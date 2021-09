Le procès d'Alexandre Benalla, Vincent Crase, Maxence Creusat et Laurent Simonin était consacré, ce lundi, aux fuites d'images de vidéosurveillance. Une audience qui interroge quant à la stratégie de communication de l'Élysée, qui semble ne pas avoir anticipé des révélations sur son chargé de mission.

Alexandre Benalla le 13 septembre 2021 au tribunal de grande instance de Paris © AFP / Samuel Boivin / NurPhoto

Après le 1er mai 2018, Laurent Simonin est inquiet. Il a vu les images de la Contrescarpe. Et connaît l'identité du principal protagoniste. Pour cause : c'est lui qui a invité Alexandre Benalla comme observateur. "Je pense qu'il va se passer quelque chose", raconte le prévenu à la présidente. "Donc, vous mettez la tête sur le billot et vous attendez que ça tombe. Et ça ne tombe pas", constate Isabelle Prévost-Desprez. "Entre le 2 mai et le 18 juillet, rien ?" "Rien, madame la présidente."

Si ce lundi était consacré aux fuites d'images de vidéosurveillance de la préfecture de police, au procès d'Alexandre Benalla, Vincent Crase, Maxence Creusat et Laurent Simonin, l'audience interroge aussi sur la réactivité, ou plutôt, la non-réactivité de l'Élysée dans cette affaire. Pourtant, comme l'a redit Alexandre Benalla au début de son procès, l'entourage d'Emmanuel Macron a été mis au courant quelques heures après les faits survenus place de la Contrescarpe. Entendu lundi soir comme témoin, Ismaël Emelien, ancien conseiller spécial du président de la République, confirme que, malgré cette alerte, personne, au service de communication de l'Élysée, n'a jugé bon de préparer une explication au cas où l'affaire serait révélée. Aboutissant à une réponse dans la précipitation, confinant à l'amateurisme. Point d'orgue : la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de Georgios D., l'homme "interpellé" par Alexandre Benalla, en train de jeter une carafe sur les CRS. Des images issues des caméras de la préfecture de police. En toute illégalité.

"Ça fait trois ans et demi que j'ai manqué de jugeote"

Maxence Creusat est le premier à être entendu, ce lundi après-midi. Très mince, cheveux noir, regard bleu sombre, le jeune commissaire de 34 ans, spécialisé dans la maintien de l'ordre, raconte la fatigue de cette période, "une séquence très importante". Et le vide qui s'ensuit : "À l'issue on est un peu pantois, on perd en lucidité." Quand la vidéo d'Alexandre Benalla est diffusée par Le Monde, le 18 juillet 2018, Maxence Creusat est "rincé". Mais, sur le moment, il se souvient avoir conservé les images de la place de la Contrescarpe dans le cadre de la cellule Synapse, chargée, notamment, des retours d'expérience en matière de maintien de l'ordre. Il propose donc à Laurent Simonin, son supérieur, de les transmettre à l'Élysée, pour "objectiver, expliquer ce qui s'est vraiment passé", face à un récit qu'il juge "parcellaire, mensonger". La présidente se charge de lui rappeler que l'article du Monde a "juste" révélé ce que seul l'Élysée et un petit cercle au sein de la préfecture savait. "Ce qu'il aurait fallu, c'est ne pas le proposer. Après-coup, tout le monde est d'accord", admet le prévenu. Mais, comme il se plaît à le répéter, parlant de lui à la troisième personne, "Creusat, c'est carré, j'assume ce que je fais".

Le jeune homme se dit loyal… jusqu'à un certain point. "La place de Laurent Simonin, le 19 juilllet, ce n'était pas de tondre le gazon [en Normandie]. Je suis désolé, Laurent…" dit-il en se tournant vers son ancien mentor, également prévenu dans ce dossier. Le contrôleur général ne s'offusque pas, l'affaire semble entendue entre les deux hommes : chacun assumera sa part de responsabilité. Pour Laurent Simonin, alors numéro 2 de la Direction de l'ordre public et de la circulation, c'est d'avoir admis Alexandre Benalla au sein de ce dispositif et de l'avoir confié à la mauvaise personne, juge-t-il, le major Philippe Mizerski. Alors, comme pour se racheter auprès du chargé de mission de l'Élysée, dont il estime que "ce qui lui est arrivé, est de [sa] faute", il lui envoie un message, dans la foulée de la proposition de Maxence Creusat : "On vient de retrouver sur caméra police le jet de projectile de l'individu interpellé". Mais, à en croire Laurent Simonin, il ignore qu'il s'agit d'images de vidéosurveillances, et pense avoir à faire à des vidéos issues des caméras portées par les unités elles-mêmes. "Ça fait trois ans et demi que je pense que j'ai manqué de jugeote", assume le prévenu. "Quelle que soit la nature du truc, c'est une faute, il n'y a pas besoin de chercher midi à quatorze heures."

"Pour moi, c'est une vidéo prise dans la rue"

Le CD se retrouve ensuite entre les mains d'Alexandre Benalla, qui le transmet à Ismaël Emelien, malgré une avalanche de coups de téléphone de responsables de la DOPC qui se sont aperçus de la bourde et cherchent à faire disparaître les images de la circulation : "Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils veulent absolument la récupérer. Je leur pose la question. Personne ne me le dit !" Le conseiller spécial, de son côté, s'est souvenu que, dès le 2 mai, Alexandre Benalla, sentant visiblement venir le danger, lui a transmis la vidéo d'un manifestant jetant une chaise sur les CRS. L'enquête montrera qu'il ne s'agissait en réalité pas de Georgios D. Toujours est-il qu'Ismaël Emelien demande, selon son récit, à Alexandre Benalla de lui renvoyer la vidéo.

Lorsqu'il se trouve en possession du CD, il réalise que ce ne sont pas les bonnes images, mais assure ne pas avoir saisi, lui non plus, que c'étaient des bandes de vidéosurveillance. Et c'est ainsi qu'un montage se retrouve sur les réseaux sociaux, à partir du compte @FrenchPolitic, géré par Pierre Le Texier, responsable de la "riposte numérique de LREM" : la vidéo de la chaise accolée à la vidéo de la carafe. "Vous ne vérifiez jamais l'origine des vidéos ?" s'étonne Isabelle Prévost-Desprez, rappelant que le jeune homme est chargé, entre autres, de la "communication digitale". "En l'occurrence non, pour moi c'est une vidéo prise dans la rue." Ce n'est que lorsqu'un journaliste évoque une "vidéo volée" qu'Ismaël Emelien est "pris d'un doute" et retire les images des réseaux "trois ou quatre heures plus tard".

S'il ne s'agit pas, en ce mois d'octobre, de faire le procès de la communication de l'Élysée, l'absence d'anticipation transpire tout au long du témoignage d'Ismaël Emelien. Ce-dernier reste en contact avec Alexandre Benalla jusqu'en décembre 2018, "pour coordonner les éléments à donner aux journalistes". En février 2019, le trentenaire quitte l'Elysée pour monter une société spécialisée dans la formation et le conseil. Laurent Simonin, lui, a été muté à Mayotte. Maxence Creusat, lui, est aujourd'hui à Thionville. Le commissaire, qui a vécu des années à près de deux cents manifestations, a jugé, ce lundi, que "si on enlève le côté symbolique, il ne reste que deux bourre-pifs place de la Contrescarpe". Deux bourre-pifs et de sérieuses cicatrices sur les carrières des uns et des autres.