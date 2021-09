Après s'être brièvement expliqué devant les enquêteurs belges, Salah Abdeslam a choisi de ne pas s'exprimer devant les juges d'instruction français. Mais quelques heures après les attentats du 13-Novembre, il a été interviewé par hasard par la radio publique belge. Une archive jamais été rediffusée jusqu'à présent.

Salah Abdeslam est arrêté le 18 mars 2016 en Belgique. © AFP / AURORE BELOT

Salah Abdeslam va-t-il parler ? C’est sans doute la question qui prédomine à l’ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. Si 20 hommes doivent être jugés lors des neuf mois d’audiences, le seul survivant des commandos terroristes et aussi le principal accusé est Salah Abdeslam. A ce titre, il concentre à lui seul toutes les attentions, et suscite la majorité des questions dont celle de savoir s’il est prêt à s’expliquer devant ses juges.

Le 13 novembre 2015, Salah Abdeslam est à Paris. Il a rejoint la capitale la veille dans l’une des trois voitures qui ont fait le trajet depuis Bruxelles pour emmener les membres des commandos terroristes. Il loge avec son frère aîné, Brahim Abdeslam, et les autres djihadistes dans une planque louée pour l’occasion.

Puis, dans la soirée du 13 novembre, au volant d’une Clio noire, il rejoint le Stade de France pour y déposer les trois kamikazes qui seront les premiers à actionner leur ceintures explosives. Salah Abdeslam, lui, regagne ensuite le 18e arrondissement, dans le nord de Paris. Puis le sud de la capitale où il abandonne sa ceinture explosive avant d’appeler des copains de son quartier de Molenbeek.

Ceux-ci, Mohamed Amri et Hamza Attou, aujourd’hui accusés de ce procès, viennent récupérer Salah Abdeslam dans la nuit, puis reprennent la route vers Bruxelles. Sur le trajet, leur voiture est contrôlée à plusieurs reprises. Mais les enquêteurs n’ont pas encore identifié Salah Abdeslam. Les trois hommes passent donc les contrôles sans problème. Arrivés au poste frontière de Hensies, ils tombent même sur une journaliste de la RTBF qui réalise un reportage sur les mesures mises en place à la suite des attentats. Au hasard, elle tend son micro à trois jeunes. Sans imaginer un instant qu’un des membres des commandos s’y trouve. Ce document, la radio publique belge l’a retrouvé dans ses archives. On y entend les trois occupants de la voiture, dont vraisemblablement Salah Abdeslam.

Ils évoquent les contrôles qui se multiplient sur leur route. "Avec celui-là, c'est le troisième, le troisième. Franchement, on a trouvé ça un peu abusé, mais on a compris un petit peu, le sens, le pourquoi en fait. Après on a su le pourquoi...".

16 sec Extrait d'un reportage diffusé le 14 novembre 2015 à la RTBF Par Radio Télévision Belge Francophone

Impossible de savoir à quel moment Salah Abdeslam parle. On sait juste qu'il intervient au moins une fois.

Quelques heures après, Salah Abdeslam est finalement identifié comme l’un des membres des commandos terroristes. Mais trop tard. Il est déjà en fuite. Une cavale qui va durer quatre mois avant son arrestation, à Molenbeek, là où tout a commencé.

