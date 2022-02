Information France Inter. Au cœur d'un scandale après la découverte d’une importante cargaison de cannabis en 2015, l'ancien chef de la lutte contre les trafics de stupéfiants en France, François Thierry, a été convoqué devant un conseil de discipline le 16 décembre dernier. Ce commissaire a finalement reçu un blâme.

L'ancien chef de la lutte contre les trafics de stupéfiants en France, François Thierry, le 14 décembre 2012 à Nanterre. © AFP / PATRICK KOVARIK

C’est François Thierry qui a inspiré l'un des personnages du film "Enquête sur un scandale d'État" qui sort aujourd'hui dans les salles. Ce patron de l'office central de lutte contre les trafics de stupéfiants a été débarqué de son poste après la découverte par les douaniers en 2015 de sept tonnes de cannabis dans deux camionnettes stationnées au pied du domicile parisien de son principal informateur, son "tonton" comme on dit.

Ce "tonton", c’est Sofiane Hambli, considéré comme l'un des plus gros trafiquants de drogue français de ces vingt dernières années. Les liens du commissaire Thierry avec lui font toujours l'objet d'une double instruction judiciaire à Bordeaux et à Lyon. Ils ont déjà valu à François Thierry d'être mis en examen pour complicité de trafic de drogue. Mais le conseil de discipline n'a donc finalement quasiment rien trouvé à lui reprocher quant à sa gestion administrative de cet informateur sulfureux.

Un témoignage clef

Le journal Libération avait titré en une que ce scandale relevait d'un véritable "trafic d'État", dans la mesure où les plus hautes instances de la police judiciaire et les ministres successifs de l'intérieur, droite et gauche avaient selon le journal encouragé des méthodes consistant à sécuriser le passage de dizaines de tonnes de drogue entre le Maroc, l'Espagne et la France. Sécuriser, cela signifie faire ne sorte que ces cargaisons ne soient pas interceptées avant leur livraison - ou juste assez pour satisfaire les statistiques de saisies et d'arrestation de trafiquants, la hiérarchie policière, les politiques et les médias.

Nos confrères s'étaient notamment appuyés sur le témoignage d'un autre "tonton" de François Thierry, Hubert Avoine, qui est depuis décédé (en octobre 2018). Hubert Avoine avait révélé que des policiers français avaient aidé au débarquement de ballots de cannabis en provenance du Maroc sur la Costa del sol, en Espagne.

Cette interprétation concluant à un trafic d’Etat, la plus haute hiérarchie policière l’a toujours rejetée. L'enquête de l'inspection générale de la police nationale n'a pas permis d'établir la moindre trace de corruption, le moindre indice d’un quelconque intérêt financier, insiste une source proche du dossier. Et cette même source de poursuivre : "En revanche, grâce à son stratagème, François Thierry a fait tomber près de 250 circuits de distribution de la drogue en France. Il y a eu un nombre impressionnant d’arrestations de revendeurs."

Un tonton capable de faire transiter des tonnes de drogue

C'est le commissaire Thierry qui a eu au départ l'idée de proposer à cet ancien baron de la drogue, emprisonné à Nancy, de redevenir un logisticien de tout premier plan, capable de faire transiter en toute sécurité des tonnes de cannabis entre le sud de l'Europe et la France, en échange d'une remise de peine. Aux dires de ses soutiens, François Thierry n'a fait que suivre la stratégie "Myrmidons", consistant à mener des opérations de renseignements policiers (dans ce cas, avec des agents installés en permanence en Andalousie), en amont des procédures judiciaires, pour repérer les circuits de distribution de la drogue. Parmi les penseurs de cette stratégie, figurait l'actuel directeur général de la police nationale, Fréderic Veaux.

La pièce maîtresse de ce dispositif, c’était un informateur placé entre les producteurs et grossistes au Maroc et les semi-grossistes en France, le fameux Sofiane Hambli donc. Ce "super tonton" a réussi, avec l'aide de la police, à faire passer des semi-remorques pleins à craquer de drogue. Les policiers de l'ex-office central des stups - devenu depuis l'OFAST- sont allés jusqu'à faire sortir Sofiane Hambli de sa cellule de prison à Nancy, sous prétexte d'une garde à vue totalement fictive, pour pouvoir mieux gérer par téléphone une cargaison qui transitait par l'Espagne.

François Thierry a-t-il perdu pied ?

