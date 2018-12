À la veille du samedi noir que redoute tout le pays, le Premier ministre a annoncé jeudi soir des moyens exceptionnels mobilisés : 89 000 forces de l'ordre mobilisées sur tout le territoire. Avec une douzaine de blindés de la gendarmerie. Moyens qui ont manqué samedi dernier aux gendarmes et aux policiers comme Marie.

Les policiers se sont souvent retrouvés en difficulté face aux manifestants samedi dernier à Paris © AFP / Alain JOCARD

Faire face à une violence inédite

Marie* était le week-end dernier en première ligne, face aux casseurs. Cette jeune policière de la BAC, une brigade anti-criminalité, appelée à la rescousse face aux premières violences urbaines à Paris, a elle même a été légèrement blessée. Comme beaucoup de collègues, elle a reçu des barres de fer découpées à la disqueuse, des boules de pétanque, toutes sortes de projectiles. "Moi je suis plutôt jeune dans l'administration, explique Marie, donc j'ai interrogé mes collègues sur place qui avait un peu plus de bouteille. Certains ont entre 20 et 25 ans d'ancienneté et ils ont jamais vu ça, jamais ! C'est la première fois qu'on a fait face à une telle violence et à une telle haine anti-flic. On avait des individus face à nous qui souhaitaient clairement notre mort et ils ne s'en cachaient pas , ils nous faisaient des geste d'égorgement, des gestes signifiant qui voulait vraiment attenter un notre vie donc ça n'a jamais été confronté, et même au quotidien dans notre travail anti-criminalité on n’y est pas confronté. "

La policière raconte "Je me suis dit qu'on allait avoir de la chance si on n'avait pas de blessés et s'il y avait pas de morts dans nos rangs' © AFP / Lucas BARIOULET

Marie redoute ce qui l'attend samedi mais elle ira.

La jeune policière a été rappelée, comme 90% de ses collègues. "Là on est tous mobilisés. Pour samedi on a énormément d'appréhension sur la manière dont ça va se dérouler, la manière dont ça va être géré. On espère que la gestion opérationnelle sera meilleure et que la violence sera moindre, évidemment. On l'espère autant pour nous que pour les citoyens, parce que au-delà du fait que nous avions peur pour notre intégrité physique, on avait peur aussi pour les citoyens qui se sont retrouver acculés et pris entre ces scènes de violence.

Marie, beaucoup d'appréhension, pour Marie il n'est pas envisageable d'être absente. "On s'est engagés pour protéger la République et ses institutions, pour protéger les principes et les valeurs de notre pays, donc avec un déferlement de haine et de violence pareil, on se doit d'être présent, malgré la peur. On se doit de faire face, de faire front et de parer à toutes les exactions dont on a été témoin, c'est notre rôle et si on n'est plus là il y a personne qui le fera."

La peur c'est une chose, on la garde en nous, elle est enfuie, mais ce n'est pas ça qui nous empêchera de faire notre travail.

*Marie c’est le prénom qu'elle a choisi en sortant de son droit de réserve. Marie est par ailleurs devenue l'une des porte-parole des Policiers en Colère.