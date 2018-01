37 ans après l'attentat à la bombe qui avait coûté la vie à quatre personnes dans l'attentat de la rue Copernic à Paris, les juges d'instruction estiment qu'il n'y a pas de charges suffisantes à l'encontre de Hassan Diab, libano-canadien extradé en 2014 : ils ont ordonné ce vendredi matin sa libération immédiate.

Le 3 octobre 1980, un attentat antisémite contre la synagogue de la rue Copernic, à Paris, faisait quatre morts et quarante-six blessés. © AFP / JEAN-CLAUDE DELMAS / AFP

Hassan Diab, 64 ans, incarcéré à l'isolement depuis novembre 2014, doit sortir de prison : c'est la conséquence immédiate de l'ordonnance de non-lieu signé ce 12 janvier par deux juges d'instruction, et dont France Inter et l'AFP ont eu connaissance. Une décision plutôt rare au pôle antiterroriste. Selon les magistrats, "les charges pouvant être retenues contre Hassan Diab ne sont pas suffisamment probantes et se heurtent à trop d'éléments à décharge pour pouvoir justifier un renvoi devant la cour d'assises".

Décision de justice "exceptionnelle"

"C'est une décision exceptionnelle, parce que dans l'histoire judiciaire française, s'agissant de faits de terrorisme les plus graves, obtenir d'innocenter celui qui a été présenté à tort comme un suspect pendant des années, c'est tout à fait inédit", se félicite l'un de ses avocats, William Bourdon. "Cela consacre aussi le fait qu'il y a, face à toutes les pressions, un bouclier qui s'appelle l'État de droit et qui n'existe pas sans des juges indépendants et courageux". Me Amélie Lefèbvre ajoute :

Nous sommes soulagés et heureux, soulagés surtout qu’Hassan Diab puisse retrouver la liberté après plus de trois ans passés à l’isolement

Le vendredi 3 octobre 1980, une bombe dissimulée dans une sacoche de moto souffle les alentours de la synagogue de la Copernic, dans le 16e arrondissement de Paris. Quatre personnes sont tuées et une quarantaine de blessés. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd si l'explosion s'était produite quelques instants plus tard, à la sortie des fidèles.

Du poseur de bombe, on n'a connu longtemps qu'un portrait robot, une fiche d'hôtel brièvement remplie, et un faux passeport chypriote. Après avoir considéré la piste de l'extrême-droite, les services de renseignement apprendront au fil des années par des sources étrangères, principalement israéliennes, que l'attentat serait l'oeuvre d'un commando libanais, dissident du FPLP, le Front de Libération de la Palestine. Le faux passeport cacherait un certain Hassan Diab, réfugié aux États-Unis, puis au Canada, où il enseigne la sociologie. En 2008 le juge Marc Trévidic demande l'extradition du suspect, qui clame son innocence, appuyé par un comité de soutien. Hassan Diab est finalement extradé, mis en examen et écroué en novembre 2014.

Un passeport au cœur des débats

Parmi les éléments à charge, il y avait surtout son passeport retrouvé en 1981, avec des tampons d'entrée et sortie en Europe à la période de l'attentat. Diab affirme qu'il l'avait perdu. Depuis, l'enquête a recueilli les témoignages de son ex-femme et de quatre de ses anciens camarades d'université au Liban, qui ont déclaré qu'à la fin de l'été 1980, ils révisaient ensemble leurs examens. Les juges d'instruction en sont venu à douter de sa présence à Paris le 3 octobre 1980 : "Il est probable que Hassan Diab se trouvait au Liban courant septembre et octobre 1980 (...) et il est donc peu vraisemblable qu'il soit l'homme utilisant la fausse identité d'Alexander Panadriyu, qui se trouvait en France à partir du 22 septembre 1980 et qui a ensuite posé la bombe rue Copernic".

Les juges se livrent aussi à une sévère critique des renseignements transmis par les services étrangers, dont on ignore l’origine, et dont il est "extrêmement difficile d’apprécier la fiabilité". Des renseignements "très riches", mais qui "fourmillent de contradictions et d'inexactitudes". Les juges concluent que dans "un dossier qui a d'indéniables aspects politiques et géo-stratégiques pouvant donner lieu à des manipulations", ces informations "ne peuvent pas être considérées comme des éléments probants".

Un dossier politique et géo-stratégique

Fin novembre, le parquet de Paris avait de son côté demandé le renvoi d'Hassan Diab devant la cour d'assises spéciales. Le procureur peut faire appel de ce non-lieu, tout comme les parties civiles. C’est alors la cour d’appel de Paris qui tranchera. "Le respect qu'on a tous pour les victimes, le besoin de justice qu'elles ont ne doit pas se confondre avec un quelconque acharnement" prévient toutefois William Bourdon, "et de ce point de vue un appel du procureur serait profondément étranger au droit et au fait, une forme de judiciairement correct parce qu'on n'osera pas reconnaître que la justice s'est trompée, qu'il y a eu erreur sur la personne".