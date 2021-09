Caméras piétons, plainte en ligne, simplification de la procédure pénale, généralisation des amendes forfaitaires, loi de programmation : le président de la République a fait une dizaine d'annonces en clôture du Beauvau de la sécurité, vaste consultation de sept mois, lancée après le tabassage de Michel Zecler.

Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures à l'issue de sept mois de tables rondes et de consultations © AFP / Ludovic Marin

La fin de sept mois de tables rondes et de consultations. Emmanuel Macron a refermé ce mardi le Beauvau de la sécurité, lancé après le tabassage, à Paris, du producteur de musique Michel Zecler, fin 2020. Cette concertation nationale a réuni depuis février syndicats, représentants des forces de l'ordre, élus, magistrats ou encore membres de la société civile.

Le président a présenté une stratégie "complète", dans son discours prononcé depuis l'Ecole nationale de police de Roubaix (Hauts-de-France). "Soutien, investissements, exigence et transparence" en sont les maîtres mots, a-t-il conclu. Des annonces variées, dont les contours précis n'ont pas toujours été énoncés, qui visent à moderniser et "penser la police et la gendarmerie de 2030".

Simplification des cadres d'enquête et fin des rappels à la loi

Le chef de l'État a souhaité apporter "une réponse radicale" à propos de la procédure pénale, regrettant le "formalisme et la lourdeur des procédures", "ennemi commun de nos forces de sécurité et de nos magistrats". Dans un souci de simplification, les rappels à la loi "seront supprimés", a confirmé Emmanuel Macron, qui souhaite privilégier et généraliser l'usage des "amendes pénales forfaitaires", par exemple pour lutter contre l'occupation illicite de certains terrains par les gens du voyage ou de halls d'immeubles.

Contre les procédures "hors d'âge où l'on multiplie les PV", le chef de l'Etat a appelé de ses vœux une simplification drastique des cadres d'enquête et la généralisation des PV de synthèse pour les petits délits, à travers une nouvelle écriture du code de procédure pénale. "Je demande au garde des Sceaux, sous un mois, de faire un bilan des mesures pénales de simplification pour améliorer le travail des magistrats et forces de l'ordre", annonce Emmanuel Macron. Et d'ici trois mois, des propositions de mesures complètes de simplification.

Le but est de penser la police et la gendarmerie de 2030.

Surtout, le président de la République a annoncé une loi de programmation pour les sécurités intérieures, présentée au Conseil des ministres en début d'année 2022. "Le ministère de l'Intérieur a aussi besoin de temps long. (...) On ne peut pas piloter une politique de sécurité à l'émotion, il faut ancrer les stratégies dans le temps long", a dit Emmanuel Macron. Cette modernisation passera, évidemment, par le numérique.

"Plus de bleu sur le terrain"

Emmanuel Macron a dit aussi vouloir voir "plus de bleu sur le terrain", autrement dit une "présence accrue de policiers et gendarmes sur la voie publique", présence qu'il juge "rassurante pour les Français et dissuasive pour les délinquants". Cela passe par un doublement, sous dix ans, de la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique, a-t-il annoncé, et un développement des missions des personnels administratifs pour dégager du temps aux policiers de terrain. Une réaménagement des "cycles horaires" qui régissent les emplois du temps est aussi envisagé.

La plainte en ligne sera mise en place dès 2023, "et pas seulement la pré-plainte" a précisé Emmanuel Macron. "Je souhaite qu’au-delà des femmes victimes de violences toutes celles et tous ceux qui veulent porter plainte soient mieux accueillis, ce qui suppose tout à la fois former et continuer à mieux aménager nos commissariats et nos brigades", a encore précisé le président.

Nouvelle enveloppe de 500 millions d'euros en plus en 2022

Pour mettre en œuvre les mesures du Beauvau, Emmanuel Macron a annoncé un budget supplémentaire de 500 millions d'euros en 2022. Au total le budget du ministère de l'Intérieur augmentera de 1,5 milliard d'euros en 2022, a annoncé le chef de l'État.

Les 500 millions d'euros constituent une rallonge par rapport à la hausse de 900 millions annoncée par le Premier ministre Jean Castex fin juillet.

Une formation rallongée

Au-delà des annonces de fond, le chef de l'État a évoqué les réponses "aux urgences". À propos de la formation des forces de l'ordre d'abord : "Quand on passe un concours, on attend en moyenne deux ans pour entrer à l'école. (...) Il nous faut nous fixer un objectif : six mois maximum entre le concours et l'entrée à l'école", a annoncé Emmanuel Macron. Le chef de l'État a poursuivi, jugeant cette formation pas assez longue :

"Le temps de formation sera augmenté de quatre mois pour les gardiens de la paix et 50% de temps en plus pour les policiers et gendarmes"

La formation initiale des forces de l'ordre sera aussi dotée d'une partie consacrée à un socle de formation d'officier de police judiciaire. Le personnel administratif pourra aussi agir comme des greffiers de police et de gendarmerie. "Une réserve opérationnelle de la police, dotée de 30 000 réservistes, sera créée. La réserve de la gendarmerie accueillera 20 000 réservistes supplémentaires", a annoncé Emmanuel Macron.

Dans le secteur de la police technique et scientifique, les fonctionnaires verront leurs équipements mis à niveau, assure Emmanuel Macron. Enfin, les policiers seront dotés d'une tenue "modernisée" avec un nouveau calot et un nouveau polo à partir du printemps 2022. Uniforme fabriqué en France et élaboré après un appel aux écoles de mode et de design.

Violences : généralisation des caméras piétons, rapports rendus publics

"Les caméras sont bonnes pour prévenir des violences mais aussi dans la suite judiciaire. (...) Je vous confirme le déploiement d'une caméra piéton par patrouille, c'est une véritable révolution", s'est aussi félicité Emmanuel Macron. Le président a aussi fixé comme objectif de doter chaque fonctionnaire de police d'une camera piéton d'ici la fin 2022 et chaque véhicule d'ici 2023.

"7 564 signalements ont été recensés entre le 1er février et le 31 août ont été recensés" sur la plateforme anti-discriminations de la Défenseure des droits, mais "4% des appels concernent les forces de l'ordre", a souligné le chef de l'État qui réclame "exigence" et "transparence". Les rapports de l'IGPN et l'IGGN seront rendus publics et une instance de contrôle des forces de l'ordre sera créée "pour évaluer les forces de l'ordre, sur le modèle de la délégation parlementaire aux renseignements", a encore annoncé le président. ²