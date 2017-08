La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné ce mardi l'agriculteur militant Cédric Herrou à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour aide à l'immigration clandestine.

L’exploitant agricole de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), fondateur de l’association " La Roya Citoyenne", est devenu l'une des figures principales de l'aide aux migrants. Il estime "faire le travail de l'Etat" en hébergeant des migrants et en les conduisant pour déposer leurs demandes d'asile.

José Bové : "A quoi ça sert d’être riche si on ferme notre pays à des gens en souffrance ?"

Cédric Herrou avait été condamné en première instance à 3 000 euros d'amende avec sursis. En appel, le parquet d'Aix-en-Provence a requis huit mois de prison avec sursis et a finalement rendu un jugement de quatre mois avec sursis ce mardi.

L'avocat général reproche à Cédric Herrou un détournement de la loi de décembre 2012 accordant l'immunité pénale à ceux qui apportent une aide humanitaire et désintéressée aux migrants :

Quand l'aide à l'entrée s'inscrit dans une contestation globale de la loi, elle n'entre pas dans les exemptions prévues mais sert une cause militante, et non une réponse à une situation de détresse. Ce service constitue, à ce titre, une contrepartie.