Deux rapporteurs de l'ONU ont écrit une lettre au gouvernement français le 22 septembre, pour alerter sur les risques du projet de loi anti-terroriste présenté à l'Assemblée.

C'est une lettre d'alerte, signée par les Rapporteurs spéciaux des Nations Unies en matière de Droits de l'Homme. Elle était restée jusqu'alors confidentielle. Contrairement aux usages, ils ont décidé de la rendre publique, sans attendre la réponse du gouvernement.

Dans cette lettre, les rapporteurs se disent "très préoccupés par le fait que plusieurs éléments de ce projet de loi semblent poser des problèmes sérieux en matière de respect droits de l'homme". Ils pointent notamment les "définitions vagues du terrorisme, ce qui exacerbe les craintes que les pouvoirs d'urgence puissent être utilisés de manière arbitraire".

Ils craignent une "incidence néfaste" de la loi sur "l'exercice du droit à la liberté et à la sécurité personnelle, du droit d'accès à la justice, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, la liberté d'expression et la liberté de religion ou de conviction".

Le langage est diplomatique, mais la France est clairement sur la sellette. Le gouvernement a deux mois pour répondre à cette lettre, qui demande des garanties et des précisions pour éviter tout abus. France inter a rencontré l'un des auteurs de la lettre, Michel Forst, rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme.

Pourquoi ce projet de loi inquiète t-il les Nations Unies, plus habituées à se pencher sur la situation des droits de l'homme en Azerbaïdjan ou en Hongrie ? Il l'explique à Corinne Audouin :

C'est plus qu'une inquiétude....Ce que va faire la France n'est pas anodin et on a envie que la France fasse mieux pour ne pas inspirer d'autres pays.