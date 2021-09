Les victimes des terrasses du Petit Cambodge, de la Bonne Bière, du Carillon, de La Belle Equipe se succèdent à la barre au procès des attentats du 13 novembre 2015. Venues raconter les faits, l'absence de ceux qui ont été assassinés, la reconstruction après les balles. La résilience aussi.

Les victimes de la terrasse du Petit Cambodge à la barre, ce mercredi 30 septembre. © Radio France / Valentin Pasquier

Au 15e jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, la résilience s’est avancée à la barre. La résilience avec un grand R, même. Car si elle avait une incarnation, elle s'appellerait Alice, Aristide, Yann. Tous trois étaient sur la scène d’attentat du Petit Cambodge. Tous trois ont été blessés par les balles de kalachnikov.

Alice et Aristide venaient de se retrouver. Aristide, 26 ans à l’époque, joueur de rugby professionnel en Italie, "numéro 10", était de retour à Paris "avant de long mois de rigueur ; parce qu’on visait le titre". Sa sœur, Alice, acrobate professionnelle, était en tournée pour son spectacle de voltige, tout en préparant deux nouvelles créations. Le frère et la sœur sont très heureux de se retrouver. "Il faisait bon, c’était la joie et la fête", se souvient Alice. "C’était beau", complète Aristide.

Plaqués au sols

C’est lui, Aristide, qui réagit, dès les premiers claquements de kalachnikov. "Comme il était rugbyman professionnel, il travaillait au quotidien pour réduire le temps entre l'action et la réaction", explique Alice, "donc il avait déjà réagi, il m'a plaquée comme un rugbyman, au sol". Au sol, ils sont malgré tout touchés. Une balle dans le bras gauche pour Alice. Trois balles dans les jambes pour Aristide. "Je ne voulais pas regarder", se souvient Alice, "je me suis fait réveiller de ce cauchemar par des gens qui agonisaient autour de moi. Mon frère me répondait plus. Je lui parlais pour le maintenir en vie". Aristide, lui, se souvient "avoir été entre la vie et la mort. Je me rappelle de tous ces moments. Six ans après, j'arrive très bien à vivre avec. Mais ça prend de la place".

Alice et Aristide ont chacun dû faire face à de longs mois de rééducation. S’y sont battus avec acharnement. Dès le mois de mai, Aristide a recommencé à courir, "après cinq opérations : j'avais été opéré du cœur, j'avais cinq côtes pulvérisées, j'avais des dommages cérébraux importants parce que j'avais été vidé de mon sang". Mais il ajoute : "J'ai voulu aller vite. Trop vite. Tout à été vite jusqu'à ce que de nouvelles opérations soient nécessaires" dans la perspective d’un retour sur le terrain de rugby. Mais "j'allais beaucoup trop loin dans la douleur. C'est à ce moment-là que mon corps a commencé à flancher, mon mental aussi".

Il est hospitalisé en psychiatrie quelques jours. Et ne retrouvera jamais les terrains de rugby. Sa sœur non plus ne pourra pas reprendre son métier comme avant. "Ma technique, c’était le main à main, à l’envers, en équilibre dans les mains du porteur." Mais son bras "est cassé à vie", elle n’a plus de sensations dans la main. Alors, "j'ai travaillé avec mes porteurs pour voler autrement, en prenant appui sur mes pieds : c'est mon souhait à moi de continuer à faire rêver les gens", lâche la jeune femme dans un sourire.

"Je ne suis pas dans la haine"

Elle sourit souvent d’ailleurs. "Parce que, Aristide et moi, on s'est battus pour garder de l'amour et de la joie. De la vie." "On a considéré qu'on était chanceux d'être vivants", renchérit son frère. Qui a "choisi d’affronter dans la paix. Mais même dans les jours de tristesse ou de douleur, j'ai choisi de ne pas personnifier cette douleur". A tel point, qu’il se dit "très heureux que les accusés puissent être défendus et être entendus : j’ai énormément confiance en ce procès".

