L'historien, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a été interrogé ce mercredi par le tribunal sur les accusations de détournement de fonds publics qui pèsent contre lui. Patrick Buisson soutient au contraire avoir permis à l'Elysée de réaliser "d'importantes économies".

Patrick Buisson, le 15 octobre 2021 à Paris. © AFP / MIGUEL MEDINA

"Ces marges indues sont un produit de l'imagination. Qui peut nier de la réalité de mon travail ?" Au procès des sondages de l'Elysée, l'historien Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, s'est âprement défendu ce mercredi des accusations de détournement de fonds publics qui pèsent contre lui. En plus d'avoir bénéficié des commandes de sondages passées par la Présidence de la République sans le moindre appel d'offre, il est en effet reproché à l'idéologue d'avoir empoché 1,4 million d'euros par le biais de "marges indues" et en vendant à l'Elysée des enquêtes d'opinion facturées par ailleurs dans le cadre d'une autre mission.

"Sinon, la présidence de la République payait au plein tarif"

"Les chiffres sont parfois ennuyeux mais ils sont plus têtus que les faits", lâche Patrick Buisson en préambule, ce mercredi après-midi. Dos voûté mais le regard perçant, le prévenu s'attèle ensuite pendant plus de heures à démontrer au tribunal que non seulement il ne s'est pas enrichi sur le dos du contribuable, mais qu'en plus il a permis à l'Elysée de réaliser de substantielles économies, soit plus de "1,6 million d'euros", d'après ses calculs.

Les sondages sont à la fois "un outil de pilotage indispensable pour un chef d'Etat", et un outil de "lobbying", développe-t-il. "Ca présentait l'image d'un président largement soutenu par l'opinion. Nicolas Sarkozy est aimé, il veut le faire savoir". Patrick Buisson commande donc pléthore de sondages, dont une partie sont publiés dans la presse.

Grâce à sa position "incontournable" dans le milieu, l'ancienne éminence grise de Nicolas Sarkozy aurait ainsi obtenu de la part des instituts de sondages qu'il sollicite de copieux rabais, détaille-t-il à la barre du tribunal. "Sinon, la présidence de la République payait au plein tarif, soit 60% plus cher". Il affirme ainsi s'être rémunéré grâce à cette marge. Une opération qui à l'en croire, aurait donc été indolore pour les finances publiques.

La commande et l'analyse de sondages n'était pas la seule mission de Patrick Buisson à l'Elysée. Dans un cadre plus confidentiel, Nicolas Sarkozy l'avait aussi désigné comme son conseiller en stratégie politique et son conseiller image. Une mission pour laquelle il touchait 10 000 euros par mois d'honoraires. "Soit l'équivalent de 5000 euros si j'avais été salarié. Ça fait 20 euros de l'heure, un peu plus qu'une femme ménage, pour un conseiller politique. C'est moitié moins que le coiffeur de M. Hollande !"

"Victime d'une enquête menée exclusivement à charge"

"Mais dans l'esprit de certains, le fait que je touche de l'argent public était insupportable", lance-t-il, amer. Il vise Serge Tournaire, le magistrat ayant instruit le dossier. "Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas fait cadeau de la remise que j'avais négocié auprès des instituts de sondages à la présidence de la République. Pour lui, il était clair que mon activité relavait de la militance bénévole. Par respect pour sa situation, je ne lui ai pas demandé si en bon serviteur de l'Etat, il touchait un salaire à la fin du mois.

- "Vous dites que vous êtes victime d'une justice politique ?" interroge le président.

- "Je dis que je suis victime d'une enquête menée exclusivement à charge. C'est pourquoi j'essaie de me battre pied à pied devant vous" répond le prévenu.

Le procès doit durer jusqu'au 10 novembre.