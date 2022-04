Un jeune homme de confession juive est mort le 16 février dernier, percuté par un tramway en Seine-Saint-Denis. Plusieurs candidats à l’élection présidentielle dénoncent une agression à caractère antisémite.

Un homme est décédé après avoir été heurté par un tram de la ligne 1 le 16 février. © AFP / Riccardo Milani

Deux mois et demi plus tard, le décès d’un jeune homme à Bobigny (Seine-Saint-Denis) prend une toute autre tournure. Le 16 février 2022, Jérémy Cohen, un jeune homme de confession juive, est mort percuté par un tramway. D’après le procureur de la République de Bobigny, "quelques instants avant l’accident, la victime avait subi des violences". Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce lundi matin montre une bagarre puis l’accident. Plusieurs candidats réagissent et s’interrogent, à l’image d’Eric Zemmour : "Est-il mort pour fuir les racailles ? Est-il mort parce que juif ?".

D'abord relaté par la presse locale comme un fait divers

Le 17 février, soit au lendemain de l'accident, le journal Le Parisien rapporte dans ses pages consacrées à la Seine-Saint-Denis : "Bobigny : un piéton décède après avoir été heurté par un tramway". Le quotidien précise que l’accident a eu lieu la nuit, "vers 20 heures" , "par un tramway de la ligne 1 qui relie Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) à Noisy-le-Sec" .

L'accident est présenté comme un fait-divers. L'article précise qu’une "enquête a été ouverte pour homicide involontaire par le commissariat de Bobigny. Le trafic a été interrompu entre 20h10 et 21h38 entre les stations Bobigny-Pablo-Picasso et La Courneuve-8 Mai 1945."

La famille de la victime lance un appel à témoins

Jérémy Cohen, comme l'explique sa famille, est un jeune Français de confession juive. Il est situation de handicap. Interrogé sur Radio Shalom, le frère de la victime affirme qu'il avait une kippa blanche avec lui au moment de l’accident : "Je ne sais pas si elle était sur lui, mais elle a été retrouvée", explique Raphael Cohen, qui vit en Israël et n’était pas sur place au moment du drame. "On ne comprend pas comment cet accident a pu se produire." Pour y voir plus clair, Raphael Cohen a distribué des flyers dans les boîtes aux lettres du quartier pour essayer d’avoir des informations, et "on a commencé à avoir des retours".

Les appels à témoins ont permis d’après la famille de retrouver une vidéo de l’agression. Celle-ci s'est retrouvée sur les réseaux sociaux lundi matin. On y voit une bagarre, puis une personne s’extraire, traverser la rue, et être percutée par le tramway. L’un des premiers comptes à la partager lundi matin sur Twitter s’appelle "Collectif des vigilants". Elle a été publiée quelques heures plus tôt sur le fil Telegram "Juifs Echos".

Les réactions de plusieurs élus et candidats à la présidentielle

Lundi matin, à moins d'une semaine du premier tour de la présidentielle, les politiques se sont emparés de l'affaire. Éric Zemmour a relayé le décès du jeune homme, avec quatre tweets diffusées en l’espace de quatre heures : "Les images de la mort de Jérémy Cohen sont glaçantes. La mort d’encore un de nos enfants et le silence assourdissant sur les faits depuis deux mois me révoltent."

Nicolas Dupont-Aignan, également candidat à l’élection présidentielle, a lui aussi réagi : "Agression à caractère antisémite en février dernier dont on n'a guère entendu parler. Horreur absolue."

Le candidat écologiste Yannick Jadot demande que "toute la lumière doit être faite sur les circonstances de la mort de Jeremy Cohen, son agression avant qu'il soit heurté par un tramway à Bobigny."

Jean-Luc Mélenchon écrit à son tour : "Soutien à la famille de Jéremy Cohen. Comme elle, nous voulons la vérité et la justice." Le député du Gard, le RN Nicolas Meizonnet a lui diffusé la vidéo et commenté : "De nouvelles images montrent qu'il a été victime d'une agression juste avant et se serait enfui. Qu'attend Gérald Darmanin pour faire la lumière sur cette grave affaire ?" La Licra, La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dit prendre "connaissance ce jour des circonstances abominables de la mort de Jeremy Cohen à Bobigny".

Un communiqué de presse du parquet de lundi

Dans un communiqué envoyé ce lundi, le procureur de la République de Bobigny Éric Mathais fait le point sur la procédure judiciaire. Il note que " les éléments recueillis " après la mort de Jérémy Cohen ont permi s "de comprendre que, quelques instants avant l’accident, la victime avait subi des violences ". Une première enquête a été ouverte pour homicide involontaire, puis une seconde pour violences volontaires en réunion. Le procureur souligne que "l'hypothèse que la victime ait traversé les voies pour échapper à ses agresseurs était naturellement prise en compte." Au fil des investigations, les deux procédures ont été regroupées dans un seul dossier.

Une information judiciaire a été ouverte le 29 mars pour "violences volontaires en réunion ayant entrainé la mort sans intention de la donner ", soit la "qualification la plus haute envisageable à ce stade des investigation", précise le parquet, qui n'a donc pas retenu le caractère antisémite . L’enquête se poursuit désormais sous l’autorité d’un juge d’instruction.

Une source policière confirme à France Inter qu'à ce stade des investigations, il n'y a pas d'élément qui permette d'étayer l'hypothèse d'une agression antisémite. Impossible de savoir si Jérémy Cohen portait une kippa lorsqu'il a été frappé. Par ailleurs, selon cette même source, les enquêteurs du commissariat de Bobigny n'ont pas réussi à identifier les auteurs des coups.