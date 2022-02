Le deuxième procès de Nordahl Lelandais s’est ouvert ce lundi aux assises de l’Isère à Grenoble. Il comparait pour le meurtre, l’enlèvement et la séquestration de la petite Maëlys. La fillette âgée de 8 ans et demi, a disparu dans la nuit du 26 au 27 aout 2017, au cours d’un mariage à Pont-de-Beauvoisin.

La mère de Maëlys tient un portrait de sa fille à l'entrée du Palais de Justice de Grenoble © Radio France / Mathilde Vinceneux

Ils se serrent pour se frayer un chemin entre les caméras et les micros. Joachim, le papa, Jennifer, la maman et Colleen, la grande sœur de Maëlys. Dans les bras de la mère, un grand portrait peint de la petite fille brune et souriante. Il est déposé à l’entrée de la salle d’audience du Palais de justice de Grenoble. Ce visage, la famille de Maëlys ne l’a jamais revu depuis cette nuit d’été 2017.

"Je ne sais pas si l’on peut attendre des explications ou de la sincérité", souffle Joachim avant de s’installer sur les bancs des parties civiles. Les deux parents, séparés suite au drame, entourent leur fille ainée pour faire face à Nordahl Lelandais, chemise bleue claire, cheveux grisonnant et barbe de trois jours dans le box. L’accusé se présente à la Cour d’une voix calme et claire, 38 ans et "sans profession".

Alors que la présidente procède à l’appel des jurés, une dame se lève : "Je ne sais pas si c’est la chaleur ou le stress mais je ne me sens pas bien". Elle sera dispensée. C’est ensuite les témoins qui se défilent. Le frère de Nordahl Lelandais a expliqué dans une lettre qu’il n’avait "plus rien à dire". Les fréquentations de l’accusé, homme ou femme, ne sont pas là non plus et l’un de ses meilleurs amis n’a pas voulu se présenter mais la Cour ordonne qu’il soit recherché.

Je tiens à présenter mes excuses à la famille de Araujo"

La présidente procède à la lecture des faits, un condensé de plus de quatre ans d’enquête. Elle énonce les charges qui pèsent contre l’accusé. Nordahl Lelandais comparait pour le meurtre précédé de l’enlèvement et de la séquestration de Maëlys mais aussi pour des atteintes sexuelles commises sur deux petites cousines de 5 et 6 ans, ce même été 2017. Il sera également jugé pour détention d’images à caractère pédopornographique. Il encourt la perpétuité.

"Est-ce que vous souhaitez d’ores et déjà faire des déclarations", interroge la présidente. Silence de Nordahl Lelandais. "Je vais me tourner vers la famille si vous m’y autorisez", prévient-il, debout dans le box. "Je voudrais leur présenter mes excuses. J’ai bien donné la mort à Maëlys. Je ne voulais pas la lui donner. Je m’expliquerai sur les faits au cours de l’audience ". Ces mots, l’accusé les a déjà prononcés. C’était en mai dernier lors de son premier procès pour le meurtre du caporal Noyer. Cette fois en revanche, le portrait de la fillette a remplacé celui du jeune homme sur les bancs des parties civiles. La mère de Maëlys tient fermement sur ses genoux une photo de sa fille.

Un point de rupture ?

Après une suspension, la Cour cherche désormais à comprendre ce qui a pu se passer dans la vie de Nordahl Lelandais pour en arriver là. Une enquêtrice de personnalité s’avance à la barre. Elle a rencontré trois fois l’accusé, sur une période de quatre mois entre fin 2017 et début 2018. En retraçant son parcours, elle décrit une enfance sans encombre, une famille aimante, des vacances en Espagne et des loisirs - du ski et du tennis. Une crise d’adolescence ? Oui mais légère tempère l’enquêtrice.

"Il n’y a pas d’évènements traumatiques, ni dans le cadre scolaire, ni dans la sphère familiale ?", questionne l’avocat du père de Maëlys, Me Laurent Boguet. "Absolument pas", tranche l’enquêtrice. Nordahl Lelandais quitte le collège en quatrième après un passage par un cursus en sport étude. Il commence un CAP mécanicien qu’il ne terminera pas. Il s’engage ensuite à l’armée de terre et rejoint une brigade cynophile qu'il quitte au bout de quatre ans, un an avant la fin de son contrat. Il enchaîne enfin petits boulots, arrêts maladie et chômage.

Au sujet de sa vie sentimentale, l’enquêtrice de personnalité mentionne quatre relations qui ont compté pour l’accusé et d’autres sans lendemain. Elle parle aussi d’une relation homosexuelle qui se limitera à des "caresses" par "curiosité" selon les dires de l’accusé. Sur le plan affectif comme professionnel, "c’est beaucoup d’expérience commencées mais rapidement arrêtées", résume l’enquêtrice.

