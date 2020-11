Jonathann Daval est condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme, Alexia Fouillot, en octobre 2017. L'avocat général avait requis la réclusion criminelle à perpétuité.

Jonathan Daval était jugé devant la cour d'assises de la Haute-Saône. © AFP / Benoit Peyrucq

Le verdict est tombé, samedi, en fin d'après-midi. Jonathann Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Haute-Saône pour le meurtre de sa femme Alexia Fouillot en octobre 2017, au terme d'une affaire et d'un procès extrêmement médiatisés. À l'énoncé du verdict, rendu après environ deux heures et demi de délibéré, l'accusé est resté calme et impassible.

Ce verdict est inférieur aux réquisitions de l'avocat général, qui avait réclamé dans la matinée la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de cet informaticien de 36 ans. Juste avant, invité à s'exprimer une dernière fois, Jonathann Daval a demandé une dernière fois "pardon".

La famille d'Alexia satisfaite, Jonathann Daval ne fera pas appel

La famille d'Alexia Daval a salué samedi le verdict rendu par la cour d'assises de la Haute-Saône, y voyant une "très bonne décision". "C'est ce que j'espérais, c'est à la hauteur de notre souffrance et ça va nous permettre de tourner une page", a déclaré, à l'issue du procès, Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia. Ça a été "trois ans de calvaire, trois ans de combat qui ont été très durs, et on est content d'arriver au bout, la justice a bien fait son travail, a compris notre douleur et a compris le massacre d'Alexia", a poursuivi son époux, Jean-Pierre.

"Nous acceptons la décision de la cour d'assises ce soir", a déclaré Ornella Spatafora, l'une des avocats de Jonhatann Daval. "Nous ne ferons pas appel de cette décision", a-t-elle ajouté précisant ne pas avoir "de regrets sur ce qui s'est passé pendant cette session d'assises".