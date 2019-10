Il veut prouver qu'il n'est ni dérangé ni homophobe. Pourtant, ce policier "sympathisant gilet jaune" est jugé vendredi pour outrage sur plusieurs de ces collègues et rébellion. Le 28 septembre, lors des Journées du patrimoine à Paris, il avait copieusement insulté ses collègues.

Procès le 11 octobre d'un policier qui a manifesté avec les gilets jaunes et insulté ses collègues © Getty / Bernard Van Berg / EyeEm

Les faits remontent au samedi 28 septembre, lors des journées du patrimoine à Paris. Le capitaine de police Nicolas C., qui se décrit comme un "sympathisant" du mouvement des gilets jaunes, est repéré en train de regarder passer ses collègues motards et leurs passagers des Brigade de répression de l'action violente (Brav) puis de les insulter copieusement.

Arrêté par des collègues, il est alors accusé d'outrage et d'acte de rébellion. Convoqué vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel, Nicolas C. s'apprêterait à assumer en partie son coup de colère mais contesterait totalement le procès-verbal de ses collègues sur l'acte de rébellion.

Lors de l'audience de comparution immédiate il y a dix jours, Nicolas C. avait obtenu un report. Devant le tribunal correctionnel de Paris, il devra cette fois répondre de ses insultes à l'encontre d'agents représentant l'ordre public et de s'être de surcroît rebellé lors de son passage de menottes. L'officier a reconnu lors de sa garde à vue qu'il avait bien traité ses collègues de "branleurs et de pédales" et s'est excusé platement pour le deuxième terme, affirmant que cela lui avait échappé, qu'il n'était pas homophobe.

En revanche, il a surenchérit sur les Brav-M, ces brigades d'intervention qui lui rappelleraient les "voltigeurs", lui qui est d'une génération - il a 54 ans - qui a vécu la mort de Malik Oussekine, cet étudiant frappé à mort par des policiers motards en 1986. Ce vendredi à la barre, il devrait donc venir expliquer à quel point il déteste ce genre de brigade d'intervention formées spécialement pour gérer les manifestations des "gilets jaunes".

Ancien enquêteur de l'affaire Guy Georges

Nicolas C. est actuellement en poste au service commun technique et informatique du ministère de l'Intérieur, basé dans les locaux de la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Cela fait longtemps, très longtemps, qu'il n'a pas été ni promu ni changé de grade : depuis 1995. "C'est anormal", indique une source syndicale. "Il s'est forcément passé quelque chose". Selon nos informations, ne figure dans son dossier administratif qu'une seule mention : avoir frappé un suspect en garde à vue, en l'occurrence une claque.

Dans les années 90, jeune officier, Nicolas C. a débuté sa carrière dans un groupe d'enquête de la célèbre "Crim" au 36 quai des Orfèvres. Il est sixième du groupe Sanderson, chargé de traquer Guy Georges, le "tueur de l'Est parisien".

Que s'est-il passé depuis pour que son parcours ne progresse plus, en tout cas au niveau fonctionnel ? On sait juste, pour l'instant, que l'agent était en dépression il y a deux ans. En prenant connaissance de ses déclarations à la suite de son interpellation il y a deux semaines, certains de ses collègues estimaient qu'il avait un sérieux problème psychologique... Ce que la psychologue dépêchée lors de la garde à vue à la demande du parquet n'a pas confirmé.

Version contre version

L'officier se serait montré très cohérent même s'il a renouvelé des insultes lors de la garde à vue, traitant le magistrat de permanence de "petite pute", comme l'avait souligné nos confrères du Point. Une salve d'insultes supplémentaire que le procureur de permanence n'a finalement pas retenu puisqu'elles étaient indirectes : il n'était pas présent à ce moment-là.

Vendredi, Nicolas C. a surtout l'intention de contester une bonne partie du procès-verbal rédigé par ses collègues. Un officier assermenté contre d'autres collègues assermentés... C'est "assez rare", souligne une source à la direction générale de la police nationale.

Le policier accusé devrait d'abord raconter comment on lui a "collé un coup sur la nuque" après que ses collègues en tenue l'aient entendu proférer ses insultes. Il conteste surtout ce qu'il s'est passé lorsqu'on a voulu lui mettre les menottes : il n'y a eu selon lui aucun acte de rébellion.

Le problème, c'est que jusque-là, la séquence était filmée par une caméra installée sur le canon d'un LBD, un lanceur de balle de défense. Selon les informations recueillies par France Inter, l'image se serait interrompue juste au moment où l’échange aurait dégénéré. Ce sera donc version contre version comme souvent ces derniers mois, mais avec des manifestants gilets jaunes... plus classiques.