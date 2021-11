Plusieurs femmes témoignent dans l'émission Envoyé Spécial et accusent Nicolas Hulot d'agressions sexuelles qui se seraient déroulées entre 1989 et 2008. Les faits sont prescrits mais racontés avec de nombreux détails. L'animateur continue de se défendre de toute "relation ambigüe".

Nicolas Hulot, contacté par Envoyé Spécial, conteste les faits reprochés, mais refuse de répondre aux questions © AFP / Baptiste Roman

Elles s'appellent Sylvia et Cécile, mais aussi Claire Nouvian, militante écologiste, et enfin une ancienne collaboratrice qui préfère garder l'anonymat. Mais toutes affirment avoir été confrontées à des situations problématiques avec l'ancien animateur et ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Dans une documentaire de l'émission Envoyé Spécial, diffusé ce jeudi soir sur France 2, elles racontent, en détail leur expérience de l'ancienne star de la télévision. Elle décrivent un homme puissant, qui se permet des débordements et bien plus avec les femmes. Embrassées de force, caressées sans consentement, contrainte à faire une fellation, la liste des faits est accablante. L'une d'elle était même mineure. Nicolas Hulot lui, conteste toujours avec vigueur ces accusations. Tous les faits sont en tout cas prescrits.

Sylvia, 16 ans, agressée sexuellement en 1989

C’est l’histoire d’une admiratrice. Sylvia vient d’avoir 16 ans en 1989, ce qui signifie que les faits qu'elle décrit sont prescrits. Elle connaît bien Nicolas Hulot, “cette personnalité médiatique qui parcourt le monde”. A l’époque, en plus de son émission Ushuaïa, l’animateur présente une émission sur France Inter, Antipodes. Elle lui écrit une lettre pour lui témoigner son admiration “comme une ado” avec un chanteur, explique t-elle. Nicolas Hulot lui répond en l’invitant à assister à son émission. Elle se rend à la Maison de la radio à Paris, le 27 mai 1989. Sylvia décrit en prenant soin de donner beaucoup de détails sur ce qu’elle a vécu. Après l’émission, il l’invite à prendre un petit-déjeuner ensemble. Ils discutent : “_Il me pose beaucoup de questions : savoir si les jeunes sont touchés par sa cause, par sa personne. Je suis ultra-intimidée_, c'est quand même la première personne publique que je vois d'aussi près, et il y a une certaine intimité dans un petit-déjeuner.”

L’entrevue se termine, elle doit rentrer chez elle, prendre le métro. Il lui propose alors de la déposer sur l’Esplanade du Trocadéro. Arrivé sur place, c’est au moment de se dire au revoir qu’il lui aurait demandé de l’embrasser dans le cou. Intimidée, elle s’exécute. “Est-ce que vous en avez rêvé, de ce qui est en train de se passer ? Est-ce que vous saviez que ça se passerait comme ça ?”, lui aurait demandé l’animateur. Elle lui répond “non”. Ils se rendent alors dans un parking. Elle raconte, avec émotion : “Il a défait son pantalon, il a sorti son sexe, il a pris ma main... Il m'a demandé si je l'avais déjà fait avec des garçons... Si j'avais l'habitude de ce genre de caresses.” Elle enlève sa main, il la remet. Malgré son état d’incompréhension, il l’aurait alors forcée à lui faire une fellation, “que je ne fais pas réellement parce que je crois que je suis tétanisée”. Choquée, elle se souvient se “retirer au fond du siège”. Il s’arrête, repart au Trocadéro. Quand elle sort de la voiture, elle se souvient l’entendre dire : “Remaquillez vous un peu parce qu'on voit que vous avez fait des trucs". Quand la journaliste lui demande pourquoi elle témoigne aujourd'hui, Sylvia répond : "Je témoigne pour me libérer. il faut que je sorte de cette voiture".

