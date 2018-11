Au sixième jour d'audience, face à l'avocate générale qui l'a interrogé une partie de l'après-midi, Jawad Bendaoud a craqué, hurlant sa colère jusqu'à son expulsion, manu militari, par les gendarmes, avant de revenir, un peu plus calme, à la barre.

Jawad Bendaoud a explosé de colère vendredi après-midi en pleine audience et a été expulsé © AFP / Jacques DEMARTHON

Jawad Bendaoud a répondu une grande partie de ce vendredi après-midi aux premières questions de l'avocate générale, une magistrate redoutée, pas du genre à se laisser faire. C’est elle qui avait tenu tête avec autorité à Abdelkhader Merah et l'un de ses avocats Eric Dupond-Moretti, l’an dernier. Elle prévient d’emblée "Monsieur Bendaoud" qu’elle le "respecte", mais lui demande de "ne pas dire de gros mot" et de "ne pas élever la voix". Mais très vite, Jawad Bendaoud s’emballe, dans son survêtement bleu et rouge à capuche. Il commence à s'agacer quand elle l’interroge sur son parcours scolaire "chaotique". Il conteste. "J'ai eu mon brevet des collèges avec 17 de moyenne, vérifiez ! Je suis passé en première et après, je suis parti en vrille. J'ai un certain bagage dans ma tête."

Puis, il s'échauffe quand elle le questionne sur le djihad. "Le djihad, à la base des bases, c'est pas ce que les terroristes du 13 novembre ont fait sur les terrasses", dit-il.

Jawad Bendaoud ajoute : "quoique vous disiez, je suis contre le terrorisme !"

Puis elle l'interroge sur sa famille unie, mais ses parents absents à la barre. Sa mère, restée au Maroc, alors qu'elle était appelée devant la cour. Est-elle une musulmane radicalisée ? "Ma mère, elle est pas radicalisée, elle regarde Les 'Feux de l’amour' tous les jours depuis dix ans !", rétorque Jawad Bendaoud, qui parle à toute allure, transpire, enlève ses manches et laisse apparaître son tee-shirt rouge fluo "Yamaha 93". Dans son dos, on peut lire "innocent" et "Jawad Bendaoud". Son avocat, Xavier Nogueras, lui fait renfiler vite fait son sweat.

Jawad Bendaoud ne peut pas s’empêcher de couper sans cesse la parole. Il accuse l’avocate générale d’être une "paumée", et de reprendre des extraits tronqués de ses déclarations. Il lui dit droit dans les yeux : "mais elle est malade, celle-là !". Le président le reprend systématiquement fermement. "Mais monsieur, c’est ma vie qui est en jeu, ma vie elle est niquée !", se défend Jawad Bendaoud.

Au bout de trois heures d’interrogatoire et de logorrhée sous tension, il craque complètement, hurle, en parlant de la mort de son grand-père, de sa grand-mère. Il est hors de lui. Incontrôlable. En larmes. Rouge de colère. Des gendarmes s’approchent. Il insulte tout le monde. Se retrouve à terre, manu militari, évacué.

L’audience a fini par reprendre dans le calme, avec l'avocate générale qui a rapidement cédé la parole à un médecin, qui a expliqué à la cour les conséquences de la consommation de cocaïne sur l’être humain....