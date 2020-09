Pour le début de cette troisième semaine de procès des attents de janvier 2015, la cour d'assises spéciale s'attarde sur l’assassinat d’Ahmed Merabet. Le jeune policier avait été assassiné par les frères Kouachi dans leur fuite après l’attentat de Charlie Hebdo. Sa famille lui a rendu un hommage poignant.

Le street artiste Christian Guemy, alias "C215", a rendu hommage à Ahmed Merabet avec cette peinture réalisée à l'endroit où le policier a été tué par les frères Kouachi © AFP / Thomas Coex

Les circonstances de cet assassinat sont largement connues, y compris du grand public aujourd’hui, une vidéo ayant été diffusée à peine quelques heures après les faits sur les réseaux sociaux, puis les chaînes d’infos en continu, notamment. Une vidéo diffusée à l’audience lundi dernier. Une vidéo que décrit à nouveau le président Régis de Jorna en préambule. Une vidéo qui a profondément bouleversé la famille du jeune policier.

Quatre femmes à la barre

Quatre femmes, soeurs et compagne d’Ahmed Merabet se succèdent ainsi à la barre. Ce jour-là, Nabihat Merabet, aînée de la fratrie Merabet raconte être chez elle, en convalescence après une intervention chirurgicale. “D’ailleurs, je me préparais pour un rendez-vous médical et j’avais mis la télé en bruit de fond” raconte-t-elle à la barre. C’est à la télé qu’elle découvre la vidéo de l’assassinat d’un policier, boulevard Richard Lenoir. “Mais je ne savais pas que c’était mon frère”, confesse-t-elle en larmes. “Alors j’ai éteint et je suis partie à mon rendez-vous”. Dans la maison familiale où elle vit alors Ahmed Merabet et leur mère, la plus jeune de la fratrie, Mariam, regarde elle aussi la télévision. “J’étais enceinte de 4 mois. Ce jour-là, je ne suis pas allée travailler car j’étais souffrante. J’ai regardé la vidéo tourner en boucle. J’étais loin d’imaginer que je regardais mon frère”. Même récit, encore, de Morgane, compagne d’Ahmed Merabet qu’elle avait rencontré en 2011. Et qui a vu, elle aussi, cette vidéo diffusée à la télévision “sans savoir que je regardais mon compagnon”.

La vidéo de l'assassinat tourne en boucle

Alors aujourd’hui, explique l’aînée des Merabet, "j'en veux énormément à la personne qui a diffusé la vidéo de l'assassinat de notre frère sur les réseaux sociaux. Et j'en veux énormément aux télés qui continuent à la diffuser, chaque année à la même période. C'est inhumain. On essaie d’avancer et, tous les ans à la même période, les médias la rediffuse. Je ne comprends pas. Qu'on arrête de le montrer se faire assassiner !"Pour ces soeurs, le choc de cette vidéo est tout aussi grand : "je ne supporte plus de voir une cagoule. Ca me ramène à cette vidéo”, raconte l’une d’elle. A tel point que les cagoules des policiers installés dans les box, juste derrière les accusés, sont pour elle une source de stress, explique-t-elle à la barre : “je sais que ce sont des policiers qui font leur travail. Mais moi ça me fait penser aux Kouachi". Pour sa soeur, Mariam, ce sont les derniers mots d’Ahmed Merabet qu’on entend sur cette vidéo s’adresser aux terroristes : ”c’est bon chef” : “je ne supporte plus d’entendre le mot “chef”, explique-t-elle.

Une plaie ouverte qui ne se refermera sans doute jamais. Maman est éteinte depuis le 7 janvier. Elle n'a plus goût à rien. Elle dort encore 5 ans après avec son T-shirt sous l'oreiller

A la barre, ces quatre femmes racontent aussi ce frère et compagnon qu’elles aimaient tant. Celui qui, à la mort du père Merabet, “en 1995, d’un infarctus”, “est devenu le pilier de notre famille”. “Il a mis ses études entre parenthèse” explique Nabiha “et il s’est occupé de notre mère. Ils avaient une relation très fusionnelle”. Au moment de son assassinat, il vivait d’ailleurs encore avec elle, tandis qu’il achevait de construire une maison voisine pour lui et sa compagne. Pour la plus jeune, Mariam, “mon frère a pris le relais de mon père. C’est qui qui a financé ma formation d'auxiliaire puéricultrice, mon permis de conduire". “Il s’occupait toujours des autres”, raconte la soeur qui était aussi “sa confidente”. “Quand je lui disais de penser à lui, il me répondait: "j'ai tout le temps de profiter de la vie". En fait, il ne l'a pas eu."

Une famille brisée

Alors ce drame, disent-elles encore entre les larmes, “a brisé notre famille. Nous avons une plaie ouverte qui ne se refermera sans doute jamais. Maman est éteinte depuis le 7 janvier. Elle n'a plus goût à rien. Elle dort encore 5 ans après avec son T-shirt sous l'oreiller". Elles disent les arrêts de travail, le recours aux médicaments pour certaines, la “lourde dépression” explique Mariam : “ma fille est née en 2015 et je ne parvenais pas à m'en occuper. Tous les matins, après son biberon, je la descendais à maman et je remontais m'isoler". La douleur, toujours présente aussi "certains jours j'arrive à vivre avec. D'autres, j'ai l'impression que ça s'est passé la veille et la douleur est insurmontable."

Ni haine ni pardon

Dans une lettre adressée aux accusés, la compagne d’Ahmed Merabet explique encore "j'ai tout perdu : ma vie de femme, mes espoirs. Mais je suis debout face à vous. Je suis debout et vous n'aurez ni ma haine, ni mon pardon."

Une à une, ces quatre femmes repartent retrouver les bancs des parties civiles. Non sans avoir clamé aussi leur fierté de ce frère dont le portrait, en uniforme, s’affiche sur l'écran géant de la salle d’audience. "C'était le jour de sa sortie de promotion, précise Nabiha, “il était fier de devenir gardien de la paix. Et vous ne le voyez sans doute pas, mais moi je vois le petit sourire. J'y suis arrivée." Depuis, Ahmed Merabet avait passé et réussi le concours d’officier de police judiciaire. “J'ai vécu ses révisions avec lui. C'était plus qu'un bourreau de travail", se souvient sa compagne. “Il avait un immense respect pour le droit, la République". Ce 7 janvier 2015 pour Ahmed Merabet, c’était le dernier jour de terrain avant de prendre ses nouvelles fonctions.