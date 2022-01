Le ministre de la Justice officialise ce mercredi la création d'un pôle entièrement dédié aux crimes en série et crimes non élucidés. Installé à Nanterre, et opérationnel en mars 2022, celui-ci aura pour objectif de permettre aux trois juges d'instruction de se consacrer uniquement aux affaires anciennes.

Le Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti a annoncé des moyens pour résoudre les cold cases © AFP / Ludovic MARIN

En France, plus de deux cents dossiers criminels, parfois très anciens, n'ont jamais été élucidés par la justice. Ces fameux "cold cases" vont faire l'objet d'un pôle spécialisé, dont le Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dévoile les contours ce mercredi.

FRANCE INTER : En quoi consistera ce pôle dédié aux crimes en série et crimes non élucides ?

ÉRIC DUPOND-MORETTI : "J'en ai prévu le principe dans la loi que j'ai eu l'honneur de porter devant le Parlement et qui a été promulguée le 22 décembre. Il ressort, des réflexions qui ont été les miennes depuis que je suis ministre, mais aussi de l'expérience qui était la mienne lorsque j'étais avocat, que ces crimes non élucidés ou en série, ça tient souvent au vieillissement dans un tiroir. Je m'explique : les juges d'instruction sont amenés, naturellement, à quitter leurs cabinets pour aller vers d'autres fonctions, ce qui est légitime. Et, lorsqu'un nouveau juge d'instruction arrive, il s'occupe d'abord - et là encore, c'est parfaitement légitime - de l'urgence.

Ces crimes non élucidés sont des crimes qui, souvent, ont été commis il y a longtemps. Qu'est ce qui permet de les résoudre? C'est en réalité d'abord la collection d'informations, c'est ensuite la coordination, un certain recul lorsque, par exemple, on évoque les expertise et les déplacements d'un auteur. En fait, tout ça, c'est une expertise particulière.

Nous avons débattu du fait de savoir si nous mettions en place différents pôles régionaux ou un seul pôle national. J'ai finalement opté pour un seul pôle national, qui fonctionnera à compter du 1er mars de cette année. Il sera composé de trois juges d'instruction, d'un magistrat du parquet, de trois greffiers et de deux juristes assistants, et ce pôle nouveau aura son siège à Nanterre. Les dossiers peuvent être anciens, voire très anciens, il y a des douleurs qui sont vivaces et qui sont actuelles. C'est celle des familles qui n'ont pas obtenu naturellement l'épilogue qui est tellement attendu."

Avez-vous une idée du nombre de dossiers qui pourraient être traités par ce pôle?

"À l'instant où je vous parle, il y a 241 dossiers qui n'ont pas été élucidés. Et donc, 241 familles, 241 victimes à qui il faut apporter une réponse. Je vous parlais tout à l'heure de mon expérience d'avocat, de mon expertise de ministre, mais il suffit de regarder les affaires récentes qui ont défrayé la chronique, où on a trouvé un certain nombre de solutions : c'est l'acharnement d'un juge d'instruction, c'est la collection d'informations, c'est une centralisation de toutes ces informations, c'est une coordination [qui ont permis aux affaires d'aboutir], et c'est pour ça que ce pôle était absolument nécessaire."

Est-ce que ce pôle va bénéficier de l'appui d'enquêteurs dédiés?

"Les juges d'instruction pourront saisir qui ils veulent. Il leur appartiendra, dans le cadre de la liberté juridictionnelle qui est la leur, de choisir leurs enquêteurs. Sachant qu'il y aura des crimes en série ou des crimes non résolus qui continueront à être instruits par des juges d'instruction qui sont [ailleurs] en France. Ce n'est pas exclusif : il y aura la possibilité, quand on a le sentiment que plus rien n'est possible, de transférer ces dossiers au pôle nouvellement créé, et ce transfert pourra se faire à compter d'un délai de 18 mois sans résultat.

Bien sûr, si l'on escompte des résultats - puisque parfois les investigations sont longues - ça ne nécessite pas que le dossier se retrouve instruit par ce pôle. C'est le parquet qui en décidera. Sachant que les victimes pourront, non pas directement saisir ce pôle, mais pourront saisir le parquet d'une demande de saisine de ce pôle."

Quel est le type de dossier-type qui pourrait être instruit par ce pôle ?

"Ce sont des dossiers qui sont très, très anciens et qui, en réalité, ne font plus l'objet d'investigations ou d'instruction, dans lesquels on a laissé tomber parce qu'on n'avait pas d'élément, parce qu'on n'avait rien, parce que c'était compliqué, parce qu'il y a des dossiers qui remontent à avant l'utilisation judiciaire de l'ADN. Or l'ADN, aujourd'hui, permet de réactiver des dossiers dont on pensait qu'ils étaient définitivement endormis dans les tiroirs.

On sait que, quand les efforts sont coordonnés, quand les informations sont centralisées, quand le juge d'instruction a véritablement envie de se battre, quand les enquêteurs sont très près de ces dossiers, on arrive à en sortir un certain nombre. L'actualité récente nous le dit. Le but, c'était évidemment de penser aux victimes et de faire en sorte qu'il y ait cette chance judiciaire supplémentaire pour réussir.