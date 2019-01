Le directeur de cabinet du Président de la République a saisi la justice mercredi avant de se présenter devant les sénateurs et de charger l'ancien collaborateur en charge notamment de la coordination des déplacements privés d'Emmanuel Macron .

Jean-Yves Le Drian, Christophe Castaner et Patrick Strzoda ont été entendus par la commission des Lois du Sénat © Maxppp / Le Pictorium / Julien Mattia

Ce fut l’un des temps fort des nouvelles auditions de la commission des lois du Sénat ce mercredi 16 Janvier 2019 dans son enquête parlementaire sur l’affaire Benalla.

Les ministres Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian avait été convoqués après les dernières révélations sur l’utilisation d'un passeport diplomatique par A. Benalla après son éviction fin Juillet de l'Elysée (des passeports utilisés à une vingtaine de reprises y compris au Tchad selon l'Elysée et le ministère des affaires étrangères ). Mais c’est le directeur de Cabinet du chef de l’Etat, Patrick Strzoda, qui a sonné la charge. Il a révélé avoir transmis mercredi à la justice un document selon lui falsifié par le plus célèbre des ex chargés de mission de l’Elysée…

Un document suspect sans signature à en-tête de l'Elysée

Mis en cause à plusieurs reprises ces derniers mois, Patrick Strzoda avait décidé de contre attaquer et il est arrivé devant les sénateurs avec plusieurs munitions pour enfoncer un peu plus l’ex chargé de mission au sein du cabinet présidentiel qu'il dirige. D’abord sur un téléphone crypté (appelé théorème) qu’Alexandre Benalla n’a effectivement pas rendu le 1er Août dernier comme l'a révélé le Canard Enchaîné (même s'il n'est pas "Secret Défense" et qu'il ne l'a en fait pas utilisé depuis le 1 er Juillet dernier), parlant d’un nouveau "dysfonctionnement" des services internes à l’Elysée qui auraient dû le récupérer. P. Strzoda attendait mercredi soir l’explication avant d’en tirer "toutes les conséquences". Mais il y a donc surtout ce document suspect qui avait permis à Alexandre Benalla d’obtenir l’un de ses passeports…

L'ancien chargé de mission de l'Élysée a obtenu un passeport de service qu'il avait sollicité auprès du ministère de l'intérieur par "une note dactylographiée à en-tête du chef de cabinet de l'Élysée non signée" selon P. Strzoda. Un document transmis mercredi matin au procureur de la république de Paris. Le plus haut fonctionnaire de l'Elysée a reconnu avoir eu connaissance de ce document suspecté d'être faux "dans le courant de l'automne".

D'autres soupçons de fraudes ?

"A ce moment là, j'ai considéré que le problème était réglé puisque les passeports (de service, ceux délivrés par le ministère de l'intérieur) , d'une part, étaient invalidés depuis le 30 juillet et ensuite toutes les démarches avaient été faites pour obtenir leur restitution. Récemment, au vu de l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République , c'est sur la base d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse des titres (les passeports diplomatiques) que j'ai souhaité qu'on verse cet élément supplémentaire au dossier. Parce qu'on est confronté à un monsieur qui visiblement utilise régulièrement des faux pour obtenir un certain nombre de titres officiels".

Quelques minutes plus tard, face aux sénateurs, Patrick Strzoda reviendra quelque peu sur ses accusations en rafale, sur ces autres fraudes possibles d’Alexandra Benalla en se contenant d’affirmer qu’il y a au moins ce très fort soupçon de falsification pour obtenir un passeport.