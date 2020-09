Procès des attentats de janvier 2015, jour 5 – Ce mardi a été marqué par les premiers témoignages, souvent éprouvants, de rescapés de l'attentat à Charlie Hebdo.

Les témoignages se poursuivent, au 5e jour du procès des attentats de Charlie Hebdo, de l'Hyper Cacher et de Montrouge. © AFP / Marie Magnin

Cette journée d'audience est de celle dont on sait, par avance, qu'elle va être lourde et qui pourtant l'est plus encore. Les premiers à s'avancer à la barre ne se sont jamais exprimés publiquement sur les faits. On ne les connait pas. On n'a, en réalité, même pas conscience qu'ils ont été, eux aussi, des victimes des frères Saïd et Chérif Kouachi. Ils sont les employés des autres entreprises qu'hébergeait l'immeuble de Charlie Hebdo. Salariés d'une société de production de films chinois, entreprise de produits pour bébés, un groupe suisse, ils étaient en train de travailler normalement ce mercredi 7 janvier, quand "j'ai vu deux hommes en noir avec des cagoules et des armes par la porte vitrée", raconte la première témoin qui s'avance. Ancienne secrétaire, elle raconte l'arrivée des frères Kouachi dans les locaux de son entreprise.

"On a voulu appeler Charlie Hebdo, mais on n'avait pas de numéro"

"Je regardais leurs yeux parce que j'essayais de comprendre", raconte une témoin à la barre. "Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient là. Puis le plus grand m'a dit 'pour Charlie Hebdo'. J'ai compris qu'ils voulaient les tuer." Mais les terroristes réalisent qu'ils ne sont pas dans les locaux de la rédaction de Charlie Hebdo. Cela les agace. Ils tirent dans le plafond. "Ça sentait la poudre", témoigne l'ancienne directrice artistique de l'entreprise. "Ils sont sortis en criant Allah Aqbar." Sa collègue poursuit : "on a voulu appeler Charlie Hebdo, mais on n'avait pas de numéro". "Je me suis demandée s'il fallait que je monte, reprend l'ancienne cadre, mais je ne savais pas où étaient les bureaux de Charlie Hebdo. Puis on a entendu des tirs. On a appelé la police. On avait encore espoir de les sauver. Et puis on les a entendu tous se faire tuer."

"J'étais une battante et aujourd'hui j'ai peur de mon ombre"

Après, il a fallu reprendre le fil de leur vie, racontent aussi ceux qui se disent "les victimes oubliées" de ces attentats. Tous racontent le stress post-traumatique, l’hypervigilance. "J'ai peur du bruit, j'aime pas les gens qui crient. J'ai peur qu'on me tue", raconte l'une. "J'étais une battante et aujourd'hui j'ai peur de mon ombre. C'est difficile à accepter", confesse l'autre. "C'est ma vie désormais, j'ai peur qu'on me tue. Je me sens honteuse d'être mal par rapport aux vraies victimes. Mais bon... c'est comme ça."

Tous racontent encore l'incapacité à retravailler normalement. "Les arrêts de travail". "L'incapacité à se concentrer." Et leur licenciement par leurs employeurs. "Je n'arrivais plus à être dans des avions, des chambres d'hôtel loin de ma famille. C'était au-dessus de mes forces."

L'homme qui s'avance ensuite a 37 ans. Un T-shirt clair à manches longues, un jean, crâne rasé et masque obligatoire. Il s'appelle Jérémy Ganz, il travaillait pour Sodexo avec Frédéric Boisseau - qu'il appelle "Fredo" - le premier tué par les frères Kouachi ce 7 janvier 2015. D'une voix claire, au rythme parfois un peu saccadé, il emmène la cour d'assises au rez-de-chaussée de l'immeuble de Charlie Hebdo. "Ce jour-là, c'était le dernier immeuble qu'il nous restait à faire. Une opération de repérage. "

"J'ai vu le canon qui fumait, je me souviens de l'odeur de poudre"

Ils s'installent dans un petit local pour travailler. "Et tout d'un coup, la porte s'est ouverte. Il y a un mec qui est entré en criant "Charlie". Il n'a pas demandé : "où est Charlie?". Il a crié. Et il a tiré. Un coup. J'ai vu le canon qui fumait, je me souviens de l'odeur de poudre. J'avais l'oreille qui sonnait". Mais Jérémy Ganz ne se rend pas compte que son collègue avait été touché. Parce que Chérif Kouachi se tient toujours devant lui et qu'il ne parvient pas à le quitter des yeux. "Il a pointé son arme sur moi et là, il a demandé : 'où est Charlie ?' J'ai levé mes bras pour me protéger, poursuit le témoin en joignant le geste à la parole, et j'ai crié : 'on est de la maintenance, c'est notre premier jour.' Et ils sont repartis.

"Dis à mes enfants que je les aime"

C'est alors que Jérémy Ganz prend conscience de ce qu'il entoure. "L'odeur de sang a remplacé celle de poudre, poursuit-il à la barre, j'ai entendu Fredo crier : 'je suis touché, appelle Catherine'. Il était costaud, plus de 100 kilos, mais la balle l'avait propulsé hors de sa chaise." Il décrit encore la mare de sang qui s'étend. "J'ai essayé de lui faire des points de compression, mais c'était pas évident. Ça saignait énormément." Mais surtout, le jeune homme a peur que les terroristes reviennent. "J'ai dit à Fredo : 'ils vont nous finir, il faut qu'on se planque.' "

"Mon doigt est entré dans le trou de sortie de la balle"

Alors il cherche à emmener son ami se cacher dans les toilettes. "J'ai eu du mal à le porter car il ne pouvait plus faire un geste. Et puis moi j'ai faibli, je suis diabétique, j'étais en manque de sucre", raconte encore Jérémy Ganz dans une salle aussi bondée que silencieuse. Il y parvient néanmoins. "Mais il y avait tellement de sang. Il m'a dit : 'j'ai froid, j'ai chaud, je crois que je vais crever'." C'est alors que retentissent les coups de feu, ceux que les frères Kouachi sont en train de tirer dans la rédaction de Charlie Hebdo, quelques étages plus haut. "Ta-ta-tatata", décrit le témoin à la barre. "Puis il y a eu un silence. Total, angoissant. Fredo m'a regardé et m'a dit : 'dis à mes enfants que je les aime'. Après, j'ai compris que c'était là qu'il était mort. Mais moi j'y croyais encore. J'ai pris Fredo dans mes bras, je l'ai serré fort. Et mon doigt est entré dans le trou de sortie de la balle. J'ai réalisé que j'avais beau appuyer devant, ça sortait derrière." Ce sont finalement les pompiers qui le feront comprendre : son collègue et ami est mort ce 7 janvier 2015.