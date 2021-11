Créée il y a vingt ans, la cellule "NRBC" (nucléaire, radiologique, biologique, chimique) de la gendarmerie remplit aujourd'hui des missions qui vont au-delà de la seule réponse aux potentielles intoxications, notamment en intervenant pour sécuriser les lieux où se déroulent des rendez-vous majeurs.

Démonstration d'une intervention de la cellule NRBC © Radio France / Ariane Griessel

Ce sont de discrètes bornes à côté desquelles passent, parfois sans les voir, ceux qui se rendent dans la salle d'audience dans laquelle se tient le procès des attentats du 13-Novembre, au palais de justice de Paris. Pourtant, marcher entre ces plots revient à subir un contrôle de sécurité : les machines sont chargées de vérifier que personne ne fait entrer de matière toxique dans la zone. Elles ont été installées-là par la cellule "NRBC" de la gendarmerie. Le sigle fait froid dans le dos : les risques NRBC, pour "nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques".

"Les mises en sécurité représentent environ 80 missions par an", explique le chef d'escadron Christophe Péré, lui-même chimiste de formation, et à la tête de cette cellule de 15 gendarmes, appuyée par 800 collègues également formés aux risques NRBC. Au palais de justice, les lieux sont contrôlés tous les matins, puis vient le tour des accusés et, donc, de ceux qui entrent dans le périmètre sécurisé. Mais ce type d'intervention peut aussi se dérouler lors d'événements plus ponctuels, tels qu'une finale de Coupe de France de football : "Nous passons les uns après les autres en fonction du risque : toujours les démineurs en premier, le groupe radiologique en deuxième, le groupe chimique en troisième, et le groupe biologique qui fait des relevés permanents", détaille le chef d'escadron Péré. La cellule se tient ainsi prête pour l'accueil en France de la Coupe du Monde de rugby en 2023 ou les Jeux olympiques de 2024.

Dammartin-en-Goële, Lubrizol...

La prise de conscience de la menace toxique a germé après l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo par la secte Aum, en 1995, qui avait fait 13 morts. La cellule "NRBC" de la gendarmerie est créée en juillet 2001, et a très rapidement été sollicitée sur les nombreux envois d'enveloppes soupçonnées de contenir de l'anthrax, dans la foulée de l'attentat du 11 septembre 2001, à New York.

Les gendarmes de la cellule NRBC peuvent aller prélever des preuves en zone contaminée © Radio France / Ariane Griessel

Trois gendarmes sont prêts à intervenir au plus vite, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, partout en France, y compris outre-mer. La cellule est ainsi intervenue lors de l'incendie de Lubrizol, en 2019, ou celui du sous-marin nucléaire Perle, à Toulon, en 2020. Elle était également prête à intervenir si nécessaire lors de la prise d'otage à l'imprimerie de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) par les frères Kouachi, en janvier 2015, des produits chimiques étant stockés dans le bâtiment.

En appui aux enquêteurs

La cellule NRBC est également sollicitée une dizaine de fois par an pour des missions de police technique et scientifique, après un événement impliquant des produits potentiellement toxiques. "Pour permettre aux enquêteurs et à la justice de faire son travail, il faut des éléments de preuve", explique Christophe Péré. Les gendarmes spécialisés sont donc amenés à se rendre dans la zone contaminée, pour faire les prélèvements. Ce fut le cas récemment en Guyane, où une mère de famille est morte après avoir inhalé des produits toxiques émanant d'une maison voisine.

Les gendarmes NRBC sont de plus en plus sollicités sur ce type de mission : "La période Covid a été quasiment neutre, mais, depuis, nous avons déjà fait trois-quatre missions en deux mois", note le chef d'escadron. Signe de sa volonté affichée de prendre de l'ampleur, la petite "cellule" qui comptait cinq personnes à ses débuts change de nom pour ses vingt ans : à partir du 1er janvier 2022, elle deviendra la "Force nationale NRBC".