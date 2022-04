Les quatre enquêtes ouvertes en France sur de possibles crimes de guerre commis en Ukraine ont été confiées aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes de guerre et les crimes de haine. Leurs investigations doivent également alimenter l'enquête de la Cour pénale internationale.

L'OCLH enquête notamment sur la mort du journaliste franco-irlandais Pierre Zakrzewski (à gauche) © AFP / FOX NEWS / AFP

Le parquet national antiterroriste français a ouvert quatre enquêtes pour "crime de guerre" liées au conflit en Ukraine : l'une sur la mort du journaliste franco-irlandais Pierre Zakrzewski, tué le 14 mars près de Kiev, et trois autres qui concernent des Français ayant fui le pays et qui estiment être victimes de crimes de guerre. Ces investigations ont été confiées aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes de guerre et les crimes de haine (OCLCH), un office d'une quarantaine d'enquêteurs, dirigé par le général Jean-Philippe Reiland. Ce dernier précise que les Ukrainiens témoins ou victimes de crimes de guerre peuvent faire acter leurs témoignages dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat, afin de contribuer à la collecte d'élements d'investigation.

FRANCE INTER : Comment définit-on un crime de guerre?

JEAN-PHILIPPE REILAND : Un crime de guerre s'inscrit en violation du droit international humanitaire et est commis, dans le cadre d'un conflit armé international ou interne, par des militaires ou des parties au combat, soit à l'encontre de combattants - par exemple, en usant d'armes interdites comme des armes à sous-munitions ou des armes chimiques - mais aussi à l'encontre de civils : des pillages, des agressions, des viols, des meurtres, ou des attaques généralisées ou bombardements indiscriminés sur des populations civiles qui ne constituerait pas d'objectif militaire.

Comment vont travailler les enquêteurs pour mener leurs investigations sur les éventuels crimes de guerre en Ukraine ?

Il y a un certain nombre d'éléments de preuve qu'il nous faudra aller chercher, ou en tout cas demander aux autorités locales. Ça passe évidemment par des objets qui peuvent être saisis, des photos, des vidéos, des témoignages qui sont extrêmement importants. Le rassemblement de tous ces éléments objectifs - et parfois un peu plus subjectifs quand on parle de témoignages - permet d'avancer dans la détermination des faits, et puis ensuite, dans la recherche de responsabilités dans la commission de ces faits, d'abord par l'auteur initial. Mais il s'agit surtout, dans ce type de crime, d'essayer de remonter la chaîne de commandement, de manière à bien déterminer ensuite toutes les responsabilités en cascade qui peuvent découler de ces crimes.

Cela veut-il dire que des gendarmes de l'OCLCH se rendront en Ukraine ?

Des enquêteurs de l'OCLCH pourraient se rendre en Ukraine s'il semble nécessaire de le faire, en tenant compte, évidemment, des conditions de sécurité qui ne me semblent pas tout à fait réunies en ce moment sur le territoire ukrainien. Si les magistrats français le demandent, et si les magistrats ukrainiens l'acceptent, il s'agit, en cas de déplacement, de conduire des investigations, mais aux côtés de nos partenaires locaux, qui sont eux-mêmes les responsables de l'enquête. Les enquêteurs de l'OCLCH s'appliquant alors à veiller à ce que les demandes émises par la France soient respectées le plus précisément possible.

Les éléments que vous recueillez pourraient également être transmis à la Cour pénale internationale, qui a ouvert une enquête début mars…

La Cour pénale internationale peut émettre à destination de tous pays des demandes d'entraide pénale internationale, de même que la France peut également contribuer d'initiatives à cette enquête. La France a également mis en place un dispositif qui vise à recueillir les signalements de déplacés ukrainiens présents sur son sol, qui seraient de nature à faciliter ou à abonder l'enquête conduite par la Cour pénale internationale : tout déplacé ukrainien qui aurait été victime ou témoin de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité en Ukraine peut se rendre dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police, y déposer une main courante qui sera ensuite centralisée au niveau de l'Office central. Un travail d'analyse sera conduit au profit du Parquet national antiterroriste, qui pourra ensuite faire parvenir ses éléments d'information à la Cour pénale internationale.