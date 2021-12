Un appel à la "mobilisation générale pour la justice" a été lancé par 17 organisations afin de manifester et faire grève mercredi pour exprimer leur ras-le-bol et réclamer des "moyens dignes". Dans tout le pays, des manifestations ont eu lieu notamment devant des cours d'appel et des tribunaux.

Partout en France, notamment à Nantes, avocats, magistrats et greffiers ont été dans la rue pour réclamer davantage de moyens pour la justice © AFP / Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Partout en France, magistrats, avocats et greffiers sont descendus dans la rue mercredi pour réclamer des "moyens dignes" pour la justice. Le point de départ de cet appel à la grève et à manifester a été cette tribune dans le journal Le Monde fin novembre. Signée par 7.550 professionnels, dont 5.476 magistrats (sur 9.000) et 1.583 fonctionnaires de greffe, elle est intitulée « Nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute pas et qui chronomètre tout ». La "mobilisation générale pour la justice" d'aujourd'hui a été lancée par 17 organisations.

"On n'a jamais vu une telle mobilisation, une unanimité dans le constat d'une justice déshumanisée"

Mercredi midi, plusieurs centaines de professionnels ont commencé à se rassembler à Paris devant le ministère de l'Economie et des Finances. "Justice malade", "Justice à bout de force", "Misère judiciaire, mensonges du ministère", "Au secours, le parquet prend l'eau", "Et ils sont où et ils sont où les recrutements?", proclamaient notamment certaines pancartes.

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mercredi devant le ministère de l'Economie à Paris © AFP / Alain JOCARD

Les manifestants ne sont pas venus les mains vides mercredi à Paris devant le ministère de l'Economie. Certains ont des pancartes pour exprimer leur colère. © AFP / Alain JOCARD

Les deux principaux syndicats de magistrats ont déposé des préavis de grève - "une première" pour l'USM, majoritaire - et ont appelé avec les représentants des greffiers et des avocats à des "renvois massifs" des audiences. Céline Parisot, présidente de l'USM, a annoncé qu'une délégation de l'intersyndicale sera reçue à 19h par le directeur de cabinet du ministre chargé des Comptes publics Olivier Dussopt. Le procès des attentats du 13 novembre 2015, à la cour d'appel de Paris, a commencé exceptionnellement à 14h00 "pour permettre à tout le monde de participer à la mobilisation", a indiqué le président de la cour d'assises spéciale, Jean-Louis Périès.

La "Black Robe Brigade" durant la manifestation à Paris, devant Bercy © AFP / Alain JOCARD

"Il faudra inventer d'autres moyens pour rendre la justice car la justice n'en peut plus", a lancé la présidente de l'USM, Céline Parisot, à une foule de robes noires et rouges, à Paris. "On n'a jamais vu une telle mobilisation, une unanimité dans le constat d'une justice déshumanisée", a dit à sa suite Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la magistrature (SM), appelant à ce que cette mobilisation "extrêmement large ne retombe pas". "Aujourd'hui, c'est vraiment une première étape", a-t-elle assuré.

On ne se bat pas pour nous, on se bat pour les justiciables, pour une justice de qualité"

Cette mobilisation "spontanée, inédite, est le reflet d'une grave crise institutionnelle", a de son côté estimé Claire Dujardin, présidente du Syndicat des avocats de France (SAF). "Nous demandons des moyens, des moyens, encore des moyens", a-t-elle asséné. Toujours à Paris, "on ne se bat pas pour nous, on se bat pour les justiciables, pour une justice de qualité dans laquelle on prend le temps, on explique les choses", soulignait quant à lui Christophe Bouvot, de l'association nationale des juges des contentieux et de la protection.

"Les magistrats ne roulent pour personne", a-t-il également lancé, en réponse au garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, qui a dit espérer sur France Inter mercredi qu'il n'y ait "pas d'instrumentalisation" dans ce mouvement de protestation, dans un contexte "pré-électoral". Il s'est dit également "surpris" du "moment où intervient cette contestation". "Il y a vingt ans d'abandons humains et budgétaires."

Rassemblements à Strasbourg, Marseille, Nantes, Montpellier...

Tout au long de la journée, avocats, magistrats et greffiers ont manifesté dans différentes villes de France. À Strasbourg, ils ont été entre 230 et 400 devant le tribunal. "Sur l'arrondissement de Strasbourg, il y a 74 postes de personnels de greffe vacants, sur 270, c'est plus d'un quart", relevait notamment une greffière, Caroline Barthel.

A Strasbourg, en Alsace, les manifestants se sont rassemblés devant le tribunal © Radio France / PATRICK HERTZOG

À Marseille, les manifestants ont notamment entonné des chansons devant le palais Monthyon, dans le 6ème arrondissement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Environ 500 avocats, magistrats, greffiers et fonctionnaires de justice se sont rassemblés devant le palais Monthyon afin de dénoncer leurs conditions de travail. © Maxppp / FRANCK PENNANT

Devant le tribunal judiciaire de Nantes, environ 200 magistrats, greffiers et avocats se sont réunis. "On fait de l'abattage. On travaille de plus en plus vite, mais derrière les dossiers il y a des gens, qui ont besoin d'être jugés correctement", protestait Yvon Ollivier, procureur de la République adjoint.

Les avocats, magistrats et greffiers déplorent, comme ici à Nantes, le manque de moyens et donc les conséquences pour "les justiciables" © AFP / Estelle Ruiz / Hans Lucas

D'autres rassemblements ont eu lieu à Poitiers, Toulouse. À Lille, où environ 400 personnes ont manifesté à la mi-journée, une minute de silence a été observée en hommage à Charlotte, une magistrate qui avait mis fin à ses jours fin août, point de départ de la tribune publiée le 23 novembre dans Le Monde.

Magistrats et avocats manifestent devant le palais de justice de Poitiers © Maxppp / Mathieu Herduin

A Toulouse, les professionnels se sont mobilisés mercredi dans le palais de justice © AFP / Victor Bouchentouf

Parmi les autres villes où les professionnels de la justice ont manifesté : Lyon, Montpellier, Nîmes, Bordeaux, Grenoble, Vannes, Brest, Reims, Nancy, Laval, Tours, Caen, Bourges, Châteauroux, Orléans, Amiens... Les protestataires étaient également une centaine à Besançon, une quarantaine à Bastia, une quarantaine à La Rochelle, environ 120 à Angoulême, une centaine à Périgueux ou encore à Limoges, devant la cour d'appel.

Rassemblement des magistrats, avocats et greffiers au tribunal judiciaire de Lyon. © AFP / Norbert Grisay / Hans Lucas

Une prise de parole durant le rassemblement des professionnels de la justice mercredi, devant la cour d'appel de Montpellier. © Maxppp / Giacomo Italiano

#JusticeMalade sur Twitter

Sur Twitter, de nombreuses photos et vidéos des manifestations ont été diffusées via le hashtag "JusticeMalade". Des prises de paroles ont ainsi été relayées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Enfin, certains ont misé sur l'humour pour exprimer leur colère sur les réseaux sociaux, notamment à Epinal, dans les Vosges.