Elle est une témoin-clé. Celle qui a évité d’autres attentats dans les jours qui ont suivi le 13-Novembre 2015. Elle est celle qui s’est retrouvée nez à nez avec Abdelhamid Abaaoud devant un buisson. Elle l’a dénoncé. Elle doit être entendue ce vendredi devant la cour d’assises spéciale de Paris.

L'appartement de Saint-Denis où s'est réfugié Abaaoud jusqu'à l'assaut du Raid, le 18 novembre 2015 © Maxppp / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Nous l’appellerons Sonia. C’est le prénom qu’elle s’était choisi pour témoigner anonymement de son incroyable histoire. Une histoire tellement sidérante que les enquêteurs antiterroristes ont d’abord eu du mal à la croire, quand elle a composé le 17, au surlendemain des attentats du 13 novembre 2015. Mais c’est l’histoire vraie d’une femme qui s’est retrouvée face à Abdelhamid Abbaoud, deux jours après le massacre qu’il venait de commettre sur les terrasses parisiennes. Abaaoud était l’un des chefs des commandos du 13-Novembre. Il a serré la main de Sonia par hasard. Elle l’a reconnu, puis dénoncé. Quelques jours plus tard, le RAID abattait le terroriste.

Sonia hébergeait chez elle la cousine d'Abdelhamid Abaaoud

Sonia habitait en Seine-Saint-Denis en novembre 2015. Elle était une mère de famille joyeuse et généreuse. Elle vivait dans un appartement spacieux, avec son compagnon et ses enfants. Elle aimait prendre soin des autres. Ainsi, avait-elle pris sous son aile une jeune fille instable et paumée : Hasna Aït Boulahcen. Elle l'avait recueillie quelques années plus tôt, alors qu'Hasna Aït Boulahcen était à la dérive entre drogue et alcool, dormant dans la rue. En 2015, Hasna avait un jour revêtu un niqab, parlant fièrement d'un cousin parti en Syrie. Mais Sonia pensait qu’elle s’inventait des vies et n'allait pas tarder à retirer ce niqab, elle qui portait depuis toujours des mini-jupes.

En réalité, Hasna Aït Boulahcen était bien la cousine d’Abdelhamid Abaaoud, ce djihadiste cruel qui avait été filmé, hilare, au volant d’un pick-up, traînant des cadavres derrière lui en Syrie. Abaaoud est ensuite devenu le chef du commando des terrasses. Entre 21h24 et 21h36, le vendredi 13 novembre 2015, il a mitraillé des terrasses parisiennes bondées. Vers 22 heures, il a disparu dans le métro à la station Croix-de-Chavaux, à Montreuil. Les caméras de vidéosurveillance avaient alors capté son image, en train de bondir par-dessus un tourniquet, baskets orange aux pieds. Mais nul ne savait à ce moment-là qu'il était l'un des trois terroristes qui venaient de commettre un massacre dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Les policiers étaient surtout loin de soupçonner qu'il s'agissait d’Abaaoud en personne, ce djihadiste qu'ils avaient depuis des mois dans leur viseur.

Le 15 novembre 2015, Sonia est chez elle, avec Hasna dans son salon. Vers 19 heures, le téléphone d'Hasna sonne. Un numéro belge s'affiche sur l'écran. Dans le combiné, une voix lui parle de "belle surprise". On lui donne une adresse où se rendre à Aubervilliers, rue des Bergeries. Hasna est très excitée. Elle dit à Sonia qu’il lui faudrait une voiture pour aller chercher un de ses petits cousins qui dort dehors. Sonia pressent quelque chose de louche. Elle s’inquiète pour Hasna et décide de l’accompagner. C'est le compagnon de Sonia qui les conduit finalement en voiture. Il est aux alentours de 21h quand ils arrivent près d’un rond-point, au bord de l’autoroute A86. L'amoureux de Sonia reste dans la voiture, moteur allumé ; Sonia descend du véhicule avec Hasna. Elles font quelques pas sur la route, dans la pénombre.

"J'ai un monstre sanguinaire en face de moi"

Hasna a gardé durant tout le trajet son téléphone vissé à l'oreille, téléguidée par un interlocuteur belge. Soudain, dans la nuit, Sonia voit surgir un homme d’un buisson, sur un talus broussailleux. L’homme porte un bob sur la tête, un blouson bombers sur le dos et des baskets orange aux pieds. Il saute dans les bras de sa cousine Hasna qui s'écrie “Abdelhamid, Hamdoullilah !” Hasna Aït Boulahcen a l'air d'être folle de joie de retrouver ce cousin qu'elle surnomme le "cousin-claquettes". Sonia frémit. L’homme s'approche d'elle et lui serre la main. Il se présente par son nom. Sonia, qui n'est pas du genre à se démonter, ose lui demander s’il a participé aux attentats. Il lui répond que oui. "Le 13-Novembre, c’est moi, les terrasses c’est moi".

