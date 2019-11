Le parquet national antiterroriste a réclamé vendredi un procès aux assises contre 20 personnes dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015, dont Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos des attaques à Paris et Saint-Denis. France Inter a pu, en exclusivité, consulter ces réquisitions.

Des Français rendant hommage aux 130 victimes du 13-Novembre, quelques jours après les attaques de Paris et Saint-Denis. © Maxppp / Aurélien Morissard

C'est un nouveau pas vers un procès des attentats du 13 novembre 2015, une nouvelle étape judiciaire : le réquisitoire définitif du parquet national antiterroriste (Pnat) – un document de 562 pages extrêmement précis et détaillé – a été transmis ce matin aux parties, défense et parties civiles. France Inter a pu le consulter en exclusivité.

Le ministère public réclame ainsi le renvoi devant les assises spéciales de 20 personnes, dont six font l'objet de mandats d'arrêt et ne comparaîtront très probablement jamais pour cette attaque, la plus meurtrière que la France ait connu. Elle aurait d'ailleurs pu l'être plus encore. Le parquet national antiterroriste écrit ainsi dans son réquisitoire définitif : "Si la France était la cible principale des terroristes, leur objectif initial était plus large (...) ils avaient manifestement prévu une attaque simultanée à l'aéroport d'Amsterdam".

Au cœur de cette attaque, une cellule terroriste reposant sur "deux piliers", analyse le Pnat, à la fois "articulée autour d'individus ayant rejoint l'État islamique (...) et ayant bénéficié de formations religieuses et paramilitaires intensives" - 23 personnes au total, dont certaines sont décédées depuis - et "renforcée par des individus restés en Belgique mais adhérant, pour la majorité, aux thèses mortifères de l'État islamique".

Le dispositif meurtrier se met en place à l'été 2015 : "À compter de cette période, l'État islamique a en effet décidé de projeter ses recrues vers la Belgique, dans le but d'y constituer une cellule terroriste, destinée à commettre une série d'attentats de grande ampleur en Europe, et notamment en France."

Salah Abdeslam, "totalement acquis aux thèses de l'État islamique", selon le réquisitoire

Dans la liste des mis en cause : le seul survivant des commandos, Salah Abdeslam. C'est un "individu radicalisé, totalement acquis aux thèses de l'État Islamique", peut-on lire dans le réquisitoire, qui "a lui-même tenté de déclencher sa ceinture explosive le soir des attentats". Mais celle-ci avait, vraisemblablement un défaut, selon l'enquête.

Pour Salah Abdeslam, âgé d'aujourd'hui 30 ans, le parquet réclame le renvoi pour "meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", notamment. Le procureur de préciser : "l'objectif des terroristes était de commettre des attentats coordonnés et simultanés. (...) Par conséquent, chacun des dix terroristes présents à Paris et Saint-Denis doit être regardé comme co-auteur de l'ensemble des attentats du 13 novembre."

Aller plus loin