C’est un procès atypique qui s’achève aujourd’hui devant la cour d’assises spéciale de Paris. Celui d’un djihadiste breton, jugé depuis deux semaines avec quatre co-épouses. Dans le box, l’une d’elles était enceinte de huit mois, une situation inédite à un procès pour terrorisme. Récit.

Kevin Guiavarch à son procès, le 14 mars 2022 © AFP / Benoît Peyrucq

Jamais la cour d’assises spéciale de Paris n’avait eu à juger une affaire si singulière : celle d’un djihadiste breton nommé Kevin Guiavarch, comparaissant avec les quatre femmes qu’il a épousées. C’est l’histoire d’un djihad armé polygame. Une histoire somme toute banale sous le califat de Daech. Mais au palais de justice de Paris, il n’y avait encore jamais eu de tel procès, alors que c’est pourtant "le 51e procès aux assises pour djihad armé", a rappelé hier l’un des avocats généraux. Parmi les côtés inédits de ce procès terroriste, l'une des accusées est enceinte de huit mois. Et durant ces deux semaines d’audience, on l’a vue souvent grimacer en tenant son gros ventre dans le box de verre au toit grillagé.

"A l'époque, je pensais que les mécréants, il fallait les tuer..."

Aux prémisses de toute cette histoire, il y a Forsane Alizza, association islamiste radicale dissoute en 2012, juste après l’affaire Merah. C’est là que Kevin Guiavarch a rencontré la première de ses co-épouses, prénommée Salma. Elle avait alors 32 ans, douze ans de plus que lui. Elle adulait Oussama Ben Laden -et donnera plus tard ce prénom à son premier fils, mort-né, en hommage. "A l’époque, j’étais à fond dans l’idéologie, et cette idéologie, vous passez par le djihad et mourir en shahid, en martyr", reconnaît-elle à la barre, un étrange sourire accroché aux lèvres, voile bleu électrique sur la tête, baskets blanches, longue tunique à fleurs sur un legging noir.

En 2012, Salma se marie donc avec Kevin Guiavarch, âgé de vingt ans. Sept ans plus tôt, à 13 ans, il s’est converti tout seul à l’islam dans sa chambre d’adolescent. Puis il a épousé une première jeune femme à 18 ans, avec qui il a eu un premier enfant, et qu’il a donc quittée donc pour Salma. Salma et Kevin Guiavarch partagent la même fascination pour les djihadistes. Ils rêvent d’émigrer en terre musulmane. Ils franchissent la frontière syrienne en janvier 2013. "Je suis partie en Syrie par solidarité et s’il avait fallu lever les armes, je l’aurais fait", concède Salma Guiavarch, le jour où la cour l’interroge. Peu avant, on a projeté sur grand écran des photos d’elle prises par son mari. On la voit poser fièrement, vêtue d’un niqab et brandissant une mitraillette. "A l’époque, je pensais que les mécréants, il fallait les tuer, maintenant, je regrette, je suis fière d'être sortie de cette secte, de tout ce qui a grainé dans mon cerveau", pleurniche-t-elle.

Guiavarch, le combattant non assumé

Dans son box, Kevin Guiavarch la regarde. Il porte une barbe aux reflets blonds foncés, a les yeux bleus, un air poupin, une chemise épaisse à très gros carreaux. Il a vu lui aussi l’album-photo que la cour vient de visionner, un diaporama qu’il a lui-même fabriqué en Syrie. Sur tous les clichés, il apparaît une arme à la main, kalachnikov ou fusil de sniper. Mais face à la cour, Kevin Guiavarch nie obstinément avoir été entre 2013 et 2016 un fidèle soldat de Daech. Il affirme qu’il n’a réellement combattu qu’aux côtés des rebelles de l’ASL, l’Armée syrienne libre. Et qu’une seule fois, prétend-il.

