant vers Penelope Fillon.

"Les Sarthois sont des gens discrets, ils n'aiment pas qu'on ait la grosse tête"

C'est justement au tour de l'intéressée de venir s'expliquer sur les différents contrats signés entre 1998 et 2013, comme assistante parlementaire mais aussi au sein de la Revue des deux mondes. Dans les années 1980, Penelope Fillon aide son mari à s'implanter dans la Sarthe. "J'étais l'assistante qui était sur le terrain", explique la Galloise, aujourd'hui âgée de 66 ans. De son activité, il ne subsiste pourtant pas de trace écrite. "Je ne tapais pas à la machine, je faisais tout à la main". Parmi les personnes entendues par les enquêteurs, la plupart ignoraient qu'elle était l'assistante parlementaire de son mari. "J'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de dissimuler une activité qui était parfaitement admissible...", observe le président. "Je n'ai rien dissimulé. Mais les Sarthois sont des gens discrets, ils n'aiment pas qu'on ait la grosse tête, qu'on prenne des airs importants", répond Penelope Fillon.

Elle n'avait par ailleurs nullement besoin de préciser à tout un chacun son statut exact, développe-t-elle ce mercredi lors de la suite de son audition. "Les rôles, les titres n'avaient pas beaucoup de sens" pour les habitants de la circonscription. "On était M. et Mme Fillon", ajoute-t-elle, expliquant avoir toujours évolué "dans l'ombre" de son mari.

"Je n'ai jamais revendiqué d'augmentation"

En 2002, celui-ci abandonne son siège de député pour entrer au gouvernement Raffarin. Penelope devient donc, pour 5 ans, l'assistante parlementaire de son suppléant Marc Joulaud. Sa mission : favoriser son implantation locale, en lui conférant légitimité et notoriété. Son salaire augmente de façon significative, à 5 200 euros net. Soit davantage que celui du député lui-même. "Je n'ai jamais revendiqué d'augmentation de salaire auprès de qui que ce soit", se défend Penelope Fillon, interrogée par l'avocat général. La rémunération, dit-elle, a été fixée par François Fillon, "qui a considéré que la somme proposée à Marc Joulaud était justifiée".

En 2012, alors que le couple vient de quitter Matignon, Penelope devient "conseillère littéraire" au sein de la Revue des deux mondes, propriété du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, un proche de François Fillon. Elle affirme avoir rédigé "entre 12 et 15" fiches de lectures - dont l'une sur "un roman russe de 1000 pages". Deux seulement ont été publiées. Deux mois après avoir signé ce contrat, elle est de nouveau embauchée par son mari comme assistante parlementaire.

"N'avez-vous vous pas eu le sentiment de trahir M. Ladreit de Lacharrière en acceptant ce deuxième emploi ?", demande l'un des deux avocats généraux. "Non, pas du tout. Je pensais que les deux emplois étaient compatibles, en m'organisant", répond la mère de famille. L'avocat général insiste : "Aviez-vous parlé de ce second emploi à M. Ladreit de Lacharrière ?" Elle répond : "Je ne pense pas. Je n'en ai pas eu le besoin. Je faisais ce qu'il voulais que je fasse."

"Mon rôle, c'était d'aider les gens"

La défense de Mme Fillon l'interroge ensuite longuement sur les manifestations locales auxquelles elle participait : "banquets pour personnes âgées", "remises de médailles", "concours de boule de fort". Elle lui fait aussi détailler son rôle "d'assistante sociale" auprès des habitants de la circonscription. Ici pour une demande de logement social, là pour un ancien policier cherchant à être muté. "Mon rôle c'était de respecter les gens, les aider, être à leur service", insiste la sexagénaire.

Désormais conseillère municipale de Solesmes, elle déclare n'avoir aujourd'hui pas d'autre activité. "Je m'occupe de la maison. Je fais des travaux de peinture, je jardine. Maintenant j'ai beaucoup de temps à y consacrer."