Jour 33 au procès des attentats de janvier 2015 - Un témoin "en fuite", une autre accompagnée de force à l'audience : les proches de l'accusé Mohamed-Amine Fares ne se bousculent pas à la barre. Et certains témoignages sidèrent par leur nonchalance.

Amel B., ex-belle sœur de Mohamed-Amine Fares © Radio France / Matthieu Boucheron

C’est un feuilleton qui dure depuis plusieurs jours : celui des auditions des proches de Mohamed-Amine Fares, accusé d’avoir transmis des armes pour Amedy Coulibaly via des intermédiaires. Frère, sœur, ex-belle sœurs, ex-compagne, ils sont nombreux convoqués à l’audience … et tout aussi nombreux à ne pas vouloir venir.

Commençons par Souliman B., ex beau-frère de Mohamed-Amine Fares, qu’il considérait comme son propre petit frère. Il est soupçonné d’avoir récupéré un des pistolets Tokarev retrouvés chez le tueur de Montrouge et de l’Hyper Cacher, Amedy Coulibaly. Ce jeune homme est lui aussi mis en cause dans le dossier, mais dans un volet disjoint (et qui a vocation à être jugé à Lille) car il était encore mineur au moment des faits. Parce qu’il incrimine Mohamed-Amine Farès dans ses déclarations, chacun avait très envie de l’entendre. L’accusation, pour le voir confirmer ses propos. La défense, pour les contester. La cour pour tenter d’y voir un peu plus clair dans les très nombreuses versions que le jeune homme a livré aux enquêteurs. Mais personne n’obtiendra satisfaction. Car Souliman B. est en fuite et “la police n’est pas parvenu à le localiser”, a indiqué le président Régis de Jorna. “Depuis plus d’un an, il n’a plus de numéro de téléphone, il a résilié ses comptes bancaires et il serait parti en Espagne”.

"Franchement, j'ai pas envie de faire d'effort"

Poursuivons avec Amel B. Elle, a tout simplement refusé de répondre à la convocation de la cour d’assises. C’est donc sous le coup d’un “mandat d’amener”, accompagnée par les forces de l’ordre, qu’elle arrive au tribunal judiciaire. Amel, tunique noire et voile gris clair, est la sœur aînée de Souliman. “Vous avez quelle différence d’âge”, l’interroge le président. “Deux ans … non trois …”. “Ce ne serait pas plutôt quatre?”. “Je ne sais plus, je n’ai pas de relations avec lui”, rétorque la jeune femme, sans préciser la nature du différend familial dont on a compris des audiences précédentes qu’il était profond. “C’est pas des relations là, s’agace en retour le président, c’est simplement du calcul mental”. “Je connais pas sa date de naissance”, insiste la témoin.

L’échange est à l’image de tous ceux qui vont suivre pendant les près de deux heures que dure l’audition de la jeune femme. Tout dans son attitude transpire la désinvolture. Celle dont l’ADN a été retrouvé sur le chargeur du pistolet Tokarev glousse, soupire à la barre et répond à chaque question ou presque qu’elle “ne sai[t] plus”. “Vous ne savez plus ou vous n’avez pas envie de faire d’effort?” pointe le président, sceptique. “Franchement, j’ai pas envie de faire d’effort” lâche-t-elle à la barre, suscitant quelques rires dans la salle. Un brouhaha s’élève. Le président intervient : “s’il vous plaît. C’est sérieux. On est dans une affaire avec des armes, où des personnes ont été tuées. Il faut le rappeler quand même !”

Des mots qui rentrent par une oreille et ressortent par l'autre

Si le calme revient dans la salle, les mots semblent glisser sur la témoin. Il est question de son audition en garde à vue, le 4 juillet 2017. “Vous dites aux enquêteurs que vous découvrez qu’Amedy Coulibaly a commis un attentat à l’Hyper Cacher, indique le président, le nez dans les dépositions, vous étiez sérieuse là? - Oui. - Et l’attentat de Charlie Hebdo, vous en aviez entendu parler? - J’en avais entendu parler mais je savais pas c’est quoi [sic]. Il en va de même pour toutes les autres questions, ou presque. La jeune femme “ne sai[t] pas”, “ne sai[t] plus”, en a “marre de toute cette histoire”, n’a “rien à dire …” Lorsqu’une assesseure prend la parole à son tour, elle s’amuse : “ah ! encore une question !”. Puis lorsque l’avocat général l’interroge également, elle lâche, toujours rigolarde : “il y a tellement de monde dans cette salle.”

Alors évidemment, cette nonchalance sidère, irrite, met mal à l’aise tant elle semble déplacée. Jusqu’à une première question : “votre audition de garde à vue se termine, explique le président, et vous ajoutez: “je ne veux pas qu’ils sachent que j’ai dit ça. J’ai peur pour moi, ils vont me démonter à sang”. Vous craignez qui?” Mais l’ex belle-sœur de Mohamed-Amine Farès répond du tac au tac : “je crains mon créateur, pas ma famille”. Soit. C’est ensuite au tour de Me Safya Akorri, avocate de l’accusé Farès de lire la retranscription d’une écoute téléphone entre le petit frère, Souliman, de la jeune femme, et leur mère. Très énervé, le jeune homme crache : “si je suis en prison, c’est à cause de ta p…. de fille”, sa sœur, donc. Ce à quoi leur mère répond : “t’inquiète, je l’ai attrapée”. Alors, on s’interroge : et si cette désinvolture n’était qu’une protection de façade ? Si ses pertes de mémoires, ses réponses laconiques, son refus de venir n'étaient qu’un moyen d’en dire le moins possible ? Par peur. La témoin ne le dit évidemment pas. Et ressort de la salle d’audience.