Cécile, 23 ans, agressée sexuellement en 1998

C’est d’entendre d’autres femmes témoigner de faits similaires qui pousse Cécile à prendre la parole aujourd’hui. Elle avait 23 ans en 1998 et travaillait comme contractuelle à l’ambassade de Moscou. Au début du mois de septembre, Nicolas Hulot et son équipe arrivent pour tourner mais ont du matériel bloqué à l’aéroport. L’Elysée téléphone à l’ambassade et fait savoir que Jacques Chirac lui-même demande qu’ils interviennent. Elle s’y rend, règle le problème et souvient alors que Nicolas Hulot était “enthousiaste car j’avais sauvé son émission à 7 millions de francs. C’est ce qu’il m’avait dit”. Il lui propose un diner avec son équipe pour la remercier, puis vont à plusieurs dans une boîte de nuit. Là-bas, elle n’a “rien à dire”, ne se sent pas à sa place. En discutant, il la complimente sur sa beauté. Mal à l’aise, elle décide de partir trouver un taxi pour rentrer chez elle. Il fait de même, et prennent le même taxi. Elle n’a qu’un chose en tête : “Il ne me tarde qu'une chose c'est que ça finisse car il m’a mis mal à l'aise.”

Dans le taxi, ils discutent, mais serait devenu “entreprenant”. "Si tu veux je peux t'aider à avoir un boulot à TF1", lui aurait-il proposé à plusieurs reprises. Elle décline. Elle explique ensuite qu’il aurait posé la main sur sa cuisse, puis insisté et enfin : “Il se jette sur moi. Il essaye de m'embrasser, me touche les seins, l'entrejambes... Je me débats”. Elle assure l’avoir frappé au visage. Elle ajoute : “Je crois que le 'non' était très clair, que je ne souhaitais pas avoir une relation sexuelle”. Elle parvient à sortir du taxi et rentre chez elle. Elle ne porte pas plainte contre l’animateur et s’en explique : “Porter plainte ? En Russie ? A Moscou ? Contre un ami du président Chirac ? Non, je n'y ai jamais pensé. Bien sûr que non...” Aujourd'hui, les faits sont prescrits.

Claire Nouvian et les avertissements de son entourage

Claire Nouvian, militante écologiste, participe en 2008 à un tournage de l’émission Ushuaïa au Costa Rica. Elle n’a pas d’apriori sur lui mais avant de partir son entourage la prévient : “Evite les situations où tu es seule avec lui. Si vous travaillez, c’est au restaurant de l’hôtel, pas dans ta chambre. Quand vous êtes sur le bateau, ferme ta cabine le soir. N’ouvre pas s’il ouvre à ta porte le soir, fais semblant de dormir... Des consignes comme ça.” Ils sont “deux-trois” dans son “entourage politique” à l'avertir. Une situation qui la met mal à l’aise. Le tournage se passe toutefois sans problème.

C’est des années plus tard, que l’animateur aurait tenté de l’embrasser après une réunion de travail : “C’était hors-sujet, c’est comme si là votre caméraman essayait de m’embrasser au moment de partir. Non enfin...” Selon elle, “il y a clairement un dysfonctionnement dans son rapport aux femmes. Tout le monde est au courant de ça, du fait qu’il y a beaucoup de consommation, beaucoup de jeunes filles qui passent à la casserole. Tant que ce sont des adultes consentants, il n’y a rien à dire. S’il n’y avait pas des problèmes plus graves, on ne serait pas en train de parler de ça.”

L’ancienne collaboratrice, embrassée de force en 2001

Elle est la seule à témoigner de façon anonyme, visage flouté, mais c’est sa “conscience” qui la “dicte de le faire”. En septembre 2001, elle travaillait avec lui sur l’émission Ushuaïa. Elle raconte sa première réunion de travail avec Nicolas Hulot. Il était son supérieur, “prise de note, compte-rendu, brief, débrief”, une “atmosphère studieuse, neutre, professionnelle.” A la fin de la réunion, elle explique qu’il l’aurait alors embrassée à pleine bouche. “Il n’y avait pas eu de signe”, assure-t-elle. Il y avait “zero sous-entendu". Elle est prise “par surprise”, “c’est très choquant, très inattendu”. Elle prend ses affaires et s’en va.