Yann aussi, tient a dire son espoir dans la justice. Lui, photographe, qui prévoyait de fêter ses 40 ans le 14 novembre 2015, a d’abord voulu raconter l’esprit de ce soir-là. Les rires. Le client qui attendait sa commande à emporter en mangeant des beignets de crevette "et qui nous en a proposé". La belle ambiance. Avant les tirs, dont il imite le bruit en claquant des doigts, avant les cris de sa meilleure amie, Gaëlle, qui "venait de recevoir plusieurs balles dans la jambe". Lui-même, a été touché au niveau du dos. Mais, "je ne suis pas dans la haine", explique-t-il à son tour. "Je n'ai pas envie de vivre dans la haine. Parce que, excusez-moi messieurs", il se tourne alors vers le box des accusés, "mais je n'ai pas envie de vivre avec vous dans ma tête".

J'ai vu que certains d'entre vous, dont vous, monsieur Abdeslam, vous vouliez dialoguer.

Claude aussi voudrait s’adresser aux accusés, dit-il à son tour. Il se tourne vers le box, regarde ceux qui se tiennent à quelques mètres de lui : "Je vous parle sans haine et je n'en ai jamais eu. J'ai vu que certains d'entre vous, dont vous monsieur Abdeslam, vous vouliez dialoguer." Cet homme de 57 ans en novembre 2015, qui s’est attablé au restaurant avec Chris, un Américain en voyage rencontré juste avant sur la place de la République, a été grièvement blessé au pied et aux intestins.

Mais "je vous parle parce que malgré tout ce que j'ai enduré, je vous considère avant tout comme des êtres humains. Sachez que si vous vous êtes prêts à dialoguer et à regretter, moi je suis prêt à pardonner. Mais un pardon, cela demande à vous et à moi, de faire un long bout de chemin. Moi, ça ne me rendra pas mon pied, ça ne me rendra pas mon intestin", ajoute encore Claude. "Mais ça ne m'empêchera pas d'aller vous parler, y compris en prison. Mais encore faut-il que vous ayez le courage d'être des hommes."

"Si votre sœur était musulmane et a été décédée, c'était un accident de notre part"

Dans le box des accusés, le premier à se lever est Salah Abdeslam. Comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, il demande à pouvoir s’exprimer. À la barre, les deux sœur d’Asta Diakite, tuée dans sa voiture, à proximité du Carillon et du Petit Cambodge, sont encore là. Aminata, qui était dans la voiture avec sa sœur, son fils d’un an assis à l’arrière, a raconté les balles meurtrières, sa blessure au crâne, le traumatisme de son fils. Ce petit garçon qui aimait tant sa tante au point de l’appeler "maman Asta". Et qui aujourd’hui pose des questions : "Pourquoi ils ont fait ça ?" Ce garçon à qui elle répond : "Oon est musulmans nous aussi. Mais notre islam à nous, nous interdit de tuer"

C’est à elle que Salah Abdeslam veut s’adresser : "Quand nous avons attaqué, on a visé les mécréants. Et si votre sœur était musulmane et a été décédée, c'était un accident de notre part", affirme-t-il. "Un accident ?", s’agace le président. “Et merci pour les non-musulmans qui sont dans la salle." Salah Abdeslam tente encore de poursuivre sur la même idée. Puis finit par se rasseoir. Les victimes se succèdent.

J'ai vu tant de gens si mal vivre et tant de gens mourir si bien.

Yolande raconte le vide après la mort de ses deux filles jumelles, Emilie et Charlotte. Le "banquet géant" qu’elles prévoyaient pour leur trentième anniversaire, leur tour du Mont-Blanc, les photos des petits plats de Charlotte, les dimanche sur le balcon d’Emilie. Grégory, patron de la Belle Equipe dit les dix amis perdus ce soir-là sur la terrasse de son établissement, dont la mère de sa fille Tess. Baptiste qui a du choisir entre les enterrements de "Ses potes : il y en avait trop". Ou Nicolas, toujours salarié de la Belle Equipe et qui préfère se retrancher derrière les mots d’Aragon : "Quand il faudra refermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre et tant de gens mourir si bien."

Puis, dans le box de verre c’est au tour de Yassine Atar de réclamer la parole "parce que je n’en peux plus", dit-il. "J’entends parler des terroristes qui sont dans le box. Mais je ne suis pas un terroriste. Je voudrais encore une fois condamner les attentats avec la plus grande fermeté. Et demander aux victimes de me permettre de leur faire part de ma plus grande compassion." L'audience est finalement suspendue. Vendredi, d'autres victimes encore, toutes de la Belle Equipe, viendront à leur tour dire leur douleur à la barre.