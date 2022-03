En 2020 et 2021, près de 36 millions de produits liés au Covid ont été saisis via l'office européen de police Europol. Très lucratifs, ces trafics génèrent peu de risques. Si la grande majorité des produits saisis en Europe viennent d'Asie, de plus en plus sont fabriqués dans l'UE.

Les masques ont fait l'objet d'un trafic [photo d'illustration]. © Maxppp / PHOTOPQR/L'ALSACE

En deux ans, près de 50 millions de médicaments ou produits de santé en tous genres ont été saisis dans le cadre de l'opération "Shield", pilotée par l'office européen de police Europol et qui a associé 27 pays (essentiellement de l'Union européenne) en 2020 et 2021. La part des produits saisis liés au Covid est "considérable", souligne le patron d'Europol, le général de gendarmerie Jean-Philippe Lecouffe : "Le Covid a été une opportunité incroyable pour les organisations criminelles, que ce soit des masques, des faux vaccins, des faux tests PCR..." Au total, cela a représenté "36 millions de produits saisis".

Lors d'une rencontre entre des représentants d'Europol et de plusieurs pays européens à la Direction générale de la gendarmerie nationale (DDGN) mardi, tous s'accordent à dire que le trafic de produits de santé a été boosté par la pandémie de Covid-19. La coopération est donc renforcée cette année en matière de lutte contre ces trafics. Pas moins de 33 pays vont travailler ensemble.

L'Italie, l'Espagne, la Grèce et la France sont particulièrement actifs dans la lutte. L'inquiétude portait sur les vaccins. "On n'a pas identifié sur le territoire français de vaccins contrefaits, en revanche Interpol a lancé un certain nombre d'alertes parce que ça a été identifié dans d'autres pays en Europe et surtout en Amérique du sud", explique Sylvain Noyau, qui dirige l'office français de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP).

La valeur du trafic de médicaments estimée à 4 milliards d'euros en 2019

Selon Interpol, la valeur générée par les trafics de médicaments avant même la pandémie, en 2019, a été estimée à 4 milliards d'euros au niveau mondial. Des trafics très lucratifs et qui génèrent peu de risques. "Ce type de trafic génère moins de risques que le trafic de drogues par exemple, parce que les peines auxquelles on peut être condamné sont beaucoup plus faibles", détaille le patron d'Europol. "C'est donc gros profits, petits risques." Et la principale difficulté du trafic de médicaments pour les enquêteurs, c'est qu'il se fait à 95 % sur internet, de quelques produits dopants livrés dans des enveloppes à des millions de masques via les gros opérateurs de commerce en ligne.

Et si la grande majorité des produits saisis en Europe viennent d'Asie - Inde en tête, devant la Chine - il y a de plus en plus de production dans l'Union européenne. Cinq laboratoires clandestins de production de médicaments ont été démantelés l'an dernier dans l'Union européenne via l'opération "Shield".