La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté publie, ce mardi, au Journal officiel, six recommandations adressées au gouvernement, afin de revoir l'état des cellules de garde à vue. Dominique Simonnot dénonce, dans son rapport, "la totale indignité" des conditions d'accueil des gardés à vue.

Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux de privation de liberté © AFP / Bertrand Guay

Dominique Simonnot, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), publie, ce mardi 21 septembre, au Journal officiel, six recommandations afin d'améliorer les conditions d'accueil dans les cellules de garde à vue. Après avoir visité dix-sept commissariats, elle juge l'état de ces cellules "indignes", et dénonce, notamment, le non-respect des mesures sanitaires, en période de pandémie.

FRANCE INTER : Que retenez-vous de vos visites dans ces 17 commissariats ?

DOMINIQUE SIMONNOT : "D'abord, la saleté absolument innommable de ces lieux. Ce n'est pas nouveau parce que, depuis 2008 et l'existence du contrôle général, nous nous élevons contre cette saleté. Mais cela nous a particulièrement sauté à la gorge en cette période de pandémie. La première cellule que j'ai visitée était à Calais, près du centre de rétention de Coquelles : je suis entrée dans la cellule, et il y avait une odeur à tomber raide, parce que la chasse d'eau était bouchée. Au-dessus des toilettes, il y avait un robinet pour donner de l'eau aux gens, mais il coulait au goutte-à-goutte. Il y avait trois hommes là-dedans, dont deux ne portaient pas le masque. C'était dans un tel état de saleté que je me suis dit "Mais qu'est-ce qu'on attrape là-dedans? Qu'est-ce qu'on va attraper?". Les policiers eux-mêmes avaient honte, ils nous ont dit : "Heureusement que vous venez, dites-le, dites dans quoi, nous aussi, on est obligés de vivre"."

Vous dites y voir une question de santé publique…

"Ces gens-là qui sont gardés à vue vont sortir, tous. Certains vont aller vers un tribunal accompagnés d'autres policiers, voir des magistrats, voir d'autres policiers qui vont les garder ou des gendarmes, des greffiers, du public. Qu'est-ce qu'ils auront attrapé dans ces cellules pourries ? Je ne sais pas. D'autres vont être relâchés parmi nous tous. Pendant ce temps-là, le gouvernement nous bassine avec des gestes barrières et des mesures sanitaires, et, dans les locaux de la République, que sont quand même les locaux du ministère de l'Intérieur, il n'y a pas le moindre signe d'hygiène. Se laver les mains en cellule, c'est presque un miracle parce que l'on n'a pas d'eau, pas de savon, il faut en demander, c'est de la bonne volonté du policier. On ne donne pas de gel [hydroalcoolique] aux gardés à vue parce que, soi-disant, ils le boivent ou peuvent y mettre le feu. Tout est à l'avenant. Le papier toilette est distribué au compte-gouttes parce que les gardés à vue peuvent boucher les toilettes. Là où je suis allée, j'ai vu des toilettes bouchées, et ce n'était pas le papier toilette. Il existe des kits d'hygiène qui devraient être distribués aux gardés à vue, qui ne les demandent pas. Et pour cause : on ne leur propose pas. Dans l'un des commissariats, nous avons demandé à voir les kits d'hygiène, le policier ne se souvenait plus où ils étaient. Finalement, il a ouvert un placard : il y avait plein de kits d'hygiène dedans. Évidemment, s'il les découvrait en même temps que nous, il ne risquait pas de les distribuer. À Vitry, je crois, un mur était complètement rongé par l'urine."

Le ministère de l'Intérieur a répondu aux recommandations que vous lui avez envoyées en disant qu'il s'agit "uniquement" de 17 commissariats sur plus de 600 en France et que des mesures sont prises…

"Ce sont 17 commissariats depuis que je suis arrivée au contrôle général, c'est-à-dire depuis novembre. Mais ma prédécesseure, Adeline Hazan, avait visité énormément de commissariats. Et depuis 2008, comme je vous le disais, le CGLPL n'a cessé de s'étonner, de s'indigner et d'appeler à la fin de ces conditions indignes de garde à vue. Je veux bien que ce soient les gardés à vue qui salissent tout, mais ce n'est pas eux qui ont sali la couverture qui leur vient du gardé à vue précédent, qui lui-même la tenait du garde à vue précédent, etc. Pareil pour le matelas… Vous croyez que cela donne pas envie d'être très propre, quand on entre dans une cellule de garde à vue dans cet état. À Tourcoing, la ville dont le ministre de l'Intérieur était le maire, on a vu un mineur obligé de dormir par terre sur le sol souillé parce qu'il y avait du monde, et les matelas étaient dégoûtants et bourrés des miasmes des précédents. Je n'appelle pas ça des mesures barrières en temps de pandémie. Et le ministre nous répond sur des travaux, etc. Mais absolument pas sur les marchés qu'il faudrait conclure et qu'il aurait dû conclure en urgence dès le début de la pandémie pour le nettoyage et la désinfection des matelas et des couvertures."