Le président d'une association censée aider les personnes en situation irrégulière doit comparaître ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Paris, notamment pour "traite des êtres humains". Il est soupçonné d'avoir exploité des sans-papiers pendant plusieurs années. 52 d'entre eux ont porté plainte.

Banderole lors d'une marche des solidarités, en soutien aux personnes en situation irrégulière, à Paris, en décembre 2020 © AFP / Xosé Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

L'espoir fait vivre, dit-on. Ronald D., qui doit comparaître ce vendredi 21 janvier devant le tribunal correctionnel de Paris, est soupçonné d'en avoir très bien vécu. En exploitant l'espoir de régularisation de plus d'une cinquantaine de personnes en situation irrégulière, qui pensaient obtenir un titre de séjour à force de travail et de preuves de bonne volonté. Le quinquagénaire devra notamment répondre de "traite des êtres humains". Deux autres cadres de son association, baptisée "Vies de Paris", ainsi que la structure comme personne morale sont convoquées à ces côtés. En face, 52 anciens adhérents se sont portés parties civiles, ainsi que le Comité contre l'esclavage moderne et la CGT.

"C'était mon premier patron en France, la première fois que je travaillais ici. [A l'époque], je ne suis au courant de rien : comment ça se passe au niveau du paiement,… rien du tout". Lorsqu'elle arrive du Maghreb, en 2018, Maryam* entend parler de "Vies de Paris" par un ami. Ce nom circule entre personnes en situation irrégulière : l'association, fondée en 2011, se présente comme visant à promouvoir la culture française, mais, surtout, propose une "domiciliation", autrement dit, de servir d'adresse pour recevoir le courrier administratif lorsque l'on n'a pas de logements stables. Un service habituellement gratuit. Or, selon plusieurs témoignages, il fallait adhérer à l'association, contre la somme 45 à 90 euros, pour obtenir cette domiciliation dans l'un de ses quatre sites, en Région parisienne.

Une fois cette somme versée, les bénéficiaires se voient proposer la signature d'une convention de bénévolat, par laquelle ils s'engagent à consacrer un certain nombre d'heures à l'association. En retour, ils perçoivent une "gratification". La justice soupçonne qu'il s'agit en réalité d'un maigre salaire versé, pour un travail dissimulé et un travail illégal, dont devra également répondre le président de Vies de Paris devant la justice.

"Plus de 60 à 80 heures par semaine"

"J'ai commencé à accueillir les gens, ensuite j'ai géré les domiciliations, se souvient Maryam. Nous démarrions notre journée vers 8h45, elle pouvait durer jusqu'à 20h-21h. Nous avions perdu la notion du temps. J'y suis restée un an et demi sans congé, sans absence. Pas de retard autorisé. Nous étions traités comme des chiens, n'avions le droit de rien, juste de travailler". Le tout pour un paiement de "500 euros, 600 euros".

Une situation fréquente, selon un rapport transmis à la justice en 2020 par l'inspection du travail, qui a calculé, que, pour l'un de ces "bénévoles", la rémunération horaire était de 0,36 euros, ou 0,82 pour un autre. "Certaines personnes vont travailler plus de 60 heures, 80 heures par semaine. Donc, c'est un temps plein", explique l'avocate Aline Chenu, qui représente une partie des plaignants. Au-delà des horaires, certains "bénévoles" décrivent une ambiance de travail délétère :"Il va enlever les chaises quand il considère que les gens ne travaillent pas assez. Donc il les laisse debout. Il y a des humiliations qui sont faites au quotidien, des cris, des hurlements", poursuit l'avocate.

Ces adhérents sont, selon plusieurs témoignages, chargés de recruter d'autres adhérents, et leur vendre des formations, bien que l'association ne soit pas un organisme agréé. Les nouveaux venus étant souvent dans l'incapacité de payer "il va leur proposer d'avoir un crédit et de travailler pour lui pour payer ces services", poursuit Me Chenu. L'inspection du travail évalue le chiffre d'affaires de la structure, en 2018, à environ 500.000 euros. "Une estimation fortement minorée", est-il précisé dans son rapport. Le tout, obtenu majoritairement à l'aide de versements en espèces.

"Il m'a menacée de me renvoyer dans mon pays"

"Quand vous êtes adhérent, vous avez droit à des cours de français, à l'assistance juridique, et accès aux formations, qui, elles, sont payantes : de 1.200 à 1.550 euros les six mois, pour la formation en bâtiment, se souvient Jean*, qui venait d'arriver de l'île Maurice. J'ai décidé de la suivre parce que je suis un manuel, mais aussi pour obtenir un diplôme à mettre dans mes dossiers à déposer à la préfecture, pour ma demande de régularisation". Or, Jean, comme plusieurs autres "bénévoles" disent ne pas avoir pu faire le stage censé permettre de valider le parcours, faute de temps. Il reste donc à Vies de Paris, se souvient avoir fini régulièrement à "22h ou 23h", pour une "gratification" de 500 euros mensuels. "Je lui ai dit que ça n'était pas suffisant et que j'allais passer à mi-temps et chercher du travail ailleurs. Il m'a dit que ce serait difficile de trouver, parce que je n'avais pas de papiers, et qu'on allait me demander les papiers et mon autorisation de travail. Alors, j'ai fermé ma bouche et suis resté à Vies de Paris". Sans voir sa situation évoluer.

