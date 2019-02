Le réalisateur François Ozon saura ce lundi si "Grâce à Dieu", son film inspiré de faits réel, pourra sortir en salles mercredi prochain. "Grâce à Dieu" raconte la naissance de l'association de victimes du père Preynat. Des faits pour lesquels il n'a pas encore été jugé.

Le film "Grâce à Dieu" de François Ozon a été récompensé samedi soir à Berlin © AFP / Odd ANDERSEN

Après avoir reçu ce week-end le prix du jury du Festival du film de Berlin, François Ozon saura ce lundi après-midi si la justice autorise la sortie en salles, ce mercredi 20 février, de son film "Grâce à Dieu".

Inspiré de "l'affaire Preynat", "Grâce à Dieu" raconte le parcours des victimes du prêtre poursuivi pour des actes de pédophilie. Mais les avocats du prélat reprochent au producteur et au distributeur d'avoir programmé la sortie de ce film avant toute décision judiciaire dans les dossiers que la justice examine encore en ce moment. Les avocats demandent donc un report de la sortie du film, au nom de la présomption d'innocence.

Une décision quasiment inédite

Dans la jurisprudence, il n'y a qu'une décision de justice ordonnant le report de la sortie d'un film, celle des "Noces Rouges" de Claude Chabrol, décalée de deux semaines en 1973, sur décision du juge administratif, le temps d'attendre la fin du procès des amants diaboliques de la Creuse.

Mais dans le cas de "Grâce à Dieu", c'est un délai de plusieurs années qui s'imposerait à la sortie du film, jusqu'à ce que le père Preynat soit définitivement jugé. Et les avocats du producteur "Mandarin Cinéma" et du distributeur "Mars Films" expliquent au tribunal des référés de Paris - qui n'avait pas encore vu le film au moment de l'audience - que l’œuvre de François Ozon ne raconte pas le procès du père Preynat mais le combat de l'association "La parole libérée" regroupant les victimes du curé. "Cette fiction est basée sur des faits réels qui ont été publiquement révélés" plaide Maître Benoît Goulesque-Monaux, "on les trouve sur le site de l'association et dans des enquêtes journalistiques", rappelant que trois "cartons" ont été insérés dans le générique informant le spectateur sur les délais de prescription et sur la présomption d'innocence, et lui indiquant que le père Preynat n'a pas encore été jugé.

"Un report de sa sortie signifierait la mort du film" plaide encore Me Goulesque-Monaux, évoquant les millions d'euros perdus si "Grâce à Dieu", dont le budget avoisine les 5,9 millions d'euros, ne sortait pas en salle mercredi. "Ce film sera-t-il la dernière victime du père Preynat ?" interroge Maître Paul-Albert Iweins, ironisant sur la démarche du prêtre qui "dit qu'il est coupable mais qui ne veut surtout pas que ça se sache". Et l'avocat rappelle que les faits évoqués dans le film sont ceux qui ont déjà été abordés en audience publique le mois dernier, lors du procès à Lyon du cardinal Barbarin pour non dénonciation de délits. Ainsi, le report de ce film serait donc "une forme de censure" pour son réalisateur François Ozon.

Présomption d'innocence contre liberté de création

"C'est une pression à laquelle vous devez résister" a lancé Maître Emmanuel Mercinier qui défend les intérêts de Bernard Preynat devant le tribunal des référés de Paris. Car face à cette atteinte à la liberté de création, se dresse un principe fondamental du droit : la présomption d'innocence. Dans ce film, Bernard Preynat, dont le nom est prononcé plus de cent fois, y est présenté comme coupable "alors qu'il n'est à ce stade que mis en examen" plaide Me Mercinier. Et peu importe si le père Preynat a passé des aveux, la présomption d'innocence s'applique à tous les suspects, d'autant que le prêtre a reconnu "DES faits et non pas LES faits" insiste l'avocat soulignant par exemple que sur les accusations de viols, son client bénéficie du statut de témoin assisté. "Ils sont complètement fous d'avoir fait ça" conclut Me Mercinier, avant de lancer au tribunal : "Reportez ce film ! Ce sera une décision courageuse, une décision qui va déplaire, mais vous aurez rendu justice".

Le tribunal des référés de Paris va donc trancher cette délicate question, et prendre une décision qui sera dans tous les cas lourde de conséquences : soit il décide d'un report qui serait interprété comme une censure, soit il y renonce et son jugement signifierait que, dorénavant, tous les créateurs de fictions pourront réaliser des œuvres s'inspirant de la réalité, avant même que la justice se prononce.

Une autre procédure sera examinée ce même lundi, par le tribunal des référés de Lyon, devant lequel Régine Maire, une des collaboratrices de Mgr Barbarin, demande à ce que son nom soit retiré du film de François Ozon.