Sonia nous avait raconté en détails ce face-à-face sidérant. Elle s'était confiée à notre micro, lors d’une interview enregistrée en 2016, presque un an jour pour jour après cette scène. Elle nous avait alors expliqué que face à Abaaoud, qui aurait à peu près l'âge d'être son fils, elle n'avait pu s'empêcher de protester d'abord, quand il se vantait d’avoir tiré à la kalachnikov. "Je lui dis qu'il a tué des innocents, que l'islam, ce n'est pas ça". Mais très vite, Sonia s'aperçoit qu'il est impossible et dangereux de raisonner cet homme aux traits juvéniles. Elle réalise : "J'ai un monstre sanguinaire en face de moi".

Abaaoud lui sourit ce vendredi 15 novembre 2015. Sonia voit qu'il est "heureux de ce qu'il a fait et de ce qu'il compte faire". Il lui donne l'impression de penser qu'il "n'a personne au-dessus de lui". Il prétend qu'ils sont "90 terroristes" infiltrés en France, prêts à frapper à nouveau. Il fanfaronne, assure qu'il fomente de nouvelles attaques contre "des kouffars, des mécréants" pour se venger des bombardements en Syrie. Sonia se sent défaillir, tandis qu'à côté d'elle, Hasna exulte et promet à son cousin de lui trouver une planque. Ce sera la planque de la rue du Corbillon, à Saint-Denis : l'appartement du logeur Jawad Bendaoud.

La rue Corbillon, à Saint-Denis © Maxppp / CHRISTOPHE PETIT TESSON

"Il était impossible pour moi d'être complice"

Sonia est effondrée après cette rencontre improbable. Elle rentre chez elle avec Hasna, et lui ordonne de dénoncer immédiatement son cousin à la police. Sonia montre à Hasna des photos des victimes sur les terrasses, pour qu'elle réalise l'ampleur des atrocités. "Pour moi, les victimes avaient besoin du coupable devant elles, pour qu’elles puissent comprendre et voir la froideur de cet être ignoble. Il était impossible pour moi d’être complice. Déjà, être au courant, ça me rendait complice. Laisser agir, ça me rendait coupable", nous avait-elle confié.

Sonia avait finalement appelé elle-même la police, comprenant qu'Hasna Aït Boulahcen ne le ferait pas. Et c'est son appel qui a permis de mettre en place une filature d'Abaaoud, depuis le fameux "buisson conspiratif", ainsi que l'avait baptisé le procureur de la République François Molins. De ce buisson, et grâce à des écoutes téléphoniques, les policiers finiront par cerner Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh, tous deux assaillants du commando des terrasses. Au petit matin du 18 novembre 2015, ils seront abattus dans l'assaut des policiers du Raid. Hasna Aït Boulahcen elle aussi mourra, cinq jours après les attentats, dans cette cachette où elle avait fini se réfugier avec son cousin terroriste.

Plus de six ans après, Sonia va donc venir témoigner devant la cour d'assises spéciale de Paris. Un témoignage crucial. Elle est la seule témoin qui ait parlé à Abaaoud, après les attentats du 13-Novembre 2015. Pour des raisons de sécurité, Sonia ne témoignera pas physiquement à la barre. Il est prévu qu'elle soit entendue en visio, sous protection, et que sa voix soit déformée. Depuis que Sonia a dénoncé Abdelhamid Abaaoud, mettant en échec d'autres attaques et une partie des plans de la cellule terroriste franco-belge, sa vie a été totalement bouleversée. Elle a dû changer d'identité, déménager avec sa famille, vivre cachée, sous protection. Elle avait raconté son histoire dans un livre co-écrit avec la journaliste Claire Andrieux. Un livre qui s'intitulait "Témoin". Sonia y confiait son désespoir d'être "devenue personne" et de devoir "faire le deuil de sa propre vie". Mais elle écrivait aussi qu'elle ne regrettait rien. Ce qu'elle nous avait répété au micro, en nous demandant également, de tordre sa voix pour que personne ne puisse la reconnaître. Le témoignage de Sonia au procès des attentats du 13-Novembre est attendu vers 15h30 ce vendredi.

Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 dans notre dossier spécial.