Aujourd’hui, elle regrette de ne pas avoir fait plus : “Je pense que la baffe serait partie s’il n’y avait pas eu ce rapport de subordination, si je n’avais pas eu besoin de ce travail, s’il n’y avait pas eu mon enfant en jeu et son équilibre. Là j’aurais pu envoyer ma main dans la figure, claquer la porte au nez et ne jamais revenir.” Pour elle, “on a l’impression que c’est un droit de cuissage”, elle a été victime d’un abus de pouvoir. Elle lui demande de ne jamais recommencer, ce à quoi il aurait répondu “c’est dommage”.

L'affaire Mitterrand, classée sans suite

La petite fille de l'ancien président de la République, Pascale Mitterrand ne témoigne pas dans ce documentaire, mais l'histoire est rappelée en détails. Révélée par le magazine Ebdo (qui n'existe plus aujourd'hui) en 2018, l'affaire avait déjà forcé Nicolas Hulot, alors ministre, à venir se défendre à la télévision, là aussi avant la diffusion de l'enquête, pour dénoncer des accusations "mensongères", une "relation qui s'est fait dans un désir réciproque, sans la moindre pression". La jeune femme avait porté plainte pour viol en 2008 contre l'animateur pour des faits qui se seraient déroulés en 1997, chez Nicolas Hulot en Corse. Suite à la publication, le parquet de Saint-Malo a confirmé le dépôt de plainte, précisé avoir entendu l'animateur télé sur ces faits, mais que la plainte avait été classée sans suite puisque les faits étaient prescrits. L'Ebdo évoquait aussi dans son enquête une rumeur de harcèlement sexuel, qui concernait une ancienne salariée de la Fondation Hulot, sans donner de dates. Nicolas Hulot comme la présumée victime avaient immédiatement démenti.

"Je n'ai jamais contraint qui que ce soit", se défend Hulot

Ce mercredi, la veille de la diffusion d'Envoyé Spécial, Nicolas Hulot s'est livré sur BFM TV à un exercice de déminage préventif. C'est lui qui révèle qu'un documentaire s'apprête à donner la parole à des femmes qui l'accusent d'agression sexuelle et de viol. "Ni de près ni de loin je n'ai commis ces actes, ces affirmations sont mensongères", affirme alors Nicolas Hulot. Face à Bruce Toussaint, il accuse les journalistes d'Envoyé Spécial de se comporter comme des juges qui "inversent la charge de la preuve" et "transforment le principe de présomption d'innocence en présomption de culpabilité". "Je n'ai jamais contraint qui que ce soit", ajoute-t-il, évoquant un monde dans lequel "être innocent ne permet plus de dormir tranquille." Se disant "déjà condamné" et sa "mort sociale (…) programmée", il annonce son retrait de la vie publique.

Sollicité par les journalistes d'Envoyé Spécial, Nicolas Hulot a refusé de répondre aux questions et n'a pas vu les images du documentaire, mais une conversation téléphonique entre lui et Elise Lucet datant du 9 novembre dernier est diffusée. La journaliste explique avoir recueilli plusieurs témoignages de femmes qui l'accusent d'agressions sexuelles et de viol. Après un silence, Nicolas Hulot commente : "On ne me foutra jamais la paix". Il se défend, mais semble résigné au son de sa voix. explique qu'il n'a "jamais eu de relations ambigües", qu'il n'a "jamais contraint", qu'il est "anéanti" par ces accusations. "Je n'ai pas la force, c'est tellement abject, odieux et de toute façon, on ne peut plus se défendre", explique t-il avant de raccrocher au bout de quelques minutes.