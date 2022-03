Dans la vidéo de sa déclaration de candidature à l’élection présidentielle, Éric Zemmour avait utilisé sans autorisations des images de films et d’interviews. L'ancien polémiste a annoncé faire appel.

Eric Zemmour a officialisé sa candidature dans une vidéo postée sur sa chaîne Youtube, le 30 novembre © AFP / Thomas Samson

Le tribunal de Paris a rendu sa décision ce vendredi dans l'affaire du clip de campagne du candidat à l'élection présidentielle. L'ancien polémiste est condamné pour "contrefaçon de droits d'auteur" après l'utilisation d'images non autorisées. Il devra verser, de façon solidaire avec son parti Reconquête et l'un de ses proches, François Miramont, 70.000 euros aux plaignants, parmi lesquels les sociétés Gaumont et EuropaCorp ou encore le réalisateur Luc Besson. Éric Zemmour a annoncé faire appel de cette décision.

Dans une vidéo mise en ligne le 30 novembre dernier, Éric Zemmour apparaît assis à un bureau, sur lequel trône un micro de radio, devant une pile de feuilles. Plusieurs images de films apparaissent. La candidat d'extrême droite est condamné pour l'utilisation d'images du film "Un singe en hiver" de Henri Verneuil, "Jeanne d'Arc" de Luc Besson, "Le Quai des brumes" de Marcel Carné ou encore "Dans la maison" de François Ozon.

L'avocat d'Éric Zemmour invoque la liberté d'expression

En plus des sommes à verser en réparation du préjudice, le tribunal ordonne que le clip ne soit plus diffusé avec les extraits en question. Cette décision doit être appliquée sous 7 jours, sous peine ensuite d'une amende de 1500 euros par jour de retard.

Plusieurs sociétés de productions avaient assigné Eric Zemmour et son mouvement Reconquête !, comme Gaumont, Europacorp, et les réalisateurs Luc Besson et François Ozon. Ils pointaient une "atteinte aux droits moraux et patrimoniaux" et accusant le candidat de "contrefaçon".

Lors de l’audience le 27 janvier, à laquelle le candidat n'était pas présent, l’avocat d’Eric Zemmour avait invoqué la "liberté d’expression" devant le tribunal judiciaire de Paris. Son avocat, Me Olivier Pardo avait fustigé une tentative de censure, défendu l'usage d'extraits vidéo "dans le cadre d'une courte citation", réclamant l'irrecevabilité de la procédure. "Éric Zemmour n’est pas poursuivi ici pour ses propos ou ses idées, mais pour ses actes" avait lancé Thierry Marembert, avocat de la société de production Gaumont et du réalisateur Luc Besson. "Gaumont et EuropaCorp ne font pas de politique, ils font du cinéma populaire, et nous n'avons jamais accordé l'autorisation d'utiliser des extraits à aucun parti."