Même constat chez Maryam : "J'ai accepté d'adhérer à l'association parce qu'il m'a promis de m'accompagner pour ma régularisation. Il [Ronald D.] m'a dit que, grâce à ce que je faisais dans l'association, j'obtiendrais un titre de séjour". Elle non plus ne parvient pas à s'absenter pour faire un stage. "Il m'a menacée pas mal de fois de m'envoyer dans mon pays, m'a dit qu'il travaillait avec la police, la préfecture. Je n'avais personne ici, donc j'ai eu peur"

"Il va mettre en place tout un discours qui donne l'impression que l'association est un organisme para-public, confirme Aline Chanu. Il y a un logo bleu-blanc-rouge sur l'en-tête, il va délivrer une carte d'adhérent à l'association qui ressemble à une carte d'identité, qu'il incite à montrer en cas de contrôle par la police,… "

"La bêtise que l'on a faite est de leur donner une gratification"

Roland D., lui, conteste toutes ces accusations, et se dit impatient de s'expliquer devant la justice. "Ces personnes ont signé une convention, avance-t-il. La bêtise que l'on a faite est de se demander 'pourquoi ne pas aider ces bénévoles ?' et de leur donner une gratification". Autrement dit, à ses yeux, un paiement destiné à rendre service, mais considéré par la justice comme un salaire, et donc comme du recours à un travail dissimulé. Quant aux heures passées par les plaignants le soir à l'association, elles n'auraient, selon ses dires, pas été consacrées à du travail, mais à suivre des cours.

"Je n'ai jamais promis de régularisation contre une formation, se défend-il. J'ai dit qu'une formation adaptée apportait un emploi à coup sûr". De même, il dément toutes insultes et mauvais traitement, admettant, toutefois, quelques "erreurs de communication". Et appuie ses dires en projetant des vidéos et photos de fêtes dans les locaux de l'association. Des "bénévoles" lui souhaitent son anniversaire, ou partagent un repas.

Alors, pourquoi cette convocation devant la justice ? "Les personnes qui ont porté plainte ou été placées chez nous le temps de nous faire tomber", croit-il savoir. Par une municipalité qui en avait assez de voir les sans-papiers venir dans l'un de ses sites, dit-il. Puis avance une autre piste : des jalousies, notamment d'autres associations qui auraient récupéré les coordonnées de ses adhérents. Ronald D. se dit persuadé que les plaignants se sont vu promettre des papiers contre la promesse de saisir la justice "Ils ont utilisé ces pauvres gens". Et s'interroge : "Pourquoi les laisser chez nous après le contrôle [de l'inspection du travail, ndlr] ?"

"La première école pour sans-papiers"

Le quinquagénaire a une explication à chaque accusation. Les paiements en espèces ? Impossible, pour un sans-papier, d'ouvrir un compte bancaire et faire un virement. Les dizaines de milliers d'euros en liquide trouvés chez lui ? Des paiements, justement, accumulés pendant des mois, et qu'il ne savait pas où mettre, aucune banque ne voulant lui ouvrir un compte. Ce message dans lequel il évoque Vies de Paris en parlant d'une "entreprise" ? "Je voulais dire 'entreprise associative', ils ont coupé le mot", assure celui qui insiste sur le fait qu'il n'a jamais demandé un euro de subvention à l'Etat. "Je ne suis pas venu chercher des sous, mais une popularité", poursuit Ronald D.

Deux ans après son passage dans l'association Vies de Paris, Maryam se dit toujours profondément marquée par sa première expérience en France, être méfiante, et terrorisée à chaque retard au travail. Détentrice d'un titre de séjour, elle a été embauchée dans la grande distribution. Jean, lui, a également obtenu des papiers, et trouvé un autre emploi, payé au tarif légal. Il a été l'un des premiers à dénoncer les faits à l'inspection du travail, "afin que cela cesse".

Quant à Ronald D. il poursuit son activité. "Je veux créer la première école de France pour les sans-papiers", dit-il. Lorsque nous le rencontrons, ils sont une vingtaine à suivre des cours du soir, dans les locaux en sous-sol où est fixé le rendez-vous. "Malgré ce que vous venez de dire, ils défilent", assure le quinquagénaire. Le nom de son association continue visiblement de circuler chez ceux qui arrivent en France sans rien savoir du pays, de ses lois, et des droits qu'il accorde.

*Les prénoms ont été modifiés