Il explique qu’il a vu trois morts sous ses yeux, et après "j’avais peur de mourir". Le président s’étonne. "Vous dîtes que vous étiez traumatisé mais ensuite vous achetez une arme !" La voix pâteuse, le djihadiste bredouille que le fusil de sniper était hors d’usage, et jure qu’il n’a pas tardé à s’en débarrasser et le revendre au vendeur. Pas dupe, le magistrat lui fait remarquer que tous les combattants de l'Etat islamique étaient dotés d'une arme gratuitement. Etrangement, Guiavarch aurait donc été le seul à devoir l'acheter ? Mais l'accusé répète en boucle son discours : il n'aurait réellement combattu qu'une seule fois. Puis après quelques mois dans les rangs de l'ASL, il aurait bien prêté allégeance à l'EI mais sans comprendre ce qu'il disait. Ensuite, il aurait surtout fait de la surveillance à des check-points et se serait rapidement débrouillé pour devenir infirmier. "Et pourquoi avez-vous acheté des ceintures explosives ?", gronde le magistrat en robe rouge. Guiavarch répond que c'était "pour échapper à une mort avec des souffrances" s'il était pris par un ennemi. Il avait chez lui plusieurs ceintures avec détonateur. Salma Guiavarch en portera elle-même une, le jour où elle ira accoucher à Mossoul.

Le djihad polygame

Quelques mois après leur arrivée en Syrie et alors qu’ils viennent de perdre un premier bébé, Salma et Kevin Guiavarch se mettent à attirer des jeunes filles repérées sur les réseaux sociaux. Salma converse avec une première, tout juste majeure et déjà mère. Automne 2013, cette dernière les rejoint en zone de guerre, ne plaît finalement pas à Salma, épousera un autre combattant ; cette jeune fille, Oum Kaltoum, finira par mourir en Syrie. Sur Facebook, Salma ne tarde pas à discuter avec une autre jeune fille qui pour échapper à son mal-être en France, rêve de rejoindre "le sham", terre considérée comme bénie par les musulmans. Salma lui propose de partager son mari, "et je crois que je lui ai dit de venir sans son enfant", dit-elle à la barre. "Et vous croyez que c'était bien de lui proposer d'abandonner son enfant !", tonne sévèrement l'avocat général. Kevin Guiavarch, lui, avait envoyé un fichier PDF, indiquant quel avion prendre jusqu'à Istanbul, quel bus jusqu'à Gaziantep, et il est venu lui-même à la frontière avec le passeur pour accueillir cette jeune femme débarquant de France.

Elle se prénomme Parveen, et la voilà à la barre, qui raconte ce périple et les noces avec Kevin Guiavarch, qu'on lui avait présenté comme un "moudjahid", un combattant. Au départ, elle voulait surtout faire sa "hijra", émigrer en Syrie pour pouvoir porter son voile librement. Mais comme Salma lui explique qu'elle ne peut venir seule en tant que femme, alors elle lui propose d'épouser son propre mari. Le mariage se fait d'abord sur internet. En ce mois de novembre 2013, Parveen a 19 ans, un bébé d'un an, et un ex-compagnon qui vient de l'abandonner. Elle voit en Guiavarch une sorte de "héros" menant un combat noble contre l'oppression de Bachar El Assad. Elle arrive en Syrie avec son bébé, et devient la deuxième épouse du djihadiste breton.

A la barre, dans son jean noir moulant, la jeune femme reconnaît tout. La kalach qu'on lui a mise une fois entre les mains, les vidéos barbares qu'elle a regardées jusqu'à l'écoeurement, elle qui détestait le sang. Et elle évoque son effroi quand on lui a présenté la ceinture explosive. Quelques mois à peine après son arrivée, Guiavarch la répudie puis l'épouse à nouveau. Ensemble, ils auront un petit garçon. Face aux magistrats de la cour, Parveen pleure. Et tous ses mots à travers ses larmes semblent profondément sincères. "J’ai jamais pensé, dans ma vie avant, que j’allais rejoindre un groupe terroriste du 21e siècle, c’est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j’imaginais, j’aurais pas dû me mettre dans cette situation, surtout pour mes enfants", se désole-t-elle. Ses enfants qui ont été placés à son retour et qu'elle les a récemment récupérés, à sa sortie de détention provisoire.

Dans le box, une accusée enceinte de huit mois

La troisième épouse de Guiavarch est dans le box, à ses côtés. Non pas parce que considérée comme dangereuse, mais parce qu'elle ne respectait plus son contrôle judiciaire, et que les magistrats l'ont crue à nouveau "en perdition". Elle se prénomme Sarah. Comme Parveen, elle a eu une enfance et une adolescence cabossées par des traumatismes. A ce procès, Sarah aura été celle qui aura concentré parfois toutes les attentions, car elle attend son troisième bébé, ne va plus tarder à accoucher. Un enfant dont Guiavarch n'est pas le père. Jamais à un procès terroriste, une cour n'avait ainsi jugé une accusée à ce stade de grossesse. Une situation délicate, choquante certains jours.

