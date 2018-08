La situation est tendue à Fleury-Mérogis, le plus grand centre pénitentiaire d'Europe. La maison d'arrêt, qui connait un taux d'occupation de 143%, a enregistré depuis le début de l'année le décès de 11 détenus (dont 10 suicides), un record.

Fleury-Mérogis connait un taux d'occupation de 143% et 1 surveillant pour 80 détenus © Radio France / Nathanael Charbonnier

11 décès en seulement six mois. À titre de comparaison, il y a avait eu 11 décès l'an dernier sur l'ensemble des prisons de la région parisienne.

Pourtant, Fleury-Merogis est loin d'être le centre de détention le plus problématique de France. Comment expliquer cette situation ?

À Fleury-Mérogis, c'est avant tout un problème d'effectifs. Il y a aujourd'hui 1 surveillant pour 80 détenus. C'est bien insuffisant pour François Bes de l'Observatoire International des Prisons : "Les surveillants sont en nombre insuffisant par rapport au nombre de détenus, il y a une tension permanente, tout ça crée un climat général qui n'est pas propice à ce que les personnels portent attention de manière soutenue aux personnes détenues."

Beaucoup des décès constatés cette année à Fleury-Mérogis posent question. Sur les conditions dans lesquelles le détenu a été placé sous surveillance ou pas, sur la rapidité avec laquelle sa situation a été prise en compte, sur les enseignements qui ne sont pas toujours tirés.

Et pourtant, à chaque suicide, ce sont deux enquêtes, judiciaire et sanitaire, qui sont déclenchées. Mais on n'en connait pas toujours les issues, constate François Bes : "On espère des réponses du ministère et surtout la transparence, parce que à travers ces différentes affaires on retombe systématiquement sur les mêmes choses, que ce soit des décès, suicides, etc il y a des demandes d'informations complémentaires. Les gens, les proches, les familles manque d'informations claires sur ce qui a pu se passer et l'administration même si on interne fait des choses elle ne dit rien." Les familles restent ainsi dans l'ignorance et le doute.

À Fleury, 7 des 10 détenus qui se sont suicidés cette année avaient moins de 23 ans.