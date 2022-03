Alors que la semaine dernière, la loi du silence semblait s’être étendue sur le box des accusés, Mohamed Abrini, alias “l’homme au chapeau” des attentats du 22 mars à Bruxelles et Zaventem, a surpris la cour aujourd’hui avec plusieurs déclarations inédites.

Dans le box, Mohamed Abrini est entouré par Mohammed Amri et Salah Abdeslam. © Radio France / Valentin Pasquier

C’est le hasard de leurs noms de famille qui a voulu qu’ils passent les dix mois de cette audience côte à côte. Leurs noms de famille et le choix de faire asseoir les accusés par ordre alphabétique. Salah Abdeslam et Mohamed Abrini ont ainsi tout le loisir de rattraper leurs six ans de détention en discutant à l’audience, au point d’ailleurs de s’être fait reprendre à plusieurs reprises déjà par le président. Ajoutez à ces conversations, une évidente complicité entre les deux amis de Molenbeek, des trajectoires de vie similaires et l’on pouvait s’attendre à ce que l’interrogatoire de Mohamed Abrini aujourd’hui ressemble fortement à celui de Salah Abdeslam la semaine dernière. Soit un mélange de provocation, refus de “donner des noms” et défense de petit voyou.

Et puis, non. A quelques exceptions près, Mohamed Abrini, t-shirt à manches longues couleur briques, s’est expliqué. Et même plus que ça. Car moins d’un quart d’heure après le début de son interrogatoire, au détour d’une question sur la recherche d’une planque à laquelle il est soupçonné d’avoir participé à la fin de l’été 2014, il lance, l’air de rien : “J'ai sûrement du aller voir [Abdelhamid] Abaaoud.” Flottement dans la salle. Surprise aussi.

"Je sais que s'il est là, c'est pas pour faire du shopping"

Car “c’est un élément totalement nouveau”, rappelle l’avocat général Nicolas Braconnay : “Pour nous, Abdelhamid Abaaoud disparaît le 17 août et réapparaît le 12 novembre.”L’enquête n’a en effet pas permis de révéler où s’était caché le coordinateur des commandos du 13-Novembre, à l’époque le djihadiste le plus recherché d’Europe, à son arrivée de Syrie.

Et voilà donc que Mohamed Abrini déclare à l’audience l’avoir rencontré dans la planque louée par la cellule terroriste à Charleroi. “Je suis resté un jour avec lui et puis je ne l’ai plus revu jusqu'au 12 novembre”, explique l’accusé. “Vous avez parlé de quoi?”, s’enquiert l’avocat général. “De tout et de rien. Je me souviens qu'il était blessé. Il a pris des balles dans les jambes en Syrie, il a pris des balles dans la poitrine. Il était encore blessé, il avait un énorme trou ici.”

Dans le box, Mohamed Abrini montre son torse. Selon l’accusé, Abdelhamid Abaaoud lui parle encore de son père. Mais ni de l’attaque de Thalys qui a eu lieu peu avant. Ni des attentats du 13-Novembre, alors en pleine phase de préparation, relève le président. “C’est mon ami d’enfance, ça fait des années qu’il est en Syrie. Je sais que s’il est là, c’est pas pour faire du shopping. C’est que c’est bientôt la fin pour lui, qu'il va se passer quelque chose, qu'il va aller jusqu'au bout”, explique Mohamed Abrini. Qui assure cependant qu’il ignorait quel était le projet précis du terroriste. “Je ne savais pas qu'il y allait avoir des attentats au Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan. J'ignorais tout ça.” Tout comme il réfute avoir participé à quelque préparatifs logistiques que ce soient : “Je n’ai pas acheté d’armes, loué de planque, préparé de gilet explosif”, énumère l’accusé.

"On avance un peu, on avance beaucoup même"

Avant, sans crier gare une nouvelle fois, de reconnaître : “J'étais prévu, moi, pour le 13 [novembre, ndlr] mais je parlerai de ça la semaine prochaine.” L’accusation le maintenait. Elle en a donc la confirmation. “On avance un peu, on avance beaucoup même”, salue de son côté Me Marie Violleau, avocate de Mohamed Abrini. Celui qui a été surnommé "l’homme au chapeau" après avoir été filmé, poussant un sac rempli de TATP sur un chariot de l’aéroport de Zaventem, le 22 mars 2016, soit il y a six ans jour pour jour, aurait donc renoncé deux fois à participer aux attaques terroristes.

Mais le découpage de l’audience est ainsi fait : les attaques du 13 novembre 2015 à proprement parler ne seront abordées que la semaine prochaine. Mardi, en l’occurrence, pour Mohamed Abrini. “On attend donc beaucoup de la semaine prochaine”, relève le président à la fin de son interrogatoire. “Ne changez pas d’état d’esprit.” Traduisez : continuez à vous exprimer à l’audience.

Contrairement à d’autres accusés : Salah Abdeslam qui, la semaine dernière a opposé un “no comment” à toute question sur les préparatifs ; Osama Krayem, Sofien Ayari et Mohamed Bakkali aujourd’hui, qui ont invoqué leur droit au silence. Mohamed Bakkali que les avocats de parties civiles ont bien tenté de convaincre. “Etes-vous conscient de pouvoir changer les choses, choses, si peut-être pas pour vous, mais pour les parties civiles?”, l’interroge Me Frédérique Giffard. Dans le box, Mohamed Bakkali se lève : “Je ne pense pas que mes réponses pourront leur apporter quelque chose.” L’accusé qui tient également à rappeler que son silence n’est “à aucun moment un manque de respect envers la cour”, n’en dira guère plus.

À l'audience, mercredi, les enquêteurs belges seront à nouveau entendus à l'audience pour détailler le ultimes préparatifs des attentats dans les jours qui ont précédés le 13 novembre 2015. Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici.