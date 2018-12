Plus d'un millier de policiers et de gendarmes sont déployés à Strasbourg et aux alentours pour interpeller le suspect de la fusillade du marché de Noël dans laquelle trois personnes sont mortes et treize autres blessées. Un suspect fiché S et dont le radicalisme islamiste était connu.

Le suspect a tiré dans la foule du marché de Noël de Strasbourg avant de prendre la fuite © AFP / SEBASTIEN BOZON

Le tireur du marché de Noël de Strasbourg est toujours en fuite, mais, après trois affrontements avec des militaires de Sentinelle et des policiers, il a été identifié comme étant un homme fiché S de 29 ans, "très défavorablement connu" par la police.

Fiché S en 2016, en raison de ses liens avec des milieux islamistes strasbourgeois, le fuyard est un homme né à Strasbourg et condamné en France et en Allemagne pour des faits de droit commun dès le plus jeune âge.

Lors d'un passage en prison, le suspect s'était fait remarquer pour des actes de violences et pour son prosélytisme religieux, un comportement signalé à la Direction générale de la sécurité intérieure.

Une grenade retrouvée à son domicile mardi matin

Depuis sa sortie de prison, il était soupçonné d'être derrière plusieurs affaires de braquage, des affaires de droits communs, et c'est dans le cadre de l'un de ces dossiers que des gendarmes sont venus pour l'interpeller hier matin. Sans succès, le suspect n'était pas là.

La perquisition a permis de retrouver une grenade. Ses trois fiches de recherche, diffusées dans la journée, n'ont pas permis de retrouver l'homme qui est donc passé à l'acte à 19h50 près du marché de Noël de la capitale alsacienne, muni d'une arme automatique.

Après avoir tiré sur la foule, le tireur tente de prendre la fuite. À deux reprises, des échanges de tirs ont lieu avec les force de l'ordre, avant que le tireur ne braque un chauffeur de taxi et se fasse conduire dans un quartier qu'il connait très bien et où il pourrait se cacher depuis hier soir, aux alentour de 21h30.

© AFP / Laurence SAUBADU, Thomas SAINT-CRICQ

"Rien ne permettait de détecter un passage à l'acte" du tireur d'après le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez qui été invité sur France inter ce mercredi matin. "C'est un individu qui était radicalisé parce qu'il tenait des propos apologiques ou prosélytes en prison", a expliqué Laurent Nuñez. Mais "rien" selon lui "ne permettait de détecter un passage à l'acte dans sa vie courante".

"Il a fait plusieurs séjours en prison et c’est à l’occasion de ces séjours en prison qu'a été détectée chez lui une radicalisation, dans la pratique religieuse", a ajouté le secrétaire d'État. "C’est un individu connu en droit commun, c’est-à-dire qu’il était connu pour beaucoup de délits autres que liés au terrorisme", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il 'a un casier qui est assez important" mais qu'il n'a "jamais été connu pour des délits liés au terrorisme".

"Il n'a "jamais été connu pour des délits liés au terrorisme"

"La motivation terroriste de l'acte n'est pas encore établie", a-t-il rappelé, même si le parquet anti-terroriste est saisi de l'affaire. Il "invite à la plus grande prudence" sur cette qualification terroriste, "vraiment il faut être très très très prudent, beaucoup sont surpris par ce mode opératoire", a-t-il insisté.