Dès le premier jour, le président s'est inquiété lorsque Sarah, le visage blême, a semblé traversée de contractions. On l'a alors installée sur une chaise à roulettes à la place du banc de bois. Mais trois jours plus tard, elle a été évacuée par les pompiers après avoir saigné du nez. Un autre jour, alors qu'elle avait été réveillée comme chaque matin à 5 heures et demi dans sa prison de Fleury-Mérogis, elle a été prise de très fortes nausées, vomissant entre deux gendarmes, puis revenant s'asseoir en silence dans le box jusqu'à 20h30. Cette accusée ne s'est jamais plainte, tenant absolument à être jugée avant son accouchement.

Dans sa situation exceptionnelle, elle est restée assise quand elle s'est exprimée face à la cour. Elle a rejoint Raqqa à l'été 2014. Dans les textes qu'elle lisait, "la Syrie était bénie par les anges". Elle voulait y vivre sa religion, travailler dans un hôpital ou "avoir la plus belle des morts, mourir en martyr". Elle a épousé Guiavarch en arrivant. Ils se sont séparés quelques semaines plus tard, "j'étais jalouse, j'ai demandé l'annulation du mariage". Elle tombe alors amoureuse d'un Saoudien, trésorier de Daech. Ils ont un bébé. Il lui montre comment tirer à la kalachnikov une fois, dans les dunes du désert, puis meurt peu après dans un bombardement. Sarah pleure en évoquant ce djihadiste, "je l'ai aimé". Et elle explique qu'elle se marie à nouveau avec Guiavarch pour fuir la maison pour veuves. En épousant une veuve, lui a encaissé 1300 dollars. On lui demande de raconter leur vie d'alors. Sarah décrit un "lever vers 11h30-midi, après on regardait des vidéos, on cuisinait, on faisait le ménage, on se maquillait, on faisait des choses banales quoi, on regardait des films". Puis elle conclut qu'elle regrette, "parce que je sais que j’ai fait du mal à mes parents, j’ai gâché une bonne partie de ma vie, faut bien que j’assume".

"Je n'arrive pas à discuter avec les femmes sans parler de mariage"

La quatrième et dernière épouse se prénomme Sally. Elle aussi a rencontré Kevin Guiavarch sur les réseaux sociaux. Elle avait 24 ans à l'époque. Complexe d'infériorité par rapport à sa soeur, enfermement sur elle-même, conflits avec ses parents à propos du port du voile, radicalisation expresse. "Elle a parlé à ce garçon, et elle l'a trouvé gentil, ça ne lui est pas arrivé souvent, il lui a dit qu’elle était belle, elle l’a trouvé beau, c’est insensé, mais c’est ça aussi l’amour parfois", plaide Me Martin Pradel, pour résumer le départ soudain de Sally en Syrie, en décembre 2014. A ce procès, Guiavarch a reconnu qu'il n'arrivait pas "à discuter avec les femmes sans parler de mariage, je n’arrive pas à me contenir". Et se marier, a-t-il ajouté, c'était pour avoir la "famille élargie" qu'il n'a pas eue, parents séparés peu après sa naissance.

Dans son réquisitoire à deux voix, les avocats généraux du parquet national antiterroriste ont eu bien du mal à le croire sur parole, au terme de deux semaines de procès. L'un des magistrats accusateurs a estimé que Kevin Guiavarch était un "mystificateur" qui avait "édulcoré" son djihad. Invariablement, il a livré la version d'un repenti, "bon samaritain" voulant rentrer en France dès 2015 pour fuir Daech et sauver sa grande famille, avec ses quatre épouses et six enfants. "Mais la légende du bon samaritain s'est effondrée comme un château de cartes", a clamé l'avocat général. "On a peut-être une preuve qu'il a été infirmier à la fin, mais 23 preuves d'activité militaire". Ainsi, 18 ans de réclusion criminelle ont été requis contre Kevin Guiavarch. 14 ans contre Salma Guiavarch, accusée d'être dans cette affaire d'être la "mère-maquerelle du djihad" -une accusation qui a révolté son avocat, Me Joseph Hazan. Quant aux trois autres co-épouses, toutes désormais divorcées, le parquet antiterroriste a avoué avoir eu à leur égard "un cas de conscience". Il a réclamé à leur encontre des peines de prison de cinq ans, mais avec un sursis suffisant pour ne pas incarcérer Sally, ne pas réincarcérer Parveen, et permettre à Sarah de sortir de détention bientôt. La cour doit rendre son verdict dans la journée.