C’est la plus grande salle d’audience jamais construite. Elle est désormais terminée. Avocats et parties civiles sont invités à la découvrir dans les prochains jours. France Inter vous propose une visite virtuelle.

Vue d'ensemble du prétoire de la salle d'audience du procès des attentats du 13/11/2015 © Radio France / Julien Michel

C’est au sein du palais de justice historique, sur l’île de la Cité, à Paris, qu’a été construite de toutes pièces cette immense salle d’audience.

“Les parties civiles ont exprimé le souhait que le procès des attentats du 13 novembre 2015 se tienne dans un lieu de justice et pas dans une salle de conférence, un gymnase ou une salle de spectacle” explique Jean-Michel Hayat, premier président de la cour d’appel de Paris.

Vue extérieure de la salle d'audience depuis la salle des pas perdus. © Radio France / Julien Michel

Les travaux débutés en janvier 2020 se sont achevés au mois de juin. L’ensemble de la construction a coûté 7,5 millions d’euros.

Vue extérieure de la salle d'audience dans l'ancien palais de justice. © Radio France / Julien Michel

Cette immense salle d’audience a été construite dans la salle des pas perdus de l’ancien palais de justice. Les architectes ont d’ailleurs fait le choix de conserver et rendre visible certains éléments préexistants comme les statues ...

Vue des bancs de l'auditoire. Les statues de la salle des pas perdus sont intégrées dans des vitrines. © Radio France / Julien Michel

... ou l’ancien système de chauffage à eau chaude.

Sur la gauche, un des anciens éléments du chauffage à eau chaude. © Radio France / Julien Michel

C’est la plus grande salle d’audience jamais construite. Avec ses 750 mètres carrés, 45 mètres de long et 15 mètres de large, elle pourra accueillir jusqu’à 550 personnes (hors distanciation sociale).

Vue d'ensemble de la salle d'audience. © Radio France / Julien Michel

20 personnes seront jugées lors de ce procès. Mais seules 14 seront effectivement présentes à l’audience. Les six autres, qui font l’objet de mandats d’arrêts, sont pour l’un détenu en Tunisie, pour les autres probablement mortes en zone irako-syrienne. Sur les 14 accusés présents, onze comparaîtront dans le box. Trois ont bénéficié d’une remise en liberté sous contrôle judiciaire. Ils seront donc libres à l’audience.

Le box des accusés accueillera les accusés détenus et leurs escortes. © Radio France / Julien Michel

Pour les juger, cinq magistrats professionnels - il n’y a pas de jurés populaires dans les affaires de terrorisme - composeront la cour. Quatre juges supplémentaires sont également prévus en cas de défaillance d’un de leurs collègues.

Banc des magistrats professionnels qui formeront la cour d'assises spécialement composée. © Radio France / Julien Michel

Pour porter l’accusation et la voix de la société, trois représentants du parquet national antiterroristes seront présents à l’audience. L’un d’entre eux était le parquetier de permanence la nuit du 13 novembre 2015.

Au fond, les sièges des trois représentants du parquet national antiterroriste. © Radio France / Julien Michel

Dans le prétoire, s’installeront les avocats de la défense - ils sont en moyenne deux par accusés - et une partie de ceux des parties civiles. Les autres pourront suivre l’audience depuis une salle de retransmission dédiée et reliée par micro afin qu’ils puissent directement participer au débat. Au total, cette audience rassemble plus de 300 avocats.

Les près de 1700 parties civiles qui le souhaitent pourront venir témoigner à la barre. Des centaines de témoins seront également entendus au cour de l'audience.

Vue de la barre de la salle d'audience. © Radio France / Julien Michel

Cette audience sera intégralement filmée pour les archives nationales, mais aussi enregistrée et retransmise en léger différé via une webradio à destination des parties civiles.