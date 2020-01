EXCLUSIF RADIO - "Vous savez, je ne suis pas un homme lent et en général quand j'agis, j'agis vite" a assuré Carlos Ghosn, ex-patron de l'Alliance Renault-Nissan, réfugié à Beyrouth (Liban) dans un entretien exceptionnel à France Inter, mercredi soir. Il affirme avoir organisé "tout seul" sa fuite du Japon.

Carlos Ghosn a donné un entretien exceptionnel à Léa Salamé, un peu plus d'une semaine après sa fuite du Japon. © Radio France / France Inter

Ses explications étaient attendues. Une semaine après sa fuite au Liban, Carlos Ghosn, a accordé, en exclusivité pour une radio, un entretien à France Inter. Depuis le 30 décembre, l'ancien patron de l'Alliance Renault-Nissan est en effet réfugié au Liban, pays dont il a la nationalité, pour fuir "l'injustice" du système judiciaire japonais.

Il affirme avoir organisé "tout seul" cette cavale, dont il ne souhaite donner aucun détail. "Je ne vais pas en parler pour une raison très simple, c'est que je ne compte pas exposer des gens qui ont été tout à fait loyaux et qui m'ont aidé", témoigne Carlos Ghosn à Léa Salamé. "Quand vous planifiez quelque chose comme ça, la dernière chose à faire est d'impliquer vos proches. Je me rendais bien compte que les téléphones de Carole, même si je ne pouvais pas la joindre, ou de mes enfants étaient tous surveillés", ajoute-t-il.

Néanmoins, il dément avoir mis plusieurs mois à organiser ce voyage secret. "Vous savez, je ne suis pas un homme lent et en général quand j'agis, j'agis vite. (...) Non, ça n'a pas pris des mois", précise Carlos Ghosn.

"Les chiffres qui circulent sont fantaisistes"

S'il n'a donc pas voulu s'exprimer plus amplement, comme lors de sa conférence de presse tenue mercredi après-midi à Beyrouth, sur les coulisses de cette fuite, Carlos Ghosn assure toutefois que les chiffres qui ont pu circuler sur le coût de sa cavale - cinq millions d'euros évoqués - sont "fantaisistes". Il confirme également qu'aucun des trois pays dont il a la nationalité, le Liban, la France et le Brésil, ne l'a aidé à fuir le Japon.

Quant à l'usage d'une malle trouée pour le faire voyager, l'ancien magnat de l'automobile "ne dément rien, ne confirme rien", se réjouissant toutefois du succès de son exfiltration : "Ce que je peux vous dire c'est que les choses les plus efficaces sont toujours les plus simples et ce sont les plus rapides et ce sont celles qui marchent. Ça a été le cas, je m'en félicite, je revis".

Carlos Ghosn entretient même le mystère autour de cette fuite : "Je pense qu'un jour, sans même mon aide, les gens découvriront exactement la vérité puisqu'il y a tellement de recherches, tellement de curiosité", s'amuse-t-il.

"Je n'avais rien à perdre"

"Ma réalité était tellement médiocre au Japon que quelque part, je n'avais rien à perdre. Ça ne pouvait pas être pire. Ça pouvait être pire sur le confort personnel, vous êtes en prison et pas chez vous, la nourriture est moins bonne. Mais sur tout le reste, c'est la même chose", témoigne encore Carlos Ghosn.

L'ex-patron de Renault-Nissan explique avoir été "anesthésié" durant son incarcération puis ses mois de liberté conditionnelle. "Cette anesthésie est une façon de surmonter la douleur, la souffrance qui vient avec une situation comme celle-là. (...) Je suis mort le 19 novembre 2018 et je suis revenu à la vie le 30 décembre. Je suis mort en voyant le visage du procureur, que j'espère ne plus jamais revoir, et je suis revenu à la vie quand j'ai vu le visage de mon épouse à Beyrouth. Ce n'est pas un film, c'est une réalité", ajoute-t-il.

Carlos Ghosn souligne aussi qu'il "ne faut pas oublier les dizaines de milliers de Japonais qui subissent le même sort (...) Parce que ceux-là, ils n'ont pas la voix que j'ai, les moyens que j'ai".