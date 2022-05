Figure du monde de l'assurance, le PDG d'Assu 2000 a été mis en examen samedi pour "viols sur mineure", "traite des êtres humains" et "recours à la prostitution d'un mineur". Il a été écroué. Cinq autres personnes ont été placées en détention provisoire, dont un ancien gendarme du GIGN.

Le parquet de Paris a ouvert samedi une information judiciaire pour viols sur mineure et traites des êtres humains, notamment © AFP / Jacopo Landi / Hans Lucas

Il était connu jusqu'ici comme une figure du monde de l'assurance, à la tête de l'une des 500 plus grosses fortunes de France. Jacques Bouthier, 75 ans, fondateur d'Assu 2000, a été mis en examen samedi pour "viols sur mineure" et "traites des êtres humains" notamment. Placé en détention provisoire, il a démissionné de son mandat de président, a indiqué le groupe Vilavi ce mardi.

Qui est Jacques Bouthier ?

"Jacques Bouthier, le petit courtier devenu géant", écrivait en 2019 le site internet Entreprendre, à l'occasion d'un entretien avec le PDG d'Assu 2000. Celui-ci y évoquait son ascension, se décrivant dans sa jeunesse comme "plutôt ambitieux et prétentieux". Jacques Bouthier a fondé Assu 2000 au milieu des années 1970 pour en faire l'un des premiers courtiers en assurance de l'hexagone. Son succès a permis au chef d'entreprise d'entrer au classement des 500 plus grosses fortunes de France, selon le magazine Challenge. Renommé Vilavi, le groupe revendique quelque 1800 collaborateurs et 163 millions d'euros de chiffre d'affaires.

De quoi Jacques Bouthier est-il soupçonné ?

En mars dernier, une femme de 22 ans a déposé plainte contre lui. Aux policiers, elle a raconté qu'elle vivait depuis cinq ans dans un appartement parisien appartenant au PDG d'Assu 2000, en échange de relations sexuelles. Celui-ci lui aurait demandé de lui trouver une remplaçante bien plus jeune qu'elle. La jeune femme aurait alors pris contact avec une adolescente de 14 ans, vivant dans un squat. Pour appuyer son récit, la jeune fille a remis aux enquêteurs une vidéo dans laquelle on voit Jacques Bouthier et la jeune fille dans un lit.

Après l'ouverture dans un premier temps d'une enquête préliminaire, un juge d'instruction a été désigné samedi 21 mai pour diriger les investigations. L'information judiciaire a été ouverte pour "viols sur mineure de plus de 15 ans", "recours à la prostitution d'un mineur", "agression sexuelle d'un mineur de moins de 15 ans", "traite des êtres humains à l'égard de mineur", a indiqué une source judiciaire. Mis en examen, Jacques Bouthier a été placé en détention provisoire.

Il est également poursuivi pour "association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement et séquestration en bande organisée". La justice soupçonne l'ex-patron d'Assu 2000 d'avoir monté une équipe afin de récupérer la vidéo le compromettant et étouffer l'affaire.

L'enquête a été confiée à la Brigade de protection des mineurs de la PJ parisienne. Selon les informations de France Inter, six autres victimes supposées ont également été identifiées. Elles présentent des profils similaires : résidant dans des squats ou en foyer, en rupture avec leur famille, désœuvrées.

D'autres personnes ont-elles été arrêtées ?

Cinq autres personnes ont été interpellées, mises en examen et placées en détention provisoire, a-t-on appris de source judiciaire. Parmi elles, l'épouse de Jacques Bouthier, mais aussi un ancien membre du GIGN. L'enquête se poursuit, et pourrait donner lieu à de nouvelles interpellations.

Que dit Jacques Bouthier pour sa défense ?

D'après franceinfo, Jacques Bouthier n'a pas reconnu les faits devant les enquêteurs, dénonçant un "piège" destiné à le faire chanter.

L'affaire l'a néanmoins contraint à renoncer à ses fonctions. "Le groupe prend acte de l'annonce de la démission de Jacques Bouthier de son mandat de président, et de toutes ses activités et responsabilités au sein de l'entreprise", a indiqué mardi Vilavi dans un communiqué.