Elle évoque aussi sa consommation de cannabis jusqu’à l’âge de trente ans, son goût pour l’alcool et enfin pour la cocaïne dès 2015. "Vous ne relevez pas de point de rupture dans la vie de Nordahl Lelandais ?", interroge son avocat, Me Alain Jakubowicz. "Je n’ai pas noté de rupture. Rien de renversant dans son parcours", termine l’enquêtrice.

Nordahl Lelandais raconté par sa demi-sœur et sa mère

C’est désormais la demi-sœur de Nordahl Lelandais qui s’avance face à la Cour. A la barre, cette femme aux cheveux rasés de près ne prononcera spontanément que quelques phrases pour décrire son frère. "J’ai toujours été proche de lui, on était complice. Il m’aidait pour mes déménagements et pour repeindre mon appartement", explique-t-elle. "Quelqu’un de serviable", lâche la présidente. C’est comme ça que l’accusé se décrit.

La magistrate bouscule la jeune femme qui cherche ses mots et se montre peu loquace à la barre :

"- Les addictions, vous en avez eu connaissance quand ?

- Une de ses ex m’en avait parlé mais ça me paraissait étonnant. J’ai lu dans la presse qu’il aurait livré de la cocaïne au mariage. Personnellement, je n’ai jamais su qu’il consommait une drogue quelconque.

- Mais vous avez l’impression de connaitre votre frère ?

- Je connais une partie de lui mais il y en a une autre que j’ai découverte avec les médias. Une facette qu’on ne connaissait pas.

- Mais qui est-il ?

- Bah mon frère".

La présidente lui relit les écoutes d’une conversation téléphonique captée entre elle et sa mère, en 2018. La jeune femme fait remarquer à sa mère qu’il y a une "tare" dans la famille, que personne n’a un boulot stable. "Y’a un truc qui a merdé", dira-t-elle. "Vous avez trouvé des réponses ?", interroge la présidente. "Non je ne vois pas ce qui n’allait pas".

La mère de l’accusé la remplace à la barre. Vêtue d’un manteau rose pâle, elle enfouie souvent son visage dans son écharpe. Elle non plus n’a pas vu venir les problèmes de Lelandais. A commencer par ses addictions. "A la maison, il ne buvait pas seul, il ne fumait pas. Est-ce qu’il faisait ça avec ses potes ? je ne sais pas", confie-t-elle.

Puis viennent les questions des avocats des parties civiles. A-t-elle été trop bienveillante, trop protectrice envers son fils, y a-t-il eu des colères saines ? Et quel regard portait-elle sur sa vie affective ? "Je n’ai pas envie de répondre à cette question", tranche la témoin. Interrogée sur l'année 2017, elle avance hésitante : "Et bien il y a eu la drogue, l’alcool, ses relations. Oui il plonge. Je ne sais pas s’il fait une dépression".

"Comment expliquer tout cela ?", tente à son tour l’avocat général avant que l'avocat de Nordahl Lelandais ne prenne le relais. "Madame, ce que l’on sait c’est que Nordahl a donné la mort à une petite fille et qu’il n’a pas le profil habituel que l’on voit dans des cours d’assises : l’enfant pas aimé, martyrisé ou violé. On cherche donc à comprendre. Quelle votre lecture à vous ?"

"Mon analyse, c’est un moment de folie, dû à cette daube", affirme la mère en parlant de la drogue. "Si vous n’avez pas d’explications. Qui dans cette salle est en mesure de répondre ?". Me Alain Jakubowicz tend une perche que la mère de Lelandais ne saisie pas. "C’est peut-être à lui de répondre à ça ?", continue l’avocat, "et vous, est ce que vous pouvez nous dire ce que c’est d’être la mère de Nordahl Lelandais ?"

"C’est un difficulté… incommensurable", commence la mère. "On est rejeté de partout, on est insulté, on ne peut plus vivre ! Je n’ai plus le droit de vivre ! Je ne peux pas aller au cinéma. J’ai juste le droit de crever ! Si je tiens, c’est parce que je suis mère et grand-mère mais je n’ai plus le droit de sourire".

Je me cassais la gueule"

La présidente invite l’accusé à réagir sur ce qu’il vient d’entendre. Malgré les derniers mots poignants de sa mère, Nordahl Lelandais choisit de revenir sur un détail à propos de son cursus en quatrième. "Ca vous semble important ?", s’étonne la présidente, "Qu’avez-vous à répondre ? On parle d’un point de bascule ?"

Lelandais commence alors un court monologue. Il parle de ses dernières relations et de la drogue. _"_J’étais un vagabond. J’essayais et rien ne fonctionnait. Je me cassais la gueule". Il s’arrête. "Autre chose à dire ?", insiste la présidente. "Non rien", termine Lelandais. Les explications, il assure qu’il les donnera plus tard, au cour des débats.