Selon nos informations, l'inspection générale de la police nationale a établi plusieurs manquements graves et infractions présumées, notamment un défaut de surveillance de cargaisons de drogue et l’organisation d'une garde à vue fictive. Les enquêteurs de l'IGPN reprochent à François Thierry d'avoir géré lui-même ce "tonton" à très haut risque et d’avoir sciemment fait l’impasse sur des procédures administratives élémentaires.

Après l'épisode de la garde à vue fictive, François Thierry a fait libérer Sofiane Hambli par anticipation, ce qui a permis au trafiquant de mener grand train dans un appartement de 300 m2 dans le 16ème arrondissement de la capitale. Sans ces signes extérieurs de richesse, un ex-collègue du commissaire Thierry explique que Sofiane Hambli n'avait aucune chance d'être crédible : "Et oui, il investissait dans une partie des cargaisons pour là encore, être crédible aux yeux des autres trafiquants associés pour l'occasion".

L’inspection générale de la police nationale estime, toujours selon nos informations, que François Thierry a fini par perdre pied, à ne pas déclarer certaines opérations ou à ne pas tout dire à sa hiérarchie et aux magistrats. D'où la stupéfaction de certaines sources, qui ont suivi de près ce dossier depuis la fin de l'année dernière, en constatant l'écart très important entre le rapport de l'IGPN et la sanction d'un "simple" blâme.

Comment voulez-vous que des policiers et surtout les plus hauts gradés dans la hiérarchie soient poursuivis et sanctionnés en cas de manquements déontologiques après un tel simulacre de conseil de discipline ?

Un haut responsable au sein du ministère de l'intérieur ne cachait pas sa colère la semaine dernière à l'évocation de ce conseil de discipline qui s'est tenu ce 16 décembre, selon lui, dans la plus grande opacité. D'après un participant, le rapport de synthèse qui a été présenté lors du conseil de discipline était signé du Directeur central des ressources et des compétences, le bras droit de Frédéric Veaux, l'actuel patron de la police nationale. Ce dernier a toujours défendu fermement François Thierry et reconnaissait hier soir avoir participé à la rédaction de cette synthèse très différente de celle de l’IGPN. Mais "l’ensemble de l’enquête disciplinaire et les conclusions de l’IGPN étaient à la disposition des participants à ce conseil de discipline où Frédéric Veaux n’était pas présent", affirme le service d’information et de communication de la police nationale. À l’époque des faits, lorsqu'il était le supérieur hiérarchique (n+2) de François Thierry à la Direction Centrale de la Police Judiciaire, Frédéric Veaux a toujours dit "qu'il n'y avait rien à reprocher" à l'ex-patron des stups, confie un ancien enquêteur de l'IGPN, et "qu'on ne pouvait pas faire des omelettes sans casser des œufs". "Mais nous, enchaîne-t-il, il y a des œufs auxquels on tient beaucoup dans le respect du droit".

"Loin d'être le seul responsable"

L’un des participants présent lors du conseil de discipline, déjà cité, explique que ses collègues et lui n’ont pas trouvé de "munition à mettre dans le canon des sanctions administratives". Mais il reconnaît aussi qu’il n’a pas été beaucoup question du rapport final de l’IGPN et que lui-même ne l’avait pas lu, ayant pris connaissance "uniquement la synthèse de la direction générale de la police nationale". Il ajoute : "Notre proposition de blâme a été votée à l'unanimité entre les hauts responsables de la hiérarchie présents et les deux représentants des syndicats de commissaire". Concernant l’affaire de la garde à vue fictive : "Nous avons considéré que François Thierry était loin d’être le seul responsable dans cette histoire. Il avait prévenu plusieurs magistrats de la manœuvre. Et jusqu'à présent, il est le seul à avoir perdu son poste à l'époque et à avoir été sanctionné."

Il faut dire que François Thierry s’est apparemment très bien défendu, selon un autre participant. Et c'est un fait "qu'il avait déclaré son tonton, qui apparaissait bien dans les fichiers communs, de la police, de la gendarmerie et de la douane". Les policiers savent bien que ce sont les douaniers qui ont intercepté les sept tonnes boulevard Exelmans.

Ils savent aussi aujourd'hui que les douaniers traquaient Sofiane Hambli depuis des mois en secret. Les hauts responsables que nous avons pu joindre espèrent que la justice qui enquête depuis tant d'années finira par lever le voile sur cette affaire d'État. Car c'est bien un "scandale d'État" selon plusieurs sources proches du dossier, policiers, gendarmes et douaniers. Mais selon eux, ce n'était pas pour autant un trafic d'État, loin s’en faut.