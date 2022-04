Face à l'émotion causée par la mort de Jérémy Cohen, le procureur de Bobigny a donné une conférence de presse ce mardi. Bien que plusieurs responsables politiques pointent un acte antisémite, les violences subies par le jeune homme n'ont pas de "motifs discriminatoires" à ce stade, selon le parquet.

Le procureur de Bobigny, Eric Mathais, ce mardi lors d'une conférence de presse. © AFP / THOMAS SAMSON

La dernière semaine de campagne présidentielle est marquée par la médiatisation de la mort d'un jeune homme en février dernier, en Seine Saint-Denis. Jérémy Cohen est décédé il y a un mois et demi mais l'affaire est désormais commentée par les candidats après la publication d'une vidéo du drame, ce lundi sur les réseaux sociaux. On le voit notamment se faire agresser puis percuté par un tram. La victime étant de confession juive, certains candidats pointent l'éventualité du caractère antisémite de l'agression précédant la mort du jeune homme. Le parquet de Bobigny a également publié un communiqué puis tenu une conférence de presse ce mardi. Retour sur la chronologie cette affaire.

16 février : Jérémy Cohen décède après avoir été percuté par un tram

Mercredi 16 février, peu après 20h, le jeune homme se trouve dans le centre-ville de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Denis. Après une altercation avec une dizaine de personnes, il est percuté par un tramway. En arrêt cardio-respiratoire et victime d'un traumatisme crânien, Jérémy Cohen décède à l'hôpital peu après minuit. Selon la famille du défunt, interrogée par Radio Shalom, le jeune homme souffrait d'un handicap non visible.

17 février : la presse locale évoque le drame

Le lendemain des faits, le journal Le Parisien rapporte dans ses pages consacrées à la Seine-Saint-Denis : "Bobigny : un piéton décède après avoir été heurté par un tramway". Le quotidien précise que l’accident a eu lieu la nuit, "vers 20 heures", "par un tramway de la ligne 1 qui relie Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) à Noisy-le-Sec" .

L'accident est présenté comme un fait-divers. L'article précise qu’une "enquête a été ouverte pour homicide involontaire par le commissariat de Bobigny".

29 mars : ouverture d'une information judiciaire

Une vidéo reçue le 10 mars par les enquêteurs accrédite l'hypothèse d'une altercation, selon une source policière. D'après le procureur de Bobigny, Eric Mathais, une seconde enquête pour "violences volontaires en réunion" est alors ouverte car "rapidement les éléments recueillis permettaient de comprendre que quelques instants avant l'accident, la victime avait subi des violences ".

Ces procédures conduisent à l'ouverture d'une information judiciaire le 29 mars pour "violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner", la "qualification la plus haute envisageable à ce stade des investigations", précise le procureur dans son communiqué. Les investigations sont désormais confiées à un juge d'instruction et la police judiciaire du département.

4 avril : diffusion de la vidéo, les candidats à la présidentielle s'emparent du sujet

Ce lundi 4 avril, une vidéo de l'agression retrouvée par la famille grâce à un appel à témoins est postée sur les réseaux sociaux. L’un des premiers comptes à la partager lundi matin sur Twitter s’appelle "Collectif des vigilants". Elle a été publiée quelques heures plus tôt sur le fil Telegram "Juifs Echos".

Lundi, en fin de matinée, le député du Gard, le RN Nicolas Meizonnet diffuse la vidéo et commente : "De nouvelles images montrent qu'il a été victime d'une agression juste avant et se serait enfui. Qu'attend Gérald Darmanin pour faire la lumière sur cette grave affaire ?" En début d'après-midi, un membre de l'équipe d'Eric Zemmour, Samuel Lafont poste le message suivant : "Les médias attendent quoi exactement pour parler de l’agression de Jérémy Cohen, à la suite de laquelle il est mort écrasé par un tramway ?" C'est ensuite au tour du candidat Reconquête. "Est-il mort pour fuir les racailles ? Est-il mort parce que juif ? Pourquoi cette affaire est-elle étouffée ?" s'interroge Eric Zemmour. L'ancien journaliste évoque l'affaire via quatre tweets diffusés en l’espace de quatre heures.

Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France s'exprime lui aussi sur Twitter. " Agression à caractère antisémite en février dernier dont on n'a guère entendu parler. Horreur absolue." Tout au long de la journée de lundi, tous les candidats à l'élection réagissent. "Toute la lumière doit être faite", sur le drame demandent de leur côté, trois autres candidats à la présidentielle : Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Valérie Pécresse qui a dénoncé un "lynchage ignoble qui pourrait être de nature antisémite". Nathalie Arthaud critique, elle, "une instrumentalisation" par Éric Zemmour.

Lundi soir, l'avocat de la famille s'exprime sur BFM TV. "La famille Cohen ne vient pas crier à l'antisémitisme", déclare Maître Serfati. "Ce serait dénaturer les faits et préjuger. Mais il ne faut pas exclure à l'heure qu'il est l'élément aggravant d'antisémitisme. Notre souci est de convaincre et d'avancer avec l'autorité judiciaire sans aucune récupération."

5 avril au matin : l'Elysée appelle la famille, le père reçu par Eric Zemmour

Les réactions se poursuivent ce mardi. Sur France Inter, Marine Le Pen s'interroge. "Est-ce qu’il n’y a pas eu une instrumentalisation en cachant ces faits ? C'est ça la vraie question". "Evidemment que ça bouleverse", assure la candidate d'extrême droite. "Est-ce qu'on n'a pas travesti cet acte affreux qui a consisté à frapper (...) un jeune juif handicapé" qui s’est enfui et "qui est mort de cette fuite éperdue ?", poursuit-elle. "Parce qu'on ne voulait pas parler de ça au moment de la campagne présidentielle", assure la candidate RN.

Sur demande d'Emmanuel Macron, les services de l'Elysée appellent les parents de Jérémy Cohen. L'Élysée précise que cet échange visait à "leur adresser un message de compassion et leur faire savoir que dans le respect de l'indépendance de la justice, tous les moyens d'enquête seront mis en œuvre pour identifier les auteurs de cette agression". "Le président de la République suit l'affaire de près", souligne l'Élysée. En déplacement à Spézet, dans le Finistère, Emmanuel Macron demande ce mardi "la clarté complète" sur cette affaire qui ne doit pas donner lieu selon lui à des "manipulations politiques".

De son côté, Éric Zemmour a reçu le père de Jérémy Cohen mardi midi, à son siège de campagne. Le père de la victime en avait fait la demande et souhaitait le remercier "d'avoir mis la lumière médiatique sur la tragédie".

5 avril après-midi : le procureur de Bobigny prend la parole

Mardi après-midi, le procureur de la République Bobigny prend à son tour la parole, alors que l'affaire est de plus en plus commentée. Éric Mathais souligne que les violences qui ont précédé la mort de Jeremy Cohen, n'ont pas de "motifs discriminatoires", à ce stade de l'enquête. "Aucun élément ne permet à ce jour d'établir avec certitude que la victime était porteuse de manière apparente ou non d'une kippa au moment de la scène de violence".

Pour le moment, l'enquête se déroule sous la qualification criminelle de "violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Le procureur explique que "de nombreuses investigations restent à mener pour établir les circonstances exactes des faits ayant précédé l'accident". Des investigations techniques doivent être effectuées sur les images d'une vidéo filmée par un témoin "pour améliorer sa qualité et affiner son analyse". Eric Mathais "invite toute personne détenant des informations utiles à l'enquête à entrer en contact avec les services de police".