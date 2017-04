Les informations sont encore parcellaires mais des coups de feu ont été échangés sur l'avenue des Champs-Elysées ce jeudi soir.Trois policiers ont été touchés, dont un mortellement

Les Champs-Elysées bouclés © Reuters / Christian Hartmann

Un policier a été tué, un deux autres blessé lors d'une fusillade qui a eu lieu peu avant 21h sur les Champs-Elysées. L'assaillant ou l'un des assaillants a été abattu.

Selon les informations fournies peu avant 22h par Pierre-Henri Brandet, porte-parole du ministère de l'intérieur, sur BFM, un véhicule s'est approché d'un car de police stationné sur les Champs Elysées. Un homme en est descendu et a tiré sur le car avec une arme lourde tuant un policier. Deux autres policiers ont été blessés. L'homme est parti en courant et en tirant sur des policiers en patrouille. Il a été abattu. "Pour savoir quelles étaient les motivations et ce qui a poussé cet individu à agir, il est beaucoup trop tôt encore pour le dire mais, en tout cas, ce sont des policiers qui ont été pris délibérément pour cible" a expliqué Pierre-Henri Brandet.

Le préfet de police est sur place ainsi que le procureur François Molins. La section anti-terroriste du parquet de Paris est saisie. Le président François Hollande s'exprimera après une réunion de crise avec Bernard Cazeneuve Cazeneuve, le premier ministre et Mathias Fekl, le ministre de l’intérieur.

Une intervention est toujours en cours. Les voitures de police sont innombrables, un périmètre de sécurité a été installé, magasins et galeries marchandes bouclées. L'avenue est fermée à la circulation et des hélicoptères survolent la zone.