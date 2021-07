Aurore Pernin, 39 ans, est une rescapée de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Elle assistera aux commémorations, comme chaque année depuis cinq ans, pour transmettre la mémoire. Elle travaille sur un album jeunesse pour raconter l'innommable aux enfants, premières victimes de cette attaque terroriste.

Aurore Pernin, 39 ans, a survécu à l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. © Radio France / Sophie Parmentier

Aurore Pernin est une jolie maman aux grands yeux bleus, aux longs cheveux blonds, à la voix douce. Le 14 juillet 2016, son petit garçon n’avait que dix-huit mois. Elle ne l’avait pas emmené avec elle, pour aller admirer le feu d’artifice de Nice. Elle s’était offert cette escapade sur la promenade des Anglais pour un week-end avec son amoureux. "On a assisté au plus beau feu d’artifice de ma vie", se souvient-elle. Et puis, ce fut l’effroi. La terreur. L'innommable. Sur la promenade des Anglais, où la foule écoutait de la musique, le camion du terroriste a foncé sans bruit, tous phares éteints. Aurore Pernin ne l’a vu surgir qu’au moment où il percutait déjà les premières victimes.

"Nous n’avons pas entendu le camion arriver tellement y avait de la musique partout et de la foule"

Elle a vu des corps "voler et retomber sur le béton". Un peu plus de six mois après le Bataclan, elle a tout de suite compris que c’était un attentat. Elle se souvient d'avoir attrapé la main de son compagnon et d'avoir couru, "avec un élan de survie qui dépasse toute raison", car ils étaient sur la trajectoire du camion tueur. La jeune femme a alors pensé qu’elle allait mourir. "Je me suis dit que je ne reverrai pas mon enfant, mes parents, ma famille. C'est un sentiment très douloureux, c'est un sentiment qui est toujours là". Ce soir-là, Aurore Pernin a survécu. Elle et son chéri ont réussi à se réfugier dans le hall d'un immeuble, tandis que la police abattait le terroriste au volant du 19 tonnes qu'il avait loué. Ils n'ont pas réalisé immédiatement l'impact de ce qu'ils venaient de vivre.

Aurore Pernin est vite rentrée dans sa ville de Besançon, retrouver son bébé. Elle n'a pas tardé à retourner travailler, comme si de rien n'était. Puis sont apparus les symptômes du stress post-traumatique : difficultés à se concentrer, vigilance accrue, peurs paniques soudaines. Aurore Pernin a dû changer de métier. Et son quotidien est devenu infernal. "La plus grosse difficulté était simplement d’être dans la rue, sans raser les vitrines, juste marcher tranquillement et laisser jouer mon enfant". Longtemps, elle a redouté des attaques, sur les trottoirs, comme sur la Prom'. "Je n'ai jamais retrouvé mon insouciance dans la rue, ni pour aller dans une salle de spectacle, ou à une terrasse".

"Je ressens un besoin de mémoire"

Du jour au lendemain, elle a aussi cessé de porter des talons. Elle ne s'est plus chaussée qu'avec des baskets, pour pouvoir courir plus facilement à tout moment. Elle s'est aussi mise à la course à pied, s'entraînant à échapper à un éventuel attentat. "Je me suis mise au footing pour me sauver psychiquement", analyse-t-elle. Pendant plusieurs années, elle est restée obsédée par cette peur du prochain attentat. Puis elle a commencé à savourer des petits bonheurs et à vouloir mettre du sens dans ses actions, "ne plus perdre de temps avec les petits soucis".

Cette année, Aurore Pernin a témoigné pour la première fois dans des lycées, "pour transmettre la mémoire". Récemment, devant des élèves de terminale du lycée Lucie-Aubrac de Courbevoie, avec deux survivants des attentats du 13 novembre 2015, elle a été bouleversée par la bienveillance et l'écoute de son auditoire. Puis, elle a commencé à songer à un album jeunesse pour les enfants les plus petits. Un projet sur lequel elle est en train de travailler, avec toute son énergie, avec un ami illustrateur. "On va remplacer les humains par des lapins, mais on veut raconter la véritable histoire de l'attentat à Nice, avec ce camion qui tue. Il faut aussi expliquer le terrorisme aux plus jeunes, et rien n'est pensé pour eux", dit Aurore Pernin.

"L'attentat a longtemps été tabou pour mon fils, je n'avais pas les mots"

Elle a eu l'idée de ce bouquin après avoir été elle-même confrontée à cette problématique. Comment parler de l'attentat à son fils de six ans et demi ? Elle n'a trouvé la force de lui dire que très récemment, avec des mots choisis pour un enfant. "Mais il faut pouvoir parler de cet attentat aux enfants, car il y a eu tant d'enfants victimes à Nice". Des enfants tués par le terroriste, d'autres devenus brutalement orphelins un soir de vacances d'été, après avoir admiré un feu d'artifice. La plus jeune victime de l'attentat de Nice, Léana, n'avait que deux ans. Kylan ou Yanis n'avaient que quatre ans. Pour eux, comme pour les 86 victimes de l'attentat, ce soir, à Nice, 86 colombes seront lâchées dans le ciel, puis 86 faisceaux lumineux seront allumés au-dessus de la mer.