Penelope Fillon a été condamnée à deux ans de prison avec sursis. Les peines prononcées par la cour d'appel de Paris sont moins sévères qu'en première instance.

François Fillon et son épouse Penelope Fillon au Palais de Justice de Paris le 27 février 2020. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

L'ancien Premier ministre François Fillon et son épouse Penelope ont été reconnus coupables ce lundi par la cour d'appel de Paris dans l'affaire des emplois fictifs, révélée en 2017 par le Canard Enchaîné.

François Fillon est condamné à quatre ans de prison, dont un ferme, 375.000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité. Sa femme, Penelope Fillon s'est vu infliger deux ans de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende et son ancien suppléant, Marc Joulaud, trois ans de prison avec sursis. Des peines d'inéligibilité de deux ans et cinq ans ont en outre été prononcées à leur encontre.

Ces peines sont plus légères que lors de leur condamnation en première instance en 2020. Le couple n'était pas présent au moment du prononcé de l'arrêt.

L'affaire qui a plombé la candidature de François Fillon à la présidentielle de 2017

L'affaire avait été révélée en janvier 2017 et pesé sur la candidature à la présidentielle de François Fillon. Le Canard enchainé avait révélé que sa femme, Penelope, avait occupé le poste d'attachée parlementaire de son mari et de son suppléant Marc Joulaud, sur une période allant de 1998 à 2013, rémunéré au total 612 000 euros, sans que la réalité de sa collaboration ne soit avérée Le journal avait aussi dévoilé que Pénélope Fillon avait été employée comme conseillère littéraire dans la Revue des deux mondes, propriété d'un proche de l'ancien Premier ministre, Marc Ladreit de Lacharrière.

Un premier procès en 2020

À l'issue d'un premier procès en 2020, François Fillon avait été condamné à cinq ans de prison dont deux ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Sa femme Pénélope avait écopé de trois ans avec sursis et d'une amende de 375 000 euros. Marc Joulaud avait quant à lui été condamné à trois ans de prison avec sursis et cinq ans inéligibilité. Les trois prévenus avaient fait appel.

Lors du procès en appel en novembre 2021, si les activités de Pénélope Fillon sont toujours considérées par l'accusation comme “ impalpables ” voire ” évanescentes ” pour ce qui est de l'emploi de collaboratrice parlementaire, et un "emploi de pure complaisance " au sein de la Revue des deux mondes, le parquet requiert des peines inférieures à celles prononcées par le tribunal.