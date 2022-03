Afin de donner à voir le fonctionnement de la justice, certaines audiences seront désormais filmées. Une pratique qui, à de très rares exceptions près, était jusqu'ici interdite. Pour quoi faire ? Avec quels garde-fous ? On fait le point.

L'une des salles d'audience du tribunal judiciaire de Paris © AFP / MANUEL COHEN

Une convention a été signée ce mercredi 31 mars entre le ministère de la justice et France télévisions pour filmer des audiences, les diffuser, et "donner à voir la justice du quotidien". Il était jusque là strictement interdit de photographier et de filmer les audiences, sauf quelques exceptions permises depuis 1985, dans le but de constituer des archives historiques. Parmi celles-ci le procès de Klaus Barbie en 1987 et celui des attentats du 13-Novembre qui se tient actuellement à Paris.

Pour encadrer les audiences filmées, permises par l'article 1 de la "loi pour la confiance dans l'institution judiciaire" voulue par Eric Dupont Moretti, un décret d'application va être publié ce vendredi 1er avril au Journal officiel. Comment cela va se passer ? On fait le point.

Quels types d'audiences peuvent être filmés ?

Le ministère de la Justice ne souhaite pas que l’accent soit mis sur "des procès très médiatiques". Tribunal de commerce, prud'hommes, audience devant un juge aux affaires familiales pour un divorce… : tous types d'audiences pourraient ainsi être filmés, pas seulement pénales.

Qui donne son accord pour les tournages ?

Le ministère de la justice donnera "un avis" sur les demandes de tournages et c'est le premier président de la Cour d’appel qui donnera son accord pour l’enregistrement de telle ou telle audience dans telle ou telle juridiction. Et le décret d'application prévoit des garde-fous supplémentaires pour certaines catégories de personnes.

Pour ne pas porter atteinte à la dignité des personnes lorsqu’il s’agit de mineurs, de majeurs protégés, ou de membres des forces de l’ordre, le décret prévoit en effet que les éléments d'identité soient automatiquement retirés au montage, autrement dit flouter le visage, déformer la voix, et enlever les éléments d'identité. Il s'agit là de contraintes techniques importantes que le diffuseur devra donc prendre en compte.

Les parties auront-elles leur mot à dire ?

Si l'audience est publique (une audience correctionnelle ou une audience devant une cour d'assises par exemple), le prévenu ne peut pas s'opposer à ce que l'audience soit filmée mais il doit donner son accord pour la diffusion des éléments d'identité. Si l'audience n'est pas publique (devant un juge pour enfants par exemple), il faut l'accord de toutes les parties pour la captation et la diffusion. Et même si les parties ont donné leur accord, il existe un droit de rétractation de 15 jours.

L'enregistrement se fera donc une fois l'autorisation des parties obtenue mais un président pourra suspendre une captation si celle-ci "va à l'encontre du bon déroulement des débats", précise la chancellerie.

Dans quel cadre ces images seront-elles utilisées ?

L'objectif est de proposer une émission régulière à la rentrée de septembre sur France 3 avec un magistrat, un avocat et un journaliste judiciaire pour faire des commentaires et rendre l’émission compréhensible par tous. Car le ministère de la justice a bien insisté sur ce point : l'émission doit avoir une visée "pédagogique". France Télévisions n'a pas d'exclusivité avec le ministère de la justice, d'autres groupes ou sociétés de production peuvent demander à signer une convention.

Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de procès diffusé en direct. En revanche le décret d'application de la loi prévoit que pour les audiences devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, une diffusion en différé soit possible, le jour même. Si l’avis du procureur général est favorable.

Quand commenceront les tournages ?

Les premiers tournages dans la juridiction d’Aix-en-Provence sont prévus "ce printemps", explique France Télévisions, sans donner de date plus précise. France Télévisions va devoir en tout cas constituer "un stock" pour alimenter une émission régulière dès la rentrée. D'autant que pour la rediffusion, le décret prévoit là aussi des limites : pour garantir le droit à l’oubli, la rediffusion d'un procès ne pourra pas se faire au-delà de cinq ans après la première diffusion.