Une trentaine d'habitants d'Epinay-sous-Sénart (Essonne) disent avoir été verbalisés par caméras interposées, alors que, selon leurs dires, personne n'est allé contrôler directement leurs attestations. Soupçonnant une pratique discriminatoire, ils ont saisi le Défenseur des droits.

Ces habitants affirment avoir rempli les attestations nécessaires © Maxppp / Bruno Levesque

"Avec celle-là, on a reçu beaucoup d'amendes... Par celle-ci, encore plus." Dans les quartiers de la Plaine et des Cinéastes, à Epinay-sous-Sénart (Essonne), Mohamed, 26 ans, Issam*, 27 ans et Sofiane, 27 ans, dressent le palmarès des caméras de vidéosurveillance à travers lesquelles ils disent avoir été verbalisés lors du confinement du printemps 2020. Des amendes infligées, affirment-ils, sans qu'aucun policier municipal ne se soit allé leur demander directement s'ils avaient ou non une attestation. "Il est très important de rappeler que nous avons reçu ces amendes pour des infractions que nous n'avons pas commises", insiste Mohamed. "On ne sait pas comment ils ont eu nos noms et prénoms."

"Sans avoir été contrôlés"

Dans ce quartier, où les longues barres d'immeubles entourent de rares commerces, les caméras sont discrètes, placées dans des boules blanches accrochées aux lampadaires de même couleur. "Un soir, je suis allé acheter une baguette, j'ai fait une attestation. Arrivée devant la boulangerie, il y a une caméra, je reçois une amende. Sans avoir été contrôlé ", raconte Sofiane. "Pour ma part, j'ai carrément reçu des amendes à des endroits où je n'étais pas de la journée", ajoute Issam. Les trois jeunes hommes citent également l'exemple d'un proche dont ils affirment qu'il était à Marseille lorsqu'il s'est fait verbaliser pour avoir été prétendument aperçu dehors à Epinay.

"Une certaine partie de ces amendes révèle qu'il n'y a pas eu de contrôle : nous avons des erreurs d'orthographe dans les prénoms, les noms ou les adresses, voire des jeunes qui reçoivent des amendes pour d'autres personnes, parce qu'on les a manifestement confondus entre eux", détaille l'avocate Clara Gandin, qui, avec les associations VoxPublic et Open Justice Society, accompagne ces habitants dans leurs démarches.

"Pratiques discriminatoires"

Trente-deux de ces personnes visées ont donc décidé de saisir la Défenseure des droits, Claire Hédon, en avril 2021. Dans leur courrier, consulté par France Inter et Mediapart, ils disent faire face à "un contexte de pratiques contraventionnelles abusives et discriminatoires", soulignant que ces verbalisations à distance, dont certaines ont également été infligées pour "tapage nocturne" (dont l'une à 18h18) ou dépôts de déchets, visent majoritairement "des jeunes mineurs ou majeurs" présentant "des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée". L'âge moyen des 32 habitants (dont une seule femme) est de 25 ans.

Cette pratique de vidéo-verbalisation était visiblement connue des autorités, à tel point que, début mai 2020, la procureure de la République de l'Essonne a écrit aux maires du départements, chefs des polices municipales, afin de leur rappeler que, pour ce qui est de faire respecter les mesures sanitaires, "les verbalisations opérées à distance, parfois de façon successive, sans que les contrevenants n'en aient expressément connaissance, sont irrégulières (…). Les verbalisations ne peuvent intervenir qu'après un contact direct auprès de la personne sommée de fournir un justificatif. Elles ne peuvent se faire par identification d'un contrevenant dans un groupe sans intervention effective auprès de lui". Caroline Nisand précise que, même si les mesures sanitaires permettent de se passer de la signature de la personne contrôlée, il est obligatoire de "lui notifier verbalement l'infraction relevée".

Compte bancaire bloqué

Pourtant, il suffit de marcher quelques minutes dans le centre-ville, pour croiser trois autres hommes qui affirment avoir également écopé d'amendes à distance. Tous décrivent une situation qui s'enlise. "A partir du moment où le PV de police fait foi, il est très compliqué d'apporter la preuve contraire, surtout lorsque l'on fait face à une verbalisation à distance, analyse Clara Gandin. Quand on ne sait pas qu'on est en train d'être verbalisé, on ne constitue pas de preuve que notre comportement était parfaitement légal, on ne garde pas l'attestation ou la preuve du motif pour lequel on sortait".

Hors de question, cependant de céder, pour ces habitants d'Epinay-sous-Sénart, dont Mohamed rappelle qu'il s'agit de "l'une des communes les plus pauvres de France", dans laquelle un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. "Avec les poursuites pénales, j'ai eu des saisies sur mon compte bancaire, qui a donc été bloqué. J'avais un peu d'argent dedans, mais je ne peux pas le retirer. Tout ça pour des amendes où, je tiens à le dire, je n'étais pas sur les lieux", relate Issam, qui estime avoir, aujourd'hui, environ 1.000 euros de dettes envers le Trésor public. _"J'ai reçu des amendes justifiées, et je les ai payées, mais là, je n'étais pas sur place", i_nsiste le jeune homme.

Tout cumulé, la trentaine de personne du collectif a calculé devoir aujourd'hui plus de 50.000 euros. Certaines familles ont reçu des avis d'huissier, d'autres subissent des saisies sur salaire.

L'ancien maire conteste

Joint par France Inter, le maire de l'époque, Georges Pujals, conteste, pour sa part, avoir eu recours à la verbalisation à distance, et dit voir dans cette action des habitants une tentative de ne pas régler les amendes. L'ancien édile affirme que 70% d'entre elles ont été rédigées dans des secteurs non dotés de caméras. Et, dans la majorité des cas sur des points de deal (bien que ces verbalisations ne concernent en rien le trafic de stupéfiant).

Tous les jeunes habitants rencontrés font état de rapports tendus avec la police municipale de l'époque. L'un d'eux a été condamné en novembre 2020 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a fait appel.

Depuis ce premier confinement, les élections municipales ont conduit à un changement de majorité à Epinay-sous-Sénart. L'équipe de policiers municipaux a été remplacée, et les habitants disent ne plus avoir été verbalisés à distance.

*Le prénom a été modifié à la demande de l'interlocuteur