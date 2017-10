La cour d'assises spéciale de Paris a entendu ce mercredi encore, plusieurs témoins de l'école juive Ozar Hatorah. Des témoins toujours profondément choqués.

Au procès Merah, les témoins de l'école juive Ozar Hatorah racontent l'horreur vécue et toujours si présente © AFP / Eric Feferberg

Le premier témoin,Brian, n’a même pas réussi à venir s’exprimer, tellement il est encore traumatisé. C’est une psychologue qui parle pour lui, en visioconférence. Elle explique que ce jeune garçon, qui avait 15 ans le jour de la tuerie de l’école Ozar Hatorah, est devenu cardiaque. Qu’il a toujours du mal à se regarder dans un miroir à cause de la cicatrice que Merah lui a laissée sur l'épaule. Et surtout, quand il voit un casque blanc comme celui que portait Mohamed Merah ce 19 mars 2012, Brian repense instantanément à la petite fille tuée à quelques mètres de lui. Il a alors ce qu’il appelle un "bug". Il devient muet et angoissé.

Le deuxième témoin,Dovan, s’avance à la barre, la gorge nouée. Ce matin-là, il était à l’internat quand le directeur lui a demandé de surveiller un instant sa propre fille, Myriam, 8 ans.

"J’ai dit y a pas de souci, je la prends avec moi", raconte-t-il en larmes et "à un moment, j’ai entendu comme des feux d’artifice. Merah était à quatre, cinq mètres de moi, je l’ai regardé, j’ai couru, la petite a couru sur une petite distance et elle s’est rappelée qu’elle avait oublié son cartable, elle a essayé de le récupérer et elle est tombée". Quand Dovan a revu Myriam, elle était dans une mare de sang. "Je l’ai prise dans mes bras pour voir si elle était toujours là, j’avais 15 ans", dit le jeune homme bouleversé, à jamais.

Le troisième témoin, André, est un père de famille de 51 ans. Ce jour-là, il était venu déposer ses enfants. Ils sont restés dans la voiture, il a réussi à ouvrir discrètement le coffre pour cacher d’autres écoliers qui arrivaient devant le portail, alors que Merah tirait. "Mes enfants de 3, 10 et 12 ans ont tout vu", dit-il. "Merah a détruit ma famille, psychologiquement", et il ajoute : "sa mission, c’était de tuer